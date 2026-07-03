Corrupción y codicia

La corrupción mata. Y también la codicia. Se dijo en la Argentina, cuando el tren del Sarmiento, en febrero de 2012, con serios problemas de mantenimiento, se estrelló contra el andén de Once, se llevó la vida de 52 personas y dejó 789 heridos.

Se ve ahora en Venezuela. Las fallas en la construcción de barrios enteros y la falta de previsión y de obras de infraestructura hicieron que una catástrofe natural provocara, hasta ahora, casi 2300 muertos, según la cifra oficial, aunque se calcula que podrían superar los 10.000. De hecho, las autoridades admiten que hay aún 40.000 personas desaparecidas. La zona de La Guaira parece arrasada por bombardeos, y la ONU está gestionando la provisión de 10.000 bolsas para transportar cuerpos.

Detrás de las luces y los fastos del Mundial de fútbol, un gesto de los jugadores del seleccionado de Congo puso en acto aquellos pecados: en el momento del himno se taparon la boca con una mano y con la otra hicieron el gesto de una pistola sobre la sien. Uno de ellos lo explicó: “Nos están matando, mientras el mundo se calla y mira para otro lado”. Congo vive asolado por una guerra fratricida entre facciones, motivada, entre otras cosas, por el control de los minerales que se extraen allí para abastecer a la industria tecnológica, entre otras. No es de ahora. No lo vemos. África queda tan lejos...