“Cultura en libertad”: el compromiso de la Cátedra Vargas Llosa para el mundo en español

Se abre una nueva etapa en la Cátedra Vargas Llosa, con sede en España y promovida por la Fundación Internacional para la Libertad, ambas presididas por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Ayer, en la finca El Jaral de la Mira -del chef español Mario Sandoval, situado en San Lorenzo de El Escorial- se celebró la jornada “Un encuentro por la cultura en libertad”, en la que participaron representantes del mundo de la cultura, la educación, académicos, empresarios, políticos y periodistas, como los escritores chilenos Jorge Edwards y Carlos Franz, el actor y académico Oscar Martínez y el director técnico Diego Simeone, entre otros.

El actor y académico Oscar Martínez y el director técnico Diego Simeone participaron del encuentro a pleno sol

“Quiero contarles la historia de la Fundación Internacional para la Libertad -dijo Vargas Llosa en su discurso-. Se creó hace diecinueve años con la idea de ser una institución sombrilla que coordinaría las actividades de las instituciones liberales españolas, norteamericanas y sudamericanas. Eso funcionó durante algunos años, pero luego nuestra institución liberal se fue convirtiendo poco a poco en una más de las instituciones liberales con actividades en América Latina, Estados Unidos y España”. Para Vargas Llosa, eso funciona bastante bien, desde el punto de vista político e ideológico, con el apoyo de más de cincuenta empresarios. “La Cátedra se creó cuando gané el Premio Nobel, la crearon unos amigos sin decirme una palabra. Hemos creado un premio de literatura, que da cien mil dólares anuales y hemos entregado cuatro veces, hicimos la bienal en Lima y luego en Guadalajara. Ahora presentamos una Cátedra más ambiciosa que la que existía, tenemos acuerdos con universidades de España y América Latina, y la idea es mantener vivo el español escrito, el español literario a través de sus representantes, de tal manera que los escritores en lengua española se vean, se conozcan y haya una comunicación que en el pasado desgraciadamente no ha existido”.

Esta tarea, dijo el autor de La casa verde, estará a cargo del peruano Raúl Tola, el español Ramiro Villapadierna y Darío Loperfido, exministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, que vive y reside en Madrid, y al que Vargas Llosa presentó como exdirector del Teatro Colón. “Ellos liderarán los esfuerzos para que la Cátedra crezca y vaya cumpliendo sus objetivos”, dijo.

Los tres directores de la Cátedra Vargas Llosa: Darío Lopérfido, Ramiro Villapadierna y Raúl Tola

El escritor Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel, inauguró la parte central de la jornada y señaló que se trataba de un evento con ambición de “permanencia en el tiempo, institucionalizado cada año, que sea, al mismo tiempo, una celebración de la libertad y de la cultura, y también un acto de recaudación de fondos privados para darle a la Cátedra Vargas Llosa una autonomía, una independencia moral, política y financiera”. Los tres directores, además de agradecer la tarea encomendada, se mostraron dispuestos a potenciar “el trabajo con las universidades, con distintas asociaciones que apuestan por la cultura y un trabajo muy estrecho con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara”, como dijo Tola. Villapadierna remarcó el compromiso moral del escritor peruano-español, “en un tiempo en el que vivimos una recesión de las libertades” y recordó que no todos los novelistas lo tienen “Cuando te llama Mario Vargas Llosa, solo puede decir sí”, agregó. Y Lopérfido calificó las dos consignas de la cultura y la libertad como “imprescindibles”.

El torero hispano-peruano Andrés Roca Rey realizó un tentadero a un toro a puerta cerrada antes de la intervención del Nobel de Literatura

“Siempre las personas de la cultura y de la literatura ven amenazadas la libertad; al uso tradicional porque los autoritarios siempre persiguen a los intelectuales; ahora, en nuestro tiempo, porque hay determinadas políticas que conducen a los artistas a la autocensura, hay políticas identitarias, la exacerbación del nacionalismo, las minorías que imponen reglas que cercenan la libertad de expresión -dijo Lopérfido durante el evento-. En el ámbito literario y el periodístico, muchas veces se abstienen de decir algo para no ofender a algún colectivo que a veces es muy minúsculo pero que conduce a políticas de cancelación. La Cátedra tiene que fomentar la actividad literaria y reflexionar acerca del achicamiento de libertades por políticas que a veces son fomentadas por gobiernos”.

Consultado por el “caso Theodora”, el exministro (que aclaró que no vio el espectáculo dirigido por Alejandro Tantanian) dijo a LA NACION que en los escenarios “debe regir la libertad de expresión” y que no se podía pedir la censura de una obra. “Estoy harto de la cancelación -agregó-. Y, por otro lado, estoy a favor de que el público abuchee; siempre hubo abucheos en el Colón. Mis consideraciones siempre son estéticas: mi problema no es que los espectáculos ofendan a alguien sino que no tengan calidad para estar en teatros importantes”.

Concurso para periodistas jóvenes

Atlas Network y la Cátedra Vargas Llosa lanzaron el primer premio de Periodismo Joven, una iniciativa que se propone reconocer y promover los nuevos valores del periodismo iberoamericano. El premio, de diez mil dólares, será otorgado al trabajo que destaque por su excelencia, rigor informativo, consistencia ética y defensa de la libertad en el ejercicio del periodismo. El presidente del jurado es el escritor y periodista cubano-español D. Carlos Alberto Montaner.

Podrán participar periodistas de cualquier nacionalidad, menores de 35 años y con trabajos en español original publicados en prensa escrita (impresa o digital) durante el año anterior al cierre de la convocatoria, es decir, desde el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. Los artículos deben enviarse en formato PDF en este enlace, donde además se pueden consultar las bases.

“Queremos que el periodismo, en sus distintas manifestaciones, sea valorado como categoría cultural -dijo Vargas Llosa en la presentación del premio-. Creemos que el gran periodismo puede tener una dimensión cultural de alto, excelente nivel y queremos que este premio sirva para estimular a los jóvenes periodistas a realizar esta tarea sin ningún complejo frente a los otros géneros del mundo de la cultura”.