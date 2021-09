El colombiano Juan Gabriel Vásquez ganó el IV Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

Ayer, desde Guadalajara, se anunció el nombre del ganador del Premio IV Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. La novela del colombiano Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973), Volver la vista atrás (Alfaguara), se impuso a No es un río, de Selva Almada; Poeta chileno, del chileno Alejandro Zambra; La buena suerte, de la española Rosa Montero, y El libro de Eva, de la mexicana Carmen Boullosa. En su novela, el autor -que recibirá cien mil dólares- reconstruye la infancia y adolescencia del director de cine colombiano Sergio Cabrera, que pasó de ser (junto con su hermana Marianella) guardia rojo en la China maoísta a integrar la guerrilla en su país. A los veintitrés años, Cabrera dejó la lucha armada, estudió filosofía y se dedicó al cine. Director de Todos se van y La estrategia del caracol, entre otras películas, es un reconocido cineasta y llegó a ser diputado por el partido Colombia Siempre (cargo que abandonó por amenazas de muerte). Vásquez hizo una investigación, que incluyó entrevistas a los hermanos, para escribir su “novela de no ficción” y declaró que habría sido difícil concluirla sin la colaboración de los protagonistas. “He encontrado que la ficción también quiere decir no solo contar de la nada, sino interpretar la realidad que nos dan otros”, dijo.

Portada de "Volver la vista atrás", la premiada novela de Juan Gabriel Vásquez

En el acto de premiación, que se realizó en la Universidad de Guadalajara, no faltaron ponderaciones. La presidenta del jurado, Leila Guerriero, destacó la “enorme habilidad narrativa” y la “prosa extraordinaria” del colombiano e indicó que la obra ganadora “trabaja con materiales de la realidad, enhebrando el presente con los avatares del convulso siglo XX”. La mexicana Rosa Beltrán, la estadounidense Raquel Chang-Rodríguez, el peruano Efraín Kristal, y el español Fernando Rodríguez Lafuente completaron en esta edición el jurado, que en su fallo describió el libro como “un mural de los enfrentamientos políticos e ideológicos más relevantes del siglo que pasó y un relato emotivo y perturbador, por momentos trágico, acerca de padres e hijos, legados y culpas, identidad y convicciones”. La novela de Vásquez se publicó el año pasado, meses antes de que se desatara una nueva crisis política en su país.

También el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa elogió al ganador. “Es un escritor de primer orden, que tiene cómo dar la vuelta al mundo mirando a la cara a los mejores -dijo-. He tenido la fortuna de leer como lector entusiasta la novela premiada y creo que es una de las grandes novelas que se han escrito en nuestra lengua, una novela difícil de escribir escrita en forma de crónica y narra una historia bastante excepcional”. Vásquez retribuyó la gentileza al señalar la influencia de la obra del escritor peruano-español en su escritura. “Una cierta manera de ser escritor y asumir el oficio literario me fue revelada, cuando yo era joven, en libros como La orgía perpetua, en ciertas páginas de El pez en el agua, en ensayos como Carta de batalla por Tirant lo Blanc”, declaró.

En la Bienal Vargas Llosa, que se realizó de manera presencial del jueves 23 al domingo 26 en Guadalajara con el lema “La literatura, último refugio de la libertad”, participaron los finalistas del premio y escritores invitados como el peruano Santiago Roncagliolo, la mexicana Mónica Lavín, las argentinas Gabriela Cabezón Cámara y Dolores Reyes, el colombiano Santiago Gamboa y la española Olga Merino.

Hasta ahora, los cuatro ganadores del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa han sido escritores. En 2014, lo ganó el español Juan Bonilla por Prohibido entrar sin pantalones; en 2016, el chileno Carlos Franz por Si te vieras con mis ojos, y en 2018 el venezolano Rodrigo Blanco Calderón The Night.