Con homenajes al investigador y profesor brasileño Renato Ortiz y al antropólogo y escritor argentino-mexicano Néstor García Canclini, jueves y viernes, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415) se realizarán las Jornadas “El pensamiento latinoamericano de la globalización y la contraglobalización (1989-2001)”, organizadas por el Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui), fundado por el filósofo Oscar Terán en 1994 y que dirige el historiador Jorge Myers (en 2027, lo reemplazará la investigadora Flavia Fiorucci).

Cuentan con el auspicio de la Fundación Open Society y son abiertas al público, previa inscripción en la página web del Malba o las del Centro de Historia Intelectual.

Néstor García Canclini dará una conferencia en el Malba este jueves a la tarde

Además de Ortiz y García Canclini, que brindarán conferencias y charlas, participarán Maristella Svampa, Natalia Aruguete, Verónica Gago, Adrián Gorelik, Luis Ignacio García, Mariano Schuster, Marcelo Expósito y el brasileño Rodrigo Nunes, entre otros. De 1989 a 2001, la globalización –un conjunto de transformaciones que incluyeron el ascenso del capitalismo neoliberal, los cambios sociales y culturales asociados a las nuevas tecnologías digitales, el declive de la “sociedad salarial”, el debilitamiento del Estado y la irrupción del multiculturalismo– se convirtió en un “concepto disputado” y a la vez ubicuo.

“Las jornadas tienen varios propósitos, pero el principal es llamar la atención sobre algo que no está muy presente en las historias del pensamiento latinoamericano: que hubo una generación de intelectuales y estudiosos del continente que se cuentan entre los primeros que tematizaron, ya desde inicios de la década de 1990, la cuestión de la globalización –dice el doctor en Historia y profesor Martín Bergel a LA NACION–. Mostraron que era un proceso multidimensional e irreductible a una única variable, como la asociación de la globalización con el neoliberalismo. Es el caso de Ortiz y de García Canclini, los principales homenajeados en estas jornadas, pero también del sociólogo brasileño Octavio Ianni o el geógrafo brasileño Milton Santos. Podría decirse que algunos de los libros de Beatriz Sarlo, uno de los nombres mayores de la historia intelectual del continente, se dan dentro de ese clima”.

Libros como Mundialización y cultura, de Renato Ortiz, o La globalización imaginada, de García Canclini, fueron pioneros en el debate global sobre la globalización. “Tanto Ortiz como García Canclini volverán sobre sus contribuciones principales de los años 1990, y sobre las hipótesis que desplegaron en sus investigaciones sobre el fenómeno de la globalización –anticipa Bergel–. Por ejemplo, sus conceptos claves de ‘cultura internacional-popular’, en el caso de Ortiz, y de ‘culturas híbridas’, en el caso de García Canclini”. El jueves a las 17, Ortiz dará una conferencia y luego conversará con Victoria Irisarri. La conferencia de García Canclini será a las 18.30, luego dialogará con Mariano Zarowsky.

“La globalización, sobre todo las prácticas e imaginarios culturales y estéticos que se le asociaron, están lejos de haberse reducido al programa neoliberal impulsado por las elites económicas y políticas. Los años 90 fueron un momento de gran creatividad, incluso para resistir a esas políticas, y muchas de las prácticas de resistencia y creación se desarrollaron utilizando herramientas y concepciones nuevas, propias de los nuevos paisajes globales entonces emergentes. Todo eso ha quedado un poco olvidado, y uno de los objetivos de estas jornadas es reponer algunas de esas discusiones”.

El viernes habrá mesas de debate y conferencias sobre los movimientos sociales, el activismo artístico y las redes sociales.

“En la medida en que la historia intelectual no está desligada de procesos sociales, políticos y artísticos, sino que se alimenta de ellos, las jornadas incluyen también una revisión de un conjunto de fenómenos que se dieron en el mismo período en la Argentina y en el mundo -sostiene-. La década de 1990 fue dura en muchos aspectos, pero también vio la emergencia de una serie de movimientos sociales y formas de cruce entre arte y política. El nacimiento de las redes sociales fue también parte de esos procesos, y otro de los propósitos de las jornadas es historizar ese momento y discutir su derrotero posterior. En ese sentido, y en especial en la conferencia de Marcelo Expósito, el viernes a las 16, y en la mesa de cierre de Maristella Svampa, Verónica Gago y Rodrigo Nunes, el viernes a las 18, las jornadas participan, y de modos menos frecuentados, de las conmemoraciones y revisiones de los movimientos que convergen en la rebelión popular de diciembre de 2001, de la que se cumple su 25° aniversario”.

“El Centro de Historia Intelectual de la Unqui se ocupa del estudio de la historia de distintos registros de lo simbólico: las ideas y los conceptos en primer lugar, pero también fenómenos culturales más amplios y del perfil social de los intelectuales y de los artefactos materiales, como libros, revistas e instituciones que construyeron para intervenir en la sociedad”, describe Bergel. Reúne alrededor de veinte investigadores, entre ellos, Elías Palti, Carlos Altamirano, Sebastián Carassai, Gabriel Entin, Laura Ehrlich, Martina Garategaray, Ricardo Martínez Mazzola, Dhan Zunino, Ximena Espeche y Bergel, que dirige la Maestría en Historia Intelectual. También edita el anuario Prismas, cuyos números se pueden leer online en este enlace.