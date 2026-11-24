Tras el estreno de Gordon, la serie de Pablo Trapero basada en la “novela de no ficción” del historiador Marcelo Larraquy, y el anuncio del acto de homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales, previsto para el 10 de diciembre y organizado por la cátedra del sociólogo Pablo Bonavena, el Colectivo Cultural Contramuro, la agrupación estudiantil La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios, en redes sociales revivió un debate sobre la violencia política en la década de 1970, en la Argentina, en el que participaron escritores e intelectuales.

Aníbal Gordon fue un delincuente, “agente inorgánico” de los servicios de inteligencia, jefe operativo de la Triple A y un represor civil al servicio de la dictadura militar (murió en 1987 en la cárcel, de cáncer de pulmón), y Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que se atribuyó secuestros extorsivos seguidos de muerte, copamientos militares y asesinatos (fue asesinado en 1976 junto con su pareja Liliana Delfino, sus restos siguen desaparecidos).

Varios coincidieron en que Gordon es una serie atractiva, aunque “con imprecisiones históricas”, como observó en Instagram el periodista Pablo Sirvén, autor de la “novela de no ficción” Operación Sallustro [en la serie se apellida Sallucci]. “Si uno quiere entender qué pasó en la Argentina entre 1970 y 1985 con esta serie se queda muy en bolas -posteó en X el crítico cultural Daniel Molina-. O termina creyendo que todo era una guerra loca entre locos, en los que sobrevivían los más locos con más aparato del Estado en sus manos [...]. Tiene un par de puntos históricos interesantes, pero se diluyen en una trama más policial que política”.

Éste parásito despreciable cuyo sueldo pagamos nosotros, le llama "militancia" al terrorismo asesino practicado por el fundador de la organización infanticida ERP. pic.twitter.com/zvpM36q7d8 — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) November 23, 2026

Molina también se refirió al debate sobre la reivindicación al jefe del ERP: “Hace 51 años que considero que la política de Santucho fue y siguió siendo irracional y errónea, por resumirlo rápidamente. Casi tan horrible y equivocada como la que llevaron a cabo los Montoneros, liderados por Mario Firmenich. ¿Reivindicar hoy a Santucho? ¿Desde qué lugar político, ideológico o histórico?”.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA auspicia un homenaje al asesino serial Santucho. El peor ataque de su terrorismo criminal fue en 1975 en Monte Chingolo, contra la democracia argentina. ¿Eso promueve la UBA Sociales? Qué demencia. https://t.co/8tpoUu8SmT — Marcelo Birmajer (@BirmajerOk) November 20, 2026

En X, el editor y escritor Hernán Iglesias Illia concluyó sobre ambas cuestiones: “La polémica por el homenaje a Santucho y el tratamiento de la época en Gordon muestran un creciente consenso, distinto de la hegemonía K, que me parece valioso: la violencia política en democracia está mal”. Para el periodista y ensayista Jorge Sigal, el homenaje al líder del ERP no es una buena idea. “Es increíble que, con los dolores que la violencia nos produjo, un grupo de alegres saltarines nos obligue a discutir temas complejos a los saltos de rana. La historia no se salda a empujones y golpes de efecto. Triste espectáculo que, además, dará alimento a otros trogloditas”, sostuvo.

“No puedo hacer silencio. Hay muchas maneras de recordar a Mario Santucho, el ERP y los años de la lucha armada. Existen millones de páginas escritas al respecto. Existe la gran biografía de María Seoane [Todo o nada]. Y existen los hechos. Y también existía un acuerdo democrático acerca de rechazar la violencia política de ayer, de hoy y de siempre. Hoy, como tantos otros acuerdos, ese acuerdo también se ha quebrado. A Santucho su ideología lo convirtió en un asesino. Y los asesinos no merecen monumentos en una facultad que también fue la mía”, expresó el exministro de Cultura de Cambiemos Pablo Avelluto.

Santucho. El homenaje en Sociales de la UBA, con estatua, será el 10 de diciembre, Día de los DDHH y aniversario del retorno a la democracia. Un gran error histórico: ni Santucho ni el ERP lucharon por la democracia ni los DDHH; al contrario, los combatieron. — Ceferino Reato (@ceferinoreato) November 23, 2026

Para el escritor y abogado Marcelo Gioffré, el homenaje es, en cierta medida, una respuesta al estilo retórico del presidente Javier Milei. “Si un tipo se la pasa diciendo ‘zurdos de mierda’ y ‘soretes mal cagados a los que hay que quemar en la hoguera”, ¿qué esperan? ¿Cómo no va a escalar la violencia simbólica?”. El escritor Marcelo Birmajer condenó el homenaje, al igual que el periodista Gustavo Noriega (que tildó al homenajeado de “idiota”) y el periodista y escritor Ceferino Reato, que consideró el acto “un gran error histórico”.

todos revisando la historia y yo alucinada por la cantidad de papel que hacía falta manejar en el apogeo de los espías analógicos. el ruido del papel, las carpetas, la acumulación, el desorden — Victoria Liendo (@liendovictoria) November 23, 2026

La escritora Victoria Liendo se refirió a la serie, al acto, al líder guerrillero y al futuro de la UBA: “que Santucho y los 70 no nos hundan en las mismas discusiones de siempre y nos roben la oportunidad de discutir un tema de total actualidad y relevancia: qué hacemos con la UBA? la partimos? la digitalizamos? sacamos el CBC? le ponemos cupo? acortamos carreras? le ponemos requisitos más serios para seguir siendo alumno regular, como por ejemplo haber aprobado materias el año anterior?”.

Hablemos de homenajes.

Roque Carranza, terrorista confeso, condenado por matar 6 personas en un atentado en 1953, sospechoso de haber matado a otra en otro en 1955, fue más tarde Ministro con Alfonsín y se lo homenajeó poniendo su nombre a una estación de tren y otra del subte. — Ezequiel Adamovsky (@EAdamovsky) November 23, 2026

Según el investigador Ezequiel Adamovsky, el debate sobre Santucho carece de distancia histórica. En un hilo de X sobre homenajes controvertidos parte del caso del ministro Roque Carranza y menciona otros como Alberto Villar y Alfredo Astiz.

“Revista Crisis bien puede hacerle un homenaje a Santucho en su redacción, con un número especial, etc (tema de ellos). El tema es hacerle una estatua en la UBA, que no tiene nada que ver con Santucho (ni estudió ahí, ni hacia cs sociales)”, opinó la politóloga Eugenia Mitchelstein.

Desde la revista Crisis, que dirige el sociólogo y editor Mario Santucho (hijo de Mario Roberto Santucho y Liliana Delfino), se difundió un manifiesto que denuncia una “ofensiva feroz” por parte de la “ultraderecha” en contra del homenaje. “Atormentados por relaciones de fuerzas adversas, una porción de los sectores progresistas y de centro cederán a las presiones y serán presa de la extorsión autoritaria”, sostienen.