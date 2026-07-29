De la cima corporativa a los Andes: un exCEO presenta 20 años de fotografía en su primer libro

Hay obras que nos invitan a la contemplación. Ese es el espíritu que envuelve a La mirada propicia, un fotolibro que captura la majestuosidad de la naturaleza que nos rodea. Tras un largo proceso de curaduría, tendrá su presentación el próximo jueves 13 de agosto, entre las 18 y las 20, en la librería Notanpuan (Chacabuco 459, San Isidro).

Detrás del lente de la cámara está Rodolfo Medina, que tiene más de 20 años de apasionada exploración visual. El recorrido funciona como un pasaporte sensorial dividido en seis universos temáticos:

La inmensidad gélida de “Patagonia y Cordillera de Los Andes”.

La llanura inabarcable en “Horizontes pampeanos”.

El movimiento perpetuo de “El susurro de las dunas”.

La tradición viva de “Caballos y gauchos”.

El pulso de asfalto en “NYC”.

El abrazo cerrado de la “Hora de milongas”.

El nombre elegido se refiere al verbo latino propiciare; una declaración de principios que, en esencia, significa favorecer que algo -acaso la belleza de un instante-, simplemente, suceda.

Del libro "La mirada propicia", de Rodolfo Medina. Patagonia y Cordillera de los Andes Rodolfo Medina

El ejemplar impreso cuenta con un prólogo redactado por el artista plástico Eduardo Médici, y el diseño del interior y la tapa es de Álvaro Caldelas. La edición fotográfica se realizó de forma conjunta entre Medina y Caldelas.

Algo que me caracteriza es que mis imágenes no persiguen un eje ni un tema único”

En el desarrollo del libro, el autor documenta información temporal y geográfica de las imágenes. En el apartado sobre la Cordillera de los Andes, Medina detalla una fotografía de septiembre de 2013 en el Valle de Las Leñas, provincia de Mendoza, registrada durante el proyecto “Digo la Cordillera”. Otra toma corresponde a marzo de 2015 en las proximidades de El Calafate, provincia de Santa Cruz, donde se documenta un glaciar y la corriente de bloques de hielo. En la sección dedicada a los caballos, el autor incluye registros de marzo de 2018 en la estepa patagónica, cerca de la Cueva de las Manos, con fotografías de un caballo de pelaje negro junto a un alambrado.

Del libro "La mirada propicia", de Rodolfo Medina

Sobre el autor

Medina nació el 2 de diciembre de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Estudió en la escuela primaria Goethe Schule y la etapa secundaria en el Colegio Marín, donde egresó en 1970. En 1979 obtuvo el título de Ingeniero Civil en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Habla inglés, alemán y francés.

En el sector corporativo, ocupó el cargo de director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Humano y Sustentable de la Patagonia, entidad formada por la Fundación AVINA y las corporaciones Techint, Aluar y PAE. Posteriormente, fundó la consultora Grupo Arrayanes S.A. para el desarrollo de proyectos sustentables. También creó y dirigió la empresa High Image Express (HIE) en asociación con HP Argentina. Fue integrante del Capítulo Argentino del Explorers Club de Nueva York. Completó el cruce de la Cordillera de los Andes en bicicleta en 1993, ascendió al Aconcagua en 1999, corrió la maratón de Nueva York en 1999 y participó en la expedición a los Hielos Continentales Sur en 2002.

Un recorrido fotográfico en Nueva York

La belleza puede verse en todas las cosas, en cualquier instante. Una actitud contemplativa en medio del ruido cotidiano: darse cuenta. El llamado Awareness. Cada imagen es un testigo mudo del tiempo, una oportunidad irrepetible”

En el ámbito fotográfico, exhibió sus imágenes en Finlandia, Uruguay y Argentina. En 2012 y 2013 integró el proyecto “Digo la Cordillera” junto a Carlos Gómez Centurión y Sebastián Mettenier. En 2015 presentó la muestra “Imágenes patagónicas y cordilleranas” en el Espacio Bolívar. Entre 2020 y 2021 exhibió “Anthology by Rodolfo Medina” en la Galería AINO de Helsinki. En 2022 montó la exposición “Imágenes minimales patagónicas y cordilleranas” en la Galería del Paseo de Punta del Este. En agosto de 2025 participó de la exposición “Confluencias” en el Espacio Cultural Marín. Registra sus obras bajo la marca “El Poder de la Imagen”.