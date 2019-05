Alfonsín, uno de los líderes que escribió sus memorias

Aunque por estos días, el título político que acapara la atención es Sinceramente, el best seller de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidente no es la única que decidió contar su "verdad" en un libro.

Los mandatarios argentinos de la democracia (de Raúl Alfonsín a Eduardo Duhalde) han plasmado sus experiencias al mando de la presidencia en libros publicados por los grandes grupos editoriales, aunque ninguno tuvo la respuesta inusitada que generó el de Fernández de Kirchner. Ni una presentación pública tan monumental como la de Sinceramente en la Feria del Libro.

En abril de 2007, cuatro años después de su interinato en la presidencia, Eduardo Duhalde presentó Memorias del incendio (Sudamericana), donde recorre sus primeros 120 días al frente del gobierno. En una nota publicada por entonces en LA NACION, el ex presidente explicaba que "la situación excepcional por la cual asumí la presidencia de la República fue la razón principal por la cual creí valioso registrar en un libro esa experiencia". Allí cuenta, entre otras cosas, qué le pasó por la cabeza cuando se enteró de la renuncia de Adolfo Rodríguez Saa: "Me ofrecían la presidencia y no se movían en mí aquellas pasiones y ambiciones de años anteriores. Ahora me encontraba ante la más alta magistratura, pero no llevado allí por el pueblo, sino por mis pares y porque ningún otro tenía las condiciones o quería cargarse a las espaldas un país agónico". También se refiere a su célebre y frustrada promesa de asunción: "Comencé la presidencia con el pie izquierdo. Cometí un error serio que puso en jaque desde el inicio mi credibilidad. Había afirmado en el mensaje a la Asamblea Legislativa: «El que depositó dólares recibirá dólares»".

No hay datos actuales sobre las ventas de ese libro de Duhalde y en la mayoría de las librerías no se consigue. Sólo aparece en el buscador de Tematika a un precio insólito ($ 35), pero cuando se lo quiere comprar el sistema anuncia que no está disponible. El stock de Sinceramente, que cuesta $ 599, se renovó estos días, ante la inminencia de la presentación en La Rural.

Fernando De la Rúa también publicó un libro post presidencia para intentar explicar (o dar su versión) de un asunto turbio, que le costó la vicepresidencia a su compañero de fórmula, Chacho Álvarez: la denuncia por pago de coimas a senadores para la aprobación de la ley laboral. En 2006, el ex presidente de la fallida Alianza presentó Operación política. La causa del Senado (Sudamericana), que tampoco se consigue actualmente, aunque en el buscador de la librería Waldhuter figure con un valor de $ 179.

Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia después del gobierno militar, reflexiona en Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos, publicado por Fondo de Cultura Económica en 2004, sobre los hechos más críticos que marcaron su mandato: los levantamientos militares encabezados por Aldo Rico y Seineldín, el ataque al cuartel de La Tablada, la hiperinflación y su renuncia anticipada, sin eludir detalles del pacto de Olivos firmado con Carlos Menem. El libro, que cuesta $ 265, está disponible en el sitio web del FCE. Y Menem tampoco se privó de dejar impresa su opinión sobre los años bajo su mandato en el libro Universos de mi tiempo: un testimonio personal (Sudamericana), que ya no circula. Uno de Menem que sí se consigue en las librerías es Mi vida y mi historia política (publicado por Dunken en octubre de 2018), a un valor de $ 450.

El caso de Néstor Kirchner es diferente: dos meses después de su muerte, en 2010, Planeta lanzó Quisiera que me recuerden, una recopilación de discursos y declaraciones del ex presidente realizado por la periodista Luz Laici que cuesta $ 539. Casualidad u homenaje, la tapa azul con la firma de Kirchner es muy parecida a Sinceramente. Gracias al boom del título de su viuda, el libro de Kirchner fue relanzado ahora, justo para la Feria del Libro.