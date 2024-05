Revuelo en el Salón Nacional: los artistas reclaman el pago de premios y la devolución de obras

Escuchar

Desde hace días circula en las redes el reclamo por la falta de pago y la no devolución de las obras de los participantes del 111 Salón Nacional de Artes Visuales del 2023. Mientras que las autoridades aseguran que esto está en trámite, se acerca otro frente de tormenta: la revisión de las bases que desde su actualización, en los últimos años, permitieron que haya más mujeres, trans y artistas de provincias entre los premiados.

El concurso, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1911, tuvo en la última edición la cifra récord de 3240 artistas postulantes, de los que se seleccionaron 212 de todo el país. De esas obras, 46 fueron premiadas. La ceremonia de anuncio de los ganadores ocurrió en septiembre de 2023 y las obras seleccionadas fueron expuestas en tres sedes de Buenos Aires, bajo el título El sueño despierto de los días (CC Borges, CCK y CC Urondo) Desde el 12 de noviembre pasado, las muestras cerraron y las obras no volvieron a sus autores.

Los tres primeros premios, otorgados por Presidencia de la Nación, pasaron a integrar parte del acervo del Palais de Glace. Pero los 43 restantes deberían estar ya en manos de sus autores. “Hasta la fecha no han sido pagados los premios correspondientes ni devueltas las obras a los artistas del interior del país. Al ser un premio federal, desde hace varios años para garantizar la participación más equitativa de artistas que viven y producen en sitios lejanos de la Capital, la organización del premio se encarga del transporte desde y hacia las provincias. Los expedientes para el pago de los premios fueron firmados en octubre de 2023. Los mismos siguieron su curso normal hasta el 7 de diciembre de 2023. Estos expedientes firmados indicaban que los premios serían pagados antes de los 180 días hábiles, cumplidos el 20 de abril de 2024″, dice la circular que comparten los artistas afectados y adherentes.

Liliana Barela asegura que las obras serán devueltas y los pagos se harán, aunque "lleven más tiempo de lo previsto" Youtube

“Comenzamos un proceso respetuoso de contacto el 15 de enero 2024 y desde entonces hemos tratado infructuosamente de contactarnos con Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura, y con Liliana Barela, subsecretaria de Patrimonio Nacional”, dice el comunicado.

“Yo recibo a todo el que me pide reunión. Hablo con todos”, dice Barela a LA NACION, desde San Juan, donde está “poniendo en funciones” al nuevo director de la Casa Natal de Sarmiento, Renato Ramiro López. Más preocupante es lo que la funcionaria desliza a propósito de esto: “De hecho, recibí a varios premiados en ediciones anteriores que piden que se revean las bases. Sostienen que la imposición del cupo de minorías bajó la calidad del concurso. Hay que escuchar a todo el mundo. Vamos a analizar los últimos cambios, porque son muy subjetivos”. Durante la gestión anterior, encabezada por Feda Baeza, las inscripciones crecieron un 20% respecto a 2022 en su representación federal, y hubo un 70% más de jóvenes de 18 a 29 años. También, se instauraron los cupos federal, femenino y trans.

La gestión de Feda Baeza al frente del Palais de Glace implicó una gran apertura a minorías en el concurso más antiguo de las artes visuales; premiados de ediciones anteriores piden revisar los cupos instaurados Hernan Zenteno

“Las obras van a llegarles a los artistas. Armamos todo un circuito para que las reciban. Y el pago ya está tramitándose –asegura Barela–. Son trece millones de pesos. Intimé a los administrativos para que se hagan cargo de la deuda. Les dije que si no pagamos, no podremos abrir un Salón Nacional a fin de año. Y aceptaron pagarlo. Está en trámite, y van a cobrar. No sé si llevará más tiempo de lo previsto. Pero hemos actuado sobre ello, era una de las cosas pendientes y la encaramos. Las obras se van a devolver. Las Casas de las Provincias se van a hacer cargo de devolver las obras, a cambio de otras cosas. La directora del Palais fue negociando en cada caso algo diferente. Es un logro maravilloso”. El próximo concurso será, entonces, a fin de año.

El comunicado confirma que Zingoni está trabajando en la devolución: “Pudimos reunirnos el 5 de abril con María Paula Zingoni (directora del Palais de Glace, no nombrada aún). Si bien la próxima directora de la entidad que deberá organizar el Salón del 2024 inició conversaciones con distintos colaboradores para devolver las obras de los artistas participantes, éstas no han sido retornadas a sus autores en su totalidad”.

La cobertura de los costos de los traslados de obras por parte del Salón Nacional permitió mayor representación federal y un trato más equitativo para todas las provincias (c)Kaplun-Vigon - Prensa Ministerio de Cultura

“Efectivamente, estoy recorriendo personalmente y hablando con quienes están al frente de las Casas de las provincias – confirma Zingoni a LA NACION–. Las obras están embaladas y agrupadas en el CCK y en el Centro cultural Borges. Ya hemos recibido una recepción positiva con Misiones, Tucumán, Santa Cruz, Mendoza y La Pampa, que colaborarán con nosotros para que las obras regresen a los artistas. Esta semana nos recibirán Río Negro y Santa Fe. Lo que hicimos es agruparlas, para que no estén separadas en sedes diferentes obras que van a una misma provincia. De esta forma, el transporte que ofrece la provincia no tiene que hacer mayor itinerario. A medida en que vamos cerrando acuerdos y tenemos la confirmación de la Casa, nos ponemos en comunicación con el artista para que dé también su conformidad para recibir su obra”.

El histórico edificio del Palais de Glace, mientras, sigue con su obra detenida. Barela, con esto también, es optimista: “Estamos haciendo una revisión de sustentabilidad y creemos que vamos a tener suerte, pero todavía precisiones no podemos dar”.