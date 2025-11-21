La conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, celebrada este jueves 20 de noviembre, recuerda el rol de liderazgo de Juan Manuel de Rosas durante la Batalla de la Vuelta de Obligado. El entonces responsable de la Confederación Argentina tomó las decisiones estratégicas para enfrentar a una poderosa flota anglo-francesa en 1845 sobre el río Paraná, un enfrentamiento que definió la defensa de los intereses nacionales.

Qué hizo Juan Manuel de Rosas durante la Batalla de la Vuelta de Obligado

Hacia 1845, los gobiernos de Francia e Inglaterra desconocían la autoridad de Juan Manuel de Rosas y buscaban establecer lazos comerciales directos con provincias opositoras como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Para ello, pretendían navegar con libertad los ríos interiores.

Ante esta situación, la principal acción de Rosas fue organizar la defensa del territorio, designó a Lucio Norberto Mansilla como comandante de las fuerzas porteñas y le encargó la misión de detener a la flota invasora.

Día de la Soberanía Nacional

Cómo fue la defensa argentina en el río Paraná

El 20 de noviembre de 1845, la escuadra anglo-francesa encontró la resistencia argentina en la Vuelta de Obligado, un recodo del río Paraná cercano a la localidad de San Pedro. La flota invasora poseía una superioridad de recursos abrumadora. Contaba con 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes, equipados con 418 cañones y 880 soldados.

La Confederación Argentina disponía de una fuerza mucho más modesta: solo seis barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de escaso calibre. El historiador Felipe Pigna, en su sitio web, describe el plan defensivo como “tan precario como ingenioso”. La estrategia materializada por Mansilla consistió en bloquear el paso del río.

Tres enormes cadenas sostenidas por 24 pequeños barcos cruzaban el río para bloquear el paso enemigo Pilar Camacho

Para ello, se extendieron tres enormes cadenas que cruzaban el Paraná de costa a costa. Estas se sostenían sobre 24 barcos pequeños, de los cuales diez estaban cargados con explosivos. Detrás de esta barrera, una goleta nacional aguardaba a la flota enemiga. El objetivo de este dispositivo era simple: demorar el avance de los barcos invasores para exponerlos al fuego de la artillería nacional y causar el mayor daño posible a sus embarcaciones.

Un resultado militar adverso, pero una victoria diplomática

El combate en la Vuelta de Obligado se prolongó durante varias horas. Finalmente, la superioridad tecnológica y numérica de la flota anglo-francesa prevaleció. Los invasores lograron cortar las cadenas y continuaron su avance hacia el norte del país.

El costo humano para las fuerzas de la Confederación fue muy alto. Se registraron más de 400 muertos y heridos entre los defensores. Las bajas del lado europeo fueron considerablemente menores, con un aproximado de 40 muertos y 150 heridos.

El combate tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del Paraná cerca de San Pedro

A pesar de la derrota en el campo de batalla, el episodio se transformó en una victoria estratégica y diplomática para la Confederación Argentina. La tenaz resistencia demostró la determinación del país para defender su territorio. En los años posteriores, tanto Francia como Inglaterra terminaron por reconocer la soberanía argentina sobre sus ríos. Hacia el año 1850, las relaciones diplomáticas entre los tres países se habían normalizado.

Por qué el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional

En 1974, el historiador José María Rosa propuso que la fecha de la batalla se conmemorara como un símbolo de la defensa de la soberanía argentina. El Congreso de la Nación aprobó la iniciativa y la entonces presidente María Estela Martínez de Perón la promulgó como ley ese mismo año.

Décadas más tarde, en 2010, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, mediante un decreto, estableció la fecha como feriado nacional. Desde entonces, cada 20 de noviembre se recuerda el coraje de las fuerzas argentinas en la Vuelta de Obligado y la defensa de la independencia nacional.

