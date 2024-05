Después de tres ediciones, este año no se convocó a los premios Alfonsina Storni y Sara Gallardo

Escuchar

A cuatro años de su creación, en 2021, dos premios nacionales de literatura -el Sara Gallardo de Novela y el Storni de Poesía- no fueron realizados este año. Desde la Secretaría de Cultura de la Nación informaron que las convocatorias no están abiertas y que aún no había “definición” sobre ellas.

Sin embargo, la suerte del Storni este año ya está decidida, al ser un premio cuya inscripción abría en febrero. El jurado fallaba a finales de este mes, en coincidencia con el aniversario de nacimiento de la escritora homenajeada, Alfonsina Storni, ayer, 29 de mayo.

El certamen, que en 2023 entregó $ 800.000 en total (primero, segundo y tercer premio), estaba organizado por el Ministerio de Cultura y el Centro Cultural Kirchner. Podían participar autores de todo el país con obras inéditas. Ganaron los primeros premios del Storni Silvia Mellado, Gabriela Franco y Gabriel Caldirola.

El caso del Sara Gallardo de Novela era diferente. Únicamente podían concursar obras publicadas en el año anterior al del certamen, escritas por mujeres cis, lesbianas, travestis, trans y no binarias. También contaba con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Uno de los principales objetivos era “destacar el reconocimiento a la creación y la calidad literaria de escritoras argentinas”. Las tres ganadoras fueron Marina Yuszczuk, Paula Perez Alonso y María Sonia Cristoff.

La inscripción del Gallardo abría en marzo de cada año, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, y el jurado fallaba en la primavera. La ganadora más reciente, Cristoff por la novela Derroche, obtuvo un millón de pesos.

Desde la Secretaría de Cultura trascendió que, si bien los premios podían dejar de convocarse, se anunciarían otros programas de apoyo a escritores y poetas, probablemente ya sin la “perspectiva de género” que caracterizaba al Gallardo.