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LA NACION

Dictadores

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Luis Cortina
LA NACIONLuis Cortina
El Presidente Javier Milei junto al exdiputado federal de Brasil, Eduardo Bolsonaro, en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, en Washington D.C.
El Presidente Javier Milei junto al exdiputado federal de Brasil, Eduardo Bolsonaro, en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, en Washington D.C.Presidencia

Javier Milei no suele elegir la moderación para expresarse. Más aún, no le importa mucho entrometerse en asuntos de otros Estados. Su viaje a Estados Unidos lo confirma. En la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana en Washington, no vaciló para referirse al presidente de Brasil, Lula da Silva, como “dictador comunista”. Hace décadas que Lula no es comunista (basta repasar sus gestiones) y nunca fue un dictador, sino que fue elegido democráticamente en elecciones nunca cuestionadas. Milei saludó a “mi amigo el presidente Jair Bolsonaro”, que hoy cumple una condena por haber intentado un golpe de Estado tras el triunfo de Lula. Y se ocupó de augurarle a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, un triunfo en el balotaje del domingo 25. Y de “saludar a Eduardo, hermano de Flavio, aquí presente con nosotros”. Eduardo vive en Washington desde que fue condenado en su país por el delito de coacción a la Justicia.

Si quiere hablar de dictadores, Milei podría repasar sus dichos del 3 de septiembre en Madrid, cuando afirmó que “tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”. El general Augusto Pinochet se sintió reivindicado.

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