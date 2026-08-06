Dieron por muerto al escritor Juan Sasturain, que cumplió ayer 81 años

Desde hace varios días, en cuentas de redes sociales de portales periodísticos como Identidad Correntina y Notigital se informa, vagamente y de manera errónea, sobre la supuesta muerte del escritor Juan Sasturain, exdirector de la Biblioteca Nacional durante la presidencia de Alberto Fernández. En la página web de Identidad Correntina, la noticia sobre la “muerte” de autor de Tinta china, publicada el 31 de julio, aún sigue ilustrada también equivocadamente con una foto del escritor Martín Caparrós.

Ayer, Sasturain cumplió 81 años y se encuentra en buen estado de salud, “feliz y acompañado”. Así lo dijo en diálogo con LA NACION. “No uso redes y no me entero -respondió-. Qué tiempos desagradables, por decirlo livianamente”. Antes, allegados al escritor habían alertado sobre la falsedad de la noticia.

“Identidad Correntina, ni murió Juan Sasturain ni la foto le corresponde. Es Martín Caparrós. Pidan disculpas!!!”, reprochó en X la escritora Josefina Delgado.

La noticia de la falsa muerte de Juan Sasturain, ilustrada con una foto de Martín Caparrós Captura de pantalla

Ayer, el escritor y médico colombiano Orlando Mejía Rivera lamentó que Sasturain hubiera muerto hacía cinco días (tal como informaba Identidad Correntina). Al ser advertido por el escritor y abogado Diego Cano de que Sasturain no había muerto, se enmendó: “Me acaba de informar el escritor Diego Cano que, por fortuna, Juan Sasturain no murió. Rectifico con alegría esa noticia que circulaba en las redes. Entonces, hoy cumple 81 años y que ojalá cumpla muchos más”.

“Juan, estoy dispuesto a hacer casi todo lo que quieras. Pero por favor no me pidas que me muera por vos, es un poco mucho”, bromeó en X Caparrós (dado que su foto ilustra la noticia de la falsa muerte). Luego, reposteándose a sí mismo, aclaró que Sasturain estaba “muy vivo”.

Perdón! Aclaración que no creí necesaria: por suerte el error no es sólo la foto sino todo el artículo. Juan Sasturain está muy vivo.

(Supuse que se entendería que si le hubiera pasado algo no haría chistes con eso. Pero veo que no.) https://t.co/BtRIuahh8l — Martín Caparrós (@martin_caparros) August 6, 2026

Este episodio evidencia una vez más la “tesis” del “asesino de X”, el italiano Tommasso Debenedetti, acerca del uso irresponsable de “información sensible” por parte de medios de prensa y usuarios de redes sociales