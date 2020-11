Diez libros sobre el 10: la biblioteca maradoniana

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 17:01

La muerte de uno de los ídolos máximos de la Argentina, Diego Armando Maradona, ensombreció todavía más un año oscuro como este 2020. El futbolista, capitán eterno de la selección argentina, fue protagonista de varios libros a lo largo del tiempo. Biografías, autobiografías en clave de entrevista, crónicas y testimonios dan cuerpo y voz al mito del fútbol nacional e internacional que falleció hoy, a los 60 años.

"Carismático y plebeyo, no puede ser sometido a ningún juicio porque, frente a un exceso que ha tenido mucho de insensato, todo juicio parece moralista -escribió Beatriz Sarlo sobre el 10 años atrás-. ¿Cómo criticar a Maradona sin que se piense de inmediato en el escándalo mezquino del pequeñoburgués que otros pequeñoburgueses son los primeros en denunciar?". Para María Moreno, Maradona fue un dios terrenal y gozoso en un país de "ídolos frígidos". Todavía falta que se escriba el gran ensayo sobre el mito de Maradona en la Argentina.

El último Maradona: cuando a Diego le cortaron las piernas

de Alejandro Wall y Andrés Burgo (Aguilar)

En esta crónica, el tándem de periodistas deportivos compuesto por Alejandro Wall y Andrés Burgo reconstruye el episodio protagonizado por Maradona en el Mundial de Estados Unidos, en 1994, que llevó al ídolo a pronunciar una de sus célebres frases ("No me drogué, me cortaron las piernas"), luego de que su análisis diera positivo de efedrina. Los autores exponen la trama de ese hecho y las consecuencias que tuvo en el ánimo de la selección nacional. "Diego Armando Maradona avanza agarrado de una mujer vestida de enfermera, una rubia de la que todavía no sospechamos, como todavía no sospechamos que el héroe del fútbol ha jugado ese día su último partido con la selección -se lee en las primeras páginas del libro-. La imagen se repite cada tanto en la televisión. Es un momento que recordamos con desconsuelo y, sin embargo, vemos euforia: Maradona camina riéndose, sacudiendo una toalla blanca con la mano derecha y mostrando cómo toma con la izquierda a la rubia. Maradona festeja su regreso épico pero también es un hombre que va, sin saberlo, hacia la guillotina".

Yo soy el Diego

de Diego Armando Maradona en conversación con Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo (Planeta)

El libro que Maradona elogió y eligió de todos los publicados con su nombre y que al momento de su reedición, en 2016, fue relanzado con el agregado "de la gente". Maradona habla sobre pasado y presente: además de su carrera deportiva y su vida pública, se refiere al consumo de drogas, a sus amigos y examigos, a sus exabruptos sobre el papa Juan Pablo II y a su amistad con Fidel Castro. "Al Diego, a mí, me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la torre Eiffel -declaró Maradona-. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ese de corderoy. Allá caí y me pidieron, me exigieron, que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice. Yo. hice lo que pude, creo que tan mal no me fue". El libro fue traducido a varios idiomas.

México 86: así ganamos la copa : mi mundial, mi verdad

de Diego Armando Maradona (Sudamericana)

Publicado en 2016, a treinta años del triunfo de la selección nacional en el Mundial de Fútbol de México, en 1986, el mismo Maradona cuenta por primera vez y en primera persona detalles inéditos de ese campeonato imborrable y (hasta ahora) irrepetible. El libro está dedicado a los padres del ídolo y lleva un prólogo de Víctor Hugo Morales. Será reeditado en los próximos días.

Mi vida en fotos: el homenaje (Planeta)

Solo se lo encuentra en plataformas de comercio electrónico y, con suerte, en algunas librerías. Fue lanzado en 2001 y recorre la trayectoria de Maradona en imágenes desde su niñez hasta ese año, pasando por su performance inolvidable en el Napoli y en la selección nacional.

Conocer al Diego. Relatos de la fascinación maradoniana

de Daniel Arcucci (Planeta)

Difícil de encontrar en librerías (por ahora), este libro del periodista deportivo Daniel Arucci, amigo de Maradona, presenta un conjunto de cincuenta relatos elegidos de un total de más de doscientos, que reflejan su mirada sobre el deportista más importante del país, entre 1985 y 2001.

El partido. Argentina - Inglaterra 1986

de Andrés Burgo (Tusquets)

En este libro, Andrés Burgo reconstruye para los lectores el partido de fútbol más legendario de la historia local: el del 22 de junio de 1986, durante el Mundial de México, cuando la selección argentina enfrentó a Inglaterra y le ganó con dos goles de Maradona (uno convertido con la famosa "mano de Dios"). Desde entonces, el jugador más destacado del mundo se convirtió en una figura mitológica. Burgo también presenta una época en que el fútbol todavía no se había convertido en una pieza bien aceitada, y para algunos sin alma, de la industria del entretenimiento.

D10S Miradas sobre el mito Maradona

de Julio Ferrer (Octubre)

Cuando Maradona se consagró campeón con la selección nacional en el Mundial de Fútbol de 1986, el autor de este libro publicado en 2020 tenía apenas diez años. Ferrer arma el rompecabezas maradoniano gracias a las voces de distintas personas que lo conocieron, incluso antes de los años de gloria. Entre otros, participan Ricardo Pellerano, el central de Argentinos Juniors; César Luis Menotti y José Vicente Sánchez, del Barcelona; el brasileño Alemão, que lo ubica por encima de Pelé; Martín Palermo y Pedro Troglio, entre muchos otros. Entrenadores, preparadores físicos, médicos, masajistas, futbolistas de generaciones jóvenes y periodistas, además de Estela de Carlotto y Alejandro Verón, cofundador de la "Iglesia Maradoniana", ofrecen en estás páginas anécdotas de la leyenda del deporte.

Maradona: 365 historias

de Néstor Domínguez (Librofútbol)

Publicado en 2019, en este volumen ilustrado se reúnen historias célebres, como las vivencias del 10 en Argentinos Juniors, el Barcelona y el Sevilla (y, desde ya, en la selección nacional), y otras poco conocidas, aportadas por familiares y amigos.

Barrilete cósmico (el relato completo)

de Víctor Hugo Morales (Interzona)

Con idea y realización del escritor Ariel Magnus, y la colaboración "estelar" de Ricardo Scioscia, Ricardo Jurado, Julio Ricardo, Víctor Brizuela y Juan "el Tano" Fazzini, este volumen de colección reproduce el relato memorable de Víctor Hugo Morales del partido de la selección argentina contra la de Inglaterra en 1986. "Y toca Beardsley para Lineker, atrás viene Biip el pase para Biiip Sansom, domina el número Biiiip 3 de Inglaterra, está saliendo Sansom y la tira para Hodge, el número 18, toca para Sansom, campo de Inglaterra, marca Maradona, la tira para atrás, atropella Valdano, corre Butcher, el número 6, y saca la pelota, el hombre cuyo apellido quiere decir 'carnicero', ojalá que no lo sea en la puerta del área". Los apuntes didascálicos de Magnus se disfrutan tanto como la "gesta" deportiva que forma parte del acervo nacional.

Reflexiones para entender al mito del fútbol mundial de Diego Barceló

Gracias Maradona. La persona, el jugador, la leyenda

de Diego Barceló (Samarcanda)

Además de los textos de Diego Barceló Larran, aficionado al fútbol y seguidor de Maradona desde la infancia, se agrupan testimonios de catorce personalidades que compartieron con el ídolo distintos momentos de su carrera, como Daniel Bertoni, Lobo Carrasco, Ricardo Gareca, Martín Palermo, Juan Simón, Néstor Fabbri y Quique Wolff. El lado luminoso de la leyenda palpita en estas páginas.

