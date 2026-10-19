Doble reconocimiento a Nicolás Ferraro: premiado por libreros franceses y en la Legislatura porteña

Por primera vez, un escritor argentino ganó el Prix Rivages des Libraires, premio literario organizado por la editorial francesa Rivages, reconocida por su colección de novela negra y policial, fundada por François Guérif hace cuarenta años, que consolida y revalida la mirada sobre el noir. Por Notre dernière part de ciel, Nicolás Ferraro (Buenos Aires, 1986) obtuvo el galardón que distingue anualmente una novela policial publicada en formato de bolsillo y que será relanzada con una faja para las Fiestas. La obra, con traducción de la chileno-alemana Alexandra Carrasco-Rahal, fue elegida por un panel de 85 libreros, en su mayoría de Francia, pero también de Bélgica y Suiza.

En la Argentina, El cielo que nos queda había sido publicada en 2020 por la editorial Revólver; en Goodreads, llega a rozar el puntaje máximo de cinco estrellas. Para la prensa especializada francesa, el polar de Ferraro, protagonizado por un narcotraficante y un piloto cuya avioneta cae en una localidad del norte argentino con un cargamento de cocaína, se asemeja a un guion de Quentin Tarantino. En 2022, su novela Ámbar ganó el Premio Dashiell Hammett a la Mejor Novela Negra de la Semana Negra de Gijón y, en 2025, fue nominada a los prestigiosos Premios Edgar Allan Poe en Estados Unidos.

“Para mí tiene un valor especial porque es un reconocimiento que viene de los libreros, de gente que trabaja día a día con una inmensa cantidad libros, que los lee, los selecciona y los recomienda -dice Ferraro a LA NACION-. En el caso de la novela negra en Francia, con una tradición tan amplia no solo en producción sino tambien en traduccion, además hay libreros con un conocimiento muy profundo del género. Que una novela mía encuentre ese reconocimiento en Francia es una alegría tremenda y también una forma de sentir que el libro consiguió atravesar su contexto original y establecer un diálogo con lectores de otra lengua y otra cultura.”

Se enteró de la noticia en México, adonde viajó a presentar la edición mexicana de su novela Dogo. “Estaba en una ruta, en medio de la nada, en medio de descampados, autos desarmados y puestos de comida, de repente me llegó el correo de la editorial -dice-. Cuando vi mi nombre en el medio de escritores que admiro como James Lee Burke o David Peace, fue imposible no preguntarme qué hacía el mío entre ellos, de sentir que me colé a una fiesta, pero al mismo tiempo es una alegría inmensa y más que necesaria en estos tiempos”.

El escritor Nicolás Ferraro y el legislador porteño Juan Modarelli, en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires bn.gov.ar

Este mes, Ferraro tuvo otra alegría vinculada con la literatura. El pasado 8 fue declarado Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura por la Legislatura porteña, por iniciativa del legislador Juan Modarelli. El autor integra el Centro de Estudios de Géneros Literarios de la Biblioteca Nacional, donde lleva adelante proyectos como el pódcast de entrevistas a escritores de género negro y policial, Disparos en La Biblioteca, y la publicación de la antología Asociación Ilícita, relatos negros del río Bravo a la Patagonia, donde se reúnen cuentos de treinta y seis autores de trece países latinoamericanos. Es autor de cuatro novelas: Dogo, Cruz, El cielo que nos queda y Ámbar.