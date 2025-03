Por primera vez, la novela de un escritor argentino está nominada a los Premios Edgar en Estados Unidos

Por primera vez en la historia de los Premios Edgar Allan Poe, que desde 1954 entrega la Asociación de Escritores de Misterio de Estados Unidos a libros, películas y programas televisivos de crimen y misterio, está nominada la novela de un escritor argentino. My Favorite Scar (Soho Press), traducción al inglés del policial Ámbar, de Nicolás Ferraro (Buenos Aires, 1986), compite por el premio a la mejor novela publicada en 2024. En la Argentina, se había lanzado en 2021 en la editorial Revólver. Salió además en México, Brasil, España y Alemania, y será publicada en Perú, Chile, Francia y Ucrania. Los derechos de adaptación audiovisual fueron vendidos y se encuentran en desarrollo.

Ferraro no es solo el primer argentino sino el primer escritor latino en competir por un premio que en ediciones anteriores ganaron autores como Raymond Chandler, Ken Follet, Ruth Rendell, John Le Carré, Dennis Lehane y Stephen King, entre otros titanes de la novela policial y de misterio. Con Ámbar, su cuarta novela, ya había obtenido en 2022 el premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra otorgado por la Semana Negra de Gijón, en España, cuando también resultó premiado Marcelo Guerrieri.

"Ámbar" se publicó en 2021 en la Argentina

La novela -que recibió elogios en las influyentes publicaciones Kirkus Review y Booklist- cuenta la historia de Ámbar, una chica de quince años, cuyos sueños y deseos (ir a ver bandas de rock, salir con amigas, enamorarse) chocan con lo que significa ser la hija de Víctor Mondragón, un criminal que la obliga a viajar con él por el norte del país detrás del hombre que intentó matarlo. “Me interesaba explorar, no solo la presencia de una mujer en un ambiente criminal, sino también, y en especial, de una adolescente, en ese momento donde una persona forja su propia identidad; Ámbar todo el tiempo se ve obligada a desechar la suya, a tener que ser siempre otra. Me gusta crear a los personajes desde sus heridas y conflictos. Y de sus contradicciones. Todos, en algún momento u otro, estuvimos en un lugar donde no queríamos estar y sabemos lo difícil que es abandonar o transformar ese espacio, vínculo, aunque te esté destruyendo día a día”, dice el autor.

Para Ferraro, que trabaja en la secuela de Ámbar, estar nominado a los Edgar es algo que nunca había soñado. “Ni siquiera en mis fantasías más utópicas -señala-. Y menos que menos a mejor novela. Desde que arranqué a leer, encontrarte con la palabra ganador o nominado al Edgar era el sello de que el libro que tenías en las manos era de un peso pesado. Lo ganó Chandler con El largo adiós, Stephen King más acá, ídolos personales como James Lee Burke, Dennis Lehane, Walter Mosley o tantos otros grandes que quedaron nominados como Patricia Highsmith, S.A Cosby o Dorothy B. Hughes. Y que mi nombre esté dando vueltas por ahí es un privilegio enorme, una alegría. Ojalá también sea un paso para que la novela negra latinoamericana siga ganando espacios y lectores”.

En la 79ª edición de los Premios Edgar, My Favorite Scar compite con The Tainted Cup, de Robert Jackson; Rough Trade, de Katrina Carrasco; Things Don’t Break on Their Own, de Sarah Easter Collins; El dios de los bosques, de Liz Moore; Listen for the Lie, de Amy Tintera, y The In Crowd, de la británica Charlotte Vassell (los demás autores son estadounidenses). El 1° de mayo, en el New York Marriott Marquis, en Times Square, se anunciarán los nombres de los ganadores de esta y otras categorías como mejor primera novela de autor estadounidense, mejor libro de bolsillo original y mejor cuento corto, entre otros.

Daniel Gigena Por