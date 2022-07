Semana Negra de Gijón. Los argentinos Marcelo Guerrieri y Nicolás Ferraro, premiados en España

Una buena noticia para la proyección de la literatura argentina en el exterior llegó esta semana desde España, donde hasta el domingo se celebra la XXXV edición de la Semana Negra de Gijón, reconocido festival internacional de novela policial en el que participan autores hispanoamericanos (en su gran mayoría españoles). Durante el encuentro se anuncian los nombres de los ganadores de cinco premios: dos de ellos los ganaron los escritores argentinos Marcelo Guerrieri (Lomas de Zamora, 1973) y Nicolás Ferraro (Buenos Aires, 1986).

Con esta luna, premio Celsius de la Semana Negra de Gijón. Gracias ❤ pic.twitter.com/uwHLIsd0TE — Marcelo Guerrieri (@marceguerrieri) July 15, 2022

Guerrieri, que preside la Unión de Escritoras y Escritores de la Argentina, recibió el Premio Celsius a la mejor novela de fantasía, ciencia ficción o terror por Con esta luna (Tusquets). Su novela compitió con otras de los españoles Jon Bilbao, por Los extraños; Laura Fernández, que concursó con la elogiada La señora Potter no es exactamente Santa Claus, y Layla Martínez, autora de Carcoma. Ferraro, que comparte el Premio Dashiell Hammett a la mejor novela policial escrita en español con el español Carlos Bardem (por El asesino inconformista), concursó y ganó con Ámbar, publicada por Revólver. Ambas novelas se impusieron a la del nicaragüense Sergio Ramírez (Tongolele no sabía bailar), y las de las españolas Rosa Ribas (Los buenos hijos) y Esther García Llovet, finalista con Gordo de feria.

Y un día se cumplió el sueño. Ámbar ganadora del premio Dashiell Hammett junto a "El Asesino Inconformista" de Carlos Bardem.

Gracias @snegra, gracias jurada, gracias amigos y amigas. Se festeja en grande. https://t.co/jrgzRoouTt — Nicolas Ferraro (@Nicolas_Ferraro) July 15, 2022

“Cuando escribí Ámbar intenté poner foco en los temas que ya venía trabajando, la familia como aquel espacio que debe ser un refugio y deviene condena -dice Ferraro a LA NACION-. En este caso, Ámbar, una chica de quince años que se ve arrastrada por su padre, un criminal de dos pesos, que la lleva de acá para allá. El desafío era retratar eso: cómo se pasa de habitar en un lugar que debe hacernos sentir seguros y termina siendo el que nos pone en peligro”.

La novela además profundiza en las consecuencias de la violencia. “Qué pasa cuando la violencia en la vida de Ámbar deja de ser algo que pasa en la habitación de al lado, y la salpica, la mancha, y la obliga a tomar una postura, a intentar salir del lugar de víctima, y si es posible, sin convertirse en victimaria”. Para el autor argentino -que no pudo viajar a España (el premio es simbólico y la invitación no incluye el pasaje aéreo)- ganar el Dashiell Hammett representa un impulso a su trabajo.

“Sabiendo lo que representa para todos aquellos que amamos la novela negra y policial, un premio que recientemente han ganado Claudia Piñeiro, Juan Sasturain y Leonardo Oyola es una alegría enorme y un honor, una responsabilidad, a la vez que un estímulo para seguir trabajando en las próximas historias”. En 2018, Ferraro había sido finalista del premio Dashiell Hammett con su novela Cruz, también publicada por Revólver.

Ambientada en una Buenos Aires nocturna, Con esta luna reúne historias de diversos personajes en una ficción que combina el realismo con la literatura fantástica y el policial negro. “Estoy muy contento por este reconocimiento, es un premio muy prestigioso -dice Guerrieri desde Gijón, donde participó de las actividades del festival-. Me da mucha alegría sobre todo porque de este modo la novela abre un diálogo con nuevos lectores del otro lado del Atlántico; si se genera interés a partir del premio, puede ser incluso publicada en España. Ojalá así sea”.

Para el escritor, la Semana Negra de Gijón acerca la literatura a la gente, al derribar las fronteras que a veces hay entre lo popular y las letras. “Haber sido premiado en un festival de estas características me enorgullece porque es la lógica que intento imprimirle a mis textos -agrega-. Tuve muchos encuentros con colegas durante esta semana; me lo pasé en charlas, mesas redondas y, más allá del festival, en cenas y recorridas. Me voy para Buenos Aires muy nutrido, con aprendizajes y amigos nuevos. Estoy muy feliz y lo comparto con mi familia, mis amigos y toda la gente que me quiere”.

Los demás premios los ganaron mujeres. El Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de tema criminal de no ficción escrita en español lo ganó una escritora muy apreciada en el país, la mexicana Cristina Rivera Garza, por El invencible verano de Liliana, donde narra el femicidio del que fue víctima su hermana. El Premio Espartaco a la mejor novela histórica fue para la española Bibiana Candia, por Azucre, y el Premio Memorial Silverio Cañada a la mejor primera novela negra publicada en español lo obtuvo otra española: Marta Prieto, por La Ilustrísima.