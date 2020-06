Dos cocineros en Instagram

Christian Petersen Fuente: LA NACION

Las redes sociales permiten compartir recetas paso a paso y mantener encendida la llama de las audiencias

Christian Petersen: TV y solidaridad

"¡Esta cuarentena no me gusta nada!", escribió en su cuenta @chrispetersenok , y se entiende por qué: el jurado de El gran premio de la cocina (El Trece) acababa de inaugurar @p_hermanos y @blucafe.sanisidro cuando debió cerrarlos hasta nuevo aviso. Mientras Blu Café se reinventó con take away y delivery , Hermanos participó de un proyecto solidario que donó 11.300 viandas.

Fernando Trocca: de José Ignacio a IGTV

"Buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos, con una nueva receta", dice a diario @ftrocca en sus videos de IGTV. Es el medio al que apeló tras otra exitosa temporada al frente de @santa.teresita , su restaurante en José Ignacio . Entrenado en el arte de cocinar frente a la cámara, enseña gratis a hacer platos simples con ingredientes accesibles. "Quédense en casa. Cuídense", recomienda.