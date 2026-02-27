Darío Lopérfido: gestor cultural innovador y audaz, fue un polemista y se declaró rebelde

MADRID.— Se consideraba a sí mismo un rebelde, un hombre que nadaba contra la corriente. Así lo expresaba en la última entrevista que brindó a LA NACION en diciembre último. Darío Lopérfido murió hoy a los 61 años en la capital española, donde residía con su esposa y su hijo de seis años. En julio de 2024, Lopérfido, exsecretario de Cultura de La Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, además de exdirector del Teatro Colón, había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular. Su actividad intelectual no cesó jamás.

Estaba retirado de la vida política desde su llegada a Madrid en 2020: “No extraño nada de la política. Prefiero escribir y analizar. La política en la Argentina es bastante mediocre y no extraño para nada esa mediocridad”, decía hace unos meses. Siempre próximo a la gestión cultural, Lopérfido ocupaba desde hacía seis años la Cátedra Vargas Llosa: “Conocer, conversar y trabajar con Mario fue una de las cosas más importantes de mi vida”, aseguraba. Esta ocupación lo llenaba de orgullo y había acompañado en 2023 al Premio Nobel de Literatura en París con la comitiva que estuvo junto al autor cuando ingresó en la Academia de las Letras Francesas.

Lopérfido tenía actualmente una columna en el programa de radio de Cristina Pérez y había presentado en 2025 un ciclo de entrevistas inspirado en una obra de Camus, El hombre rebelde (1951), epíteto que siempre lo sintió como propio. En su primer programa, el 31 de julio de 2025, entrevistó a Martín Caparrós, quien padece su misma enfermedad. También entrevistó a la política española Cayetana Álvarez de Toledo, al Premio Cervantes Sergio Ramírez, al líder venezolano Leopoldo López y al disidente cubano Yunior García.

Darío Lopérfido entrevistó a Martín Caparrós en el ciclo “El Hombre Rebelde”, dedicado a la cultura y la política Trench comunicación

Profesional de intensa carrera ligada a la cultura, trabajó como periodista en revistas culturales, en la FM Rock & Pop y en Radio La Red. Fue subsecretario de Extensión Cultural de la Universidad de Buenos Aires y dirigió el Centro Cultural Ricardo Rojas entre 1992 y 1999, primer mojón de un largo derrotero en la gestión pública cultural. Había estudiado Derecho durante algunos años en la Universidad de Palermo, carrera que no culminó. Ocupó el cargo de secretario de Cultura y Medios porteño entre 1997 y 1999 durante los años de gestión de Fernando de la Rúa como Jefe de Gobierno. Entonces, integró el denominado “Grupo Sushi”, usina intelectual de De la Rúa, a quien acompañó cuando asumió como mandatario de la mano de la Alianza como secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación, con el rango de ministro, de 1999 a 2001. En aquel grupo se encontraba Antonio de la Rúa, a quien Lopérfido consideraba su “hermano de la vida”.

Decía Lopérfido a Pablo Sirvén en el programa Hablemos de otra cosa, en la pantalla de LA NACION, en 2018: “Cuando yo asumí con De la Rúa en la Ciudad, era muy joven, e hice un congresito con referentes de la cultura. Invité al ministro de Cultura de [François] Mitterrand, Jack Lang, y le dije en un bar de San Telmo: “¿Cómo hiciste para hacer la nueva pirámide del Louvre?”. Y me respondió: 'No te creas nunca que lo que sucede en la gestión cultural lo hacés vos. Se necesita que haya gente en la arena política que entienda que eso es estratégico’. Y tenía razón".

Lopérfido, en la puerta del Teatro Colón, la institución quedirigió desde joven en su mente antes que en los hechos DYN/ARCHIVO/PABLO AHARONIAN

En 2015, Lopérfido fue designado director general y artístico de Teatro Colón por Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad. Le representaba un sueño hecho realidad: “Desde que empecé a escuchar conciertos y ver ópera, a los 18 años, mi cabeza está aquí, en el armado de temporadas, la elección de cantantes, directores y obras; el reclamo por más ensayos, el deseo de captar y entender todas las reacciones del público, la necesidad de movilizar una institución como ésta, para que no se parezca a una estatua”, decía a LA NACION cuando asumió el cargo. En simultáneo, se desempeñó como presidente de Ópera Latinoamérica (OLA). Ese mismo año, en diciembre, Horacio Rodríguez Larreta, al frente del gobierno porteño, lo convocó como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta julio de 2016.

Lopérfido protagonizó un encendido debate con el escritor Martín Kohan cuando aseguró que los desaparecidos de la última dictadura militar no eran 30 mil, sino 9 mil, y enfatizaba en el hecho de que los Montoneros y la Triple A eran organizaciones peronistas, nacidas en democracia. En aquel momento se discutía el “2x1″ para condenados por delitos de lesa humanidad en la Corte Suprema de Justicia. Esta polémica terminó por costarle el cargo.

Polemista, entre sus logros, Lopérfido impulsó la creación del ciclo Buenos Aires no duerme, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) en 1999 y el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), al que acudieron Thomas Ostermeier, Jan Fabre y Romeo Castellucci: “Se cumplen veinte años del Bafici. Lo siento, queridos progres, pero el secretario de Cultura era yo. Lo mismo pasó con el FIBA. El Gobierno de la Ciudad de De la Rúa tenía a Adalberto Rodríguez Giavarini y a Enrique Olivera, dos personas cultísimas. Entonces, todo era más fácil. Yo me fui del Colón porque no pasa lo mismo. Larreta hace muy bien un montón de cosas, pero no tiene ninguna sensibilidad respecto de la cultura. De Gaulle puso de ministro de Cultura a Malraux, y Larreta... ¡a Mahler ! ¡Grandes nombres! Nada más que hay diferencias [risas]“, decía en 2018.

Hoy, la ministra de Cultura porteña Gabriela Ricardes se refirió ese carácter innovador y audaz, cuando ante la noticia dijo a LA NACION que sentía una “pena enorme por la partida de un hombre valiente, culto, generoso, que dejó una huella profunda en nuestra cultura porteña. Siempre innovador y a la vanguardia, fue un gestor cultural como pocos. Se lo va a extrañar mucho”.

Cosmopolita, Lopérfido vivió en los noventa en Nueva York y en 2017 se mudó a Berlín, donde se desempeñó durante poco más de un año como ministro plenipotenciario ante la Unión Europea y como representante especial para la cultura en la embajada argentina. Liberal en lo político, publicó su ensayo La decadencia del relato K (2021, Galerna) y junto con Alejandro Félix Capato Derechos culturales en el Mercosur y de Legislación cultural en la ciudad de Buenos Aires (2001).

Lopérfido estuvo en pareja con la guitarrista María Gabriela Epumer, una de las cuerdas destacadas de Charly García. En 2014 se casó con la actriz Esmeralda Mitre, unión que se extendió hasta 2018 y con quien vivió en Berlín. Al año siguiente, en mayo, nació su hijo Theo, fruto de su relación con su esposa Vinnie Blache Spencer, profesora de Literatura Inglesa, quien lo acompañó hasta su último día de vida.

“Pienso en el día a día. Me apoyo en mi familia y mis amigos, en especial Antonio de la Rúa. Sigo siendo feliz porque estoy enamorado de mi mujer y tengo un hijo que me alegra todos los días. Confío en los avances tecnológicos que está habiendo. Usó mucho la IA y guardé mi voz para el futuro”, decía Lopérfido.

De vuelta a Camus, escribió el francés en El extranjero. “Pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, no tenía más que esto”. Lopérfido retomaba hace pocos meses estas líneas, y decía a LA NACION: “Ante la enfermedad aparecen todas las sensaciones mezcladas. La furia, la tristeza, la alegría. La resignación a morirme existe, pero me parece normal. Es el sinsentido de la vida”. Trabajó hasta los últimos días, rodeado de su familia, sus libros y acompañado por la música clásica que tanto amaba.