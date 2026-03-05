Murió António Lobo Antunes, una de las grandes voces de la literatura portuguesa

El escritor portugués António Lobo Antunes, una de las voces más influyentes de la literatura europea contemporánea, murió hoy en Lisboa a los 83 años. Autor de una obra extensa y exigente, es considerado como una de las figuras centrales de las letras portuguesas posteriores a la dictadura y uno de los narradores más importantes en lengua portuguesa de las últimas décadas.

Nacido en Lisboa en 1942, Lobo Antunes estudió Medicina y se especializó en psiquiatría. A comienzos de los años setenta fue enviado como médico militar a Angola, en el marco de la guerra colonial portuguesa. Esa experiencia, marcada por la violencia del conflicto y por el impacto psicológico que dejó en quienes participaron en él, se convertiría en uno de los ejes recurrentes de su obra literaria.

Hoy despedimos a António Lobo Antunes, una de las voces más poderosas de la literatura portuguesa y un autor que transformó la narrativa europea contemporánea.



Para Agencia Literaria Carmen Balcells es un honor acompañar su obra y su legado.



Su debut como novelista llegó en 1979 con Memoria de elefante, una novela con fuertes elementos autobiográficos. Ese mismo año publicó Os cus de Judas —traducida al español como En el culo del mundo—, un relato inspirado en su experiencia en la guerra de Angola que le dio reconocimiento inmediato y lo instaló en la escena de la narrativa portuguesa surgida tras la Revolución de los Claveles.

A lo largo de más de cuatro décadas publicó más de 40 novelas, además de crónicas y textos breves. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Fado alejandrino, El orden natural de las cosas, El manual de los inquisidores, ¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?, El archipiélago del insomnio y Comisión de las lágrimas. Sus libros fueron traducidos a numerosos idiomas y circularon ampliamente en Europa y América Latina.

Su escritura se caracterizó por una prosa densa y experimental, construida a partir de múltiples voces narrativas, monólogos interiores y estructuras fragmentadas. En sus novelas aparecen con frecuencia temas como la memoria, la guerra, la culpa, la desintegración familiar y las huellas de la historia reciente de Portugal, especialmente la dictadura salazarista y el final del imperio colonial.

Aunque no recibió el Nobel de Literatura para el que es a esta altura un eterno candidato, su obra fue distinguida con algunos importantes galardones del mundo literario. En 2007 obtuvo el Premio Camões, considerado el más importante para la literatura en lengua portuguesa, y también recibió distinciones internacionales como el Premio Jerusalén y el Premio Estatal Austriaco de Literatura Europea.