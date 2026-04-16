Dos Monet que reaparecieron hace unas semanas se vendieron por más de 16 millones de euros en París

Dos pinturas de Claude Monet que habían permanecido durante más de un siglo por fuera del circuito público, y cuya reaparición fue anunciada hace apenas unas semanas por Sotheby’s, se vendieron hoy en París por más de 16 millones de euros.

Se trata de Les Îles de Port-Villez (Las islas de Port-Villez, 1883) y Vétheuil, effet du matin (Vétheuil, efecto de la mañana, 1901), dos paisajes del Sena que permanecían en manos privadas desde hacía un siglo. La primera se vendió por alrededor de 4,7 millones de euros, mientras que la segunda alcanzó cerca de 11,4 millones, lo que llevó al total por encima de los 16 millones de euros.

"Les Îles de Port-Villez" (Las islas de Port-Villez, 1883), de Claude Monet se vendió por 4,7 millones de euros

Antes de la venta, la casa de subastas había estimado entre 3 y 5 millones de euros para Les Îles de Port-Villez y entre 6 y 8 millones para Vétheuil, effet du matin. En conjunto, el rango esperado se ubicaba entre los 9 y los 13 millones, una cifra que finalmente fue superada.

Les Îles de Port-Villez hasta ahora solo se la conocía por reproducciones en blanco y negro. Pintada en 1883, poco después de la instalación de Claude Monet en Giverny, la obra condensa una de las líneas que atravesarán buena parte de su producción: el estudio de los reflejos y de las variaciones de la luz sobre el agua. No se exhibía públicamente desde comienzos del siglo XX.

La otra pieza, Vétheuil, effet du matin, corresponde a un Claude Monet en plena madurez. Realizada en 1901, presenta una vista de Vétheuil donde el río domina la composición y la atención se concentra en las variaciones atmosféricas y los efectos de la luz. La obra se inscribe en la serie de paisajes que el artista dedicó a ese mismo motivo, en línea con su método de trabajar sobre un mismo escenario para captar sus cambios. No se exhibía en público desde 1928.

La reaparición simultánea de ambas obras había sido presentada hace unos días como un acontecimiento excepcional. “Siempre es un momento extraordinario cuando una pintura de Monet reaparece en el mercado”, señaló Thomas Bompard, responsable del departamento de arte moderno y contemporáneo de Sotheby’s en París, quien destacó además lo inusual de que dos piezas de este nivel surgieran al mismo tiempo.

Bompard afirmó a la agencia de noticias EFE que se trata de “los cuadros de Monet más importantes jamás subastados en Francia” y destacó que, en sus 25 años de trayectoria, “rara vez” ha visto “cuadros impresionistas tan nuevos”. Además, destacó el estado de conservación de las obras: “Están en su estado original. El lienzo es original; si les damos la vuelta, el bastidor es original, nunca han sido repintados”. Y agregó: “Es muy, muy, muy raro encontrar cuadros que tienen 100 o 120 años y que dan la impresión de haber sido pintados anteayer (…) he aquí un cuadro tal y como Monet lo pintó“.

Nacido en París en 1840 y criado en Le Havre, Claude Monet fue una figura clave del impresionismo, el movimiento que desafió las convenciones académicas del siglo XIX al poner en el centro la pintura al aire libre y la captación de los cambios de la luz. Su nombre quedó ligado a Impresión, sol naciente, la obra que dio origen al término “impresionismo”, así como a series emblemáticas como los almiares, la catedral de Rouen y los nenúfares de Giverny. En 2026, cuando se cumple el centenario de su muerte, su producción continúa siendo una referencia ineludible tanto en los museos como en el mercado.