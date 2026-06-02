Cannes, Francia.– Entre los galardones que se otorgan en el Festival de Cannes está la Palm Dog, un simpático juego de palabras con la Palme d’Or. Un collar de cuero es ofrendado al perro cuya actuación se considere la más sobresaliente. El ganador de este año, llamado Diego, tiene 5 años y exhibe sus dos impecables patas con las uñas limadas a la perfección. No pasan desapercibidos los pies de su dueña, que, si bien no se ven, se destacan, intercalados con los del can, por unas también impecables ballerinas de Coco Chanel que los recubren. Esta no ha sido la única imagen relevante de esta semana en materia de casas de moda de lujo. Se anunció que por primera vez una reconocida marca de indumentaria será sponsor de Alpine, la escudería en la que compite Franco Colapinto. Como las dos “c” de los zapatos, las dos “g” del logo de Gucci engalanarán autos de Fórmula 1 y demostrarán que ya no solo el diablo viste a la moda.