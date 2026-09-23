Efecto Harwicz: ahora el escritor John Banville, invitado principal del Festival de Granada, declina su participación

Según informaron hoy los diarios españoles ABC y El País, el escritor irlandés John Banville se bajó de la segunda edición del Festival Cultur-ALH organizado por la Universidad de Granada (UGR) y con el auspicio del Ayuntamiento de Granada, el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española y la Fundación de las Tres Culturas. El invitado principal del evento, que figura primero en el cartel, iba participar este domingo en el acto de cierre en una conversación con la española Pilar Villar titulada proustianamente “En busca de la frase perfecta”.

Al enterarse de que la UGR había dado lugar a la postura de estudiantes propalestinos y un grupo de escritoras invitadas para “retirar la invitación” a la autora argentina de origen judío, el premio Princesa de Asturias y ganador del Booker habría trasladado su decisión y sus motivos a los organizadores del festival, según sus editores confiaron al diario El País, dejando así en una posición aún más incómoda a sus colegas. Harwicz iba a presentarse el sábado a la tarde en la Plaza de las Pasiegas, en la charla “Oponerse al mundo”, en diálogo con Jesús Ortega.

“A mí me dijeron que no era porque era judía”, sostuvo la escritora. “A pocos días del comienzo, me desprogramaron de manera violenta; me dijeron que me admiran mucho, pero que no podían garantizar mi integridad y que no me querían convertir en una mártir porque no sabían qué iba a pasar”, acotó. En redes sociales, Harwicz publicó el afiche del festival con el nombre de Banville y el de ella tachados y la leyenda “Basta de extorsión ideológica en la cultura”.

Jhon Banville renuncia a ir al festival CULTUR ALH de Granada. Basta de extorsión ideológica en la cultura. pic.twitter.com/B02i9eEai9 — Ariana Harwicz (@ArianaHar) September 23, 2026

Hoy se difundió, además, en medios de prensa y en redes sociales una carta abierta firmada por más de 350 personalidades de la cultura de Iberoamérica en la que se rechaza la exclusión de Harwicz. “Ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas. Defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica. La respuesta democrática a una opinión, por controvertida que sea, es el diálogo, la pregunta, la discusión pública, nunca la expulsión del programa”, sostiene el comunicado impulsado por el editor de Cultura de ABC, el español Jesús García Calero, y la escritora argentina Cecilia Szperling.

La firman, entre muchos otros, como Margo Glantz, Piedad Bonnett, María Negroni, Santiago Roncagliolo, Karina Sainz Borgo, Pola Oloixarac, Federico Andahazi, Silvia Plager, Carolina Sanín, Zoé Valdés, Fernando Iwasaki, Santiago Kovadloff y Ana María Shua.

Las directoras del festival, Ana Gallego Cuiñas y Patricia Escalona, que le habían comunicaron a Harwicz su “desinvitación” aún no respondieron las consultas de LA NACION sobre la decisión de Banville de no participar del festival cultural.