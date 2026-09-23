“Sin libertad para disentir no hay pensamiento”: más de 350 personalidades de la cultura se solidarizan con Ariana Harwicz

En el día en que la escritora argentina Ariana Harwicz debía presentarse en el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur ALH en la ciudad de Granada, el diario español ABC publicó una carta en solidaridad con la autora de Matate, amor firmada por más de 350 personalidades de la cultura de Iberoamérica, entre ellas, escritores como Margo Glatnz, Fernando Savater, Ana María Shua, María Negroni, Silvia Plager, Pola Oloixarac, Rodrigo Blanco Calderón, Karina Sainz Borgo, Santiago Kovadloff, Ana Becciú, Carolina Sanín, Jordi Soler, Zoé Valdés, Santiago Roncagliolo, Valeria Correa Fiz, Federico Andahazi, Diego Fonseca, Edgardo Dobry, Rafael Gumucio, Diego Fonseca, Saúl Sosnowski y Rodrigo Rey Rosa.

La iniciativa fue del director de Cultura de ABC, el español Jesús García Calero, y en la Argentina, de la escritora Cecilia Szperling. Trascendió que se creará una plataforma digital donde se podrán sumar firmas, expresar el rechazo a cualquier tipo de boicot cultural y reflexionar sobre el estado de la cultura.

Entre los firmantes, que se presentan como “personas vinculadas a la literatura, el arte, el pensamiento y la cultura”, se expresa solidaridad con la escritora ante “la retirada de su participación” en el festival granadino. Por su charla “Oponerse al mundo”, la autora iba a cobrar mil euros.

“Ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas -sostienen-. Defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica. La respuesta democrática a una opinión, por controvertida que sea, es el diálogo, la pregunta, la discusión pública, nunca la expulsión del programa”.

Ana María Shua, Santiago Roncagliolo, Pola Oloixarac, Fernando Savater, Margo Glantz y Santiago Kovadloff

A los firmantes les preocupa la atribución a Harwicz -hecha en el comunicado de siete escritoras invitadas al festival y en el de la Red Universitaria por Palestina, donde se afirma que Harwicz avala el “exterminio” en Gaza- de “posiciones que ella rechaza de plano haber sostenido”, así como también que “sus palabras circulen descontextualizadas”, sin dejarla participar para explicarse. “La discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización”, afirman.

“Celebramos que la Universidad de Granada haya declarado que no adoptó, aprobó ni respaldó la retirada de la invitación, reafirmando su compromiso con el pensamiento crítico y el pluralismo -admiten-. Pedimos a la dirección del festival que explique con transparencia su decisión, reconozca el perjuicio causado y ofrezca a Harwicz una reparación pública adecuada. Y un reconocimiento del daño causado al debate público”.

Entre otros, firmaron además el exministro de Cultura Pablo Avelluto, el exdirector del Teatro Colón Jorge Telerman, la diputada Sabrina Ajmechet, la actriz Gabriela Acher, y editores y periodistas como Fanny Mandelbaum, Romina Manguel, Constanza Brunet, Mercedes Güiraldes, Fanny Mandelmbaum, Valeria Schapira, Daniel Ulanovsky, Alejo Schapire, Diego Papic, Nacho Goano y Natalia Volosin, además de académicos de la Universidad de Granada.

El lunes, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, intervino en el escándalo cultural, al pedir al rector de la Unviersidad de Granada un “desagravio”.

Por último, indican que el comunicado no exige compartir las opiniones de Harwicz, consideradas polémicas por varias personas. “Exige algo anterior: que nadie sea apartado de la vida cultural por sostener ideas propias, y que ningún desacuerdo se convierta en una condena personal”, resaltan.

“Sin libertad para disentir no hay pensamiento. Sin pluralismo no hay cultura”, finaliza la carta.