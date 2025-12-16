El 250° aniversario de Jane Austen se celebró con baile en la embajada británica

“Me pasé todo el año reportando para este libro, yendo a todo tipo de reuniones, simposios, conferencias y bailes de Jane Austen, desde puntos de Inglaterra hasta lugares industriales de Estados Unidos. Pero nunca estuve en un encuentro tan fantástico como éste”, dijo hoy Juana Libedinsky en la embajada británica durante la celebración de los 250 años del nacimiento de Jane Austen. A ella dedicó la columnista de LA NACION su registro del fanatismo internacional que sigue generando la autora de novelas como Orgullo y prejucio, Persuasión y Sensatez y sentimientos.

Vestida de época, Juana Libedisnky habló junto a Kalus Gallo sobre su libro "Queremos tanto a Jane" Rodrigo Néspolo

Queremos tanto a Jane se titula la investigación publicada por Seix Barral, sobre la cual habló Libedinsky junto con el historiador Klaus Gallo ante decenas de invitados especiales. Luego hubo baile con vestidos de época y un té a la inglesa a las cinco de la tarde, con galletitas y cupcakes que recreaban el retrato de Austen.

“Ella nació el 16 de diciembre de 1775, un año antes de la declaración de independencia de los Estados Unidos”, recordó David Cairns, embajador británico en la Argentina, quien aseguró haber leído las seis novelas de la escritora. “En todas ellas –agregó- los temas son los mismos: la sociedad, el papel de las mujeres y el dinero”.

Muchos de los invitados también se visitieron como en la época de la Regencia británica Rodrigo Néspolo

“Es importante tener en cuenta que Gran Bretaña estaba en un momento muy convulsionado –apuntó Gallo al referirse al contexto político de la época en que vivió Austen-. La pérdida de las colonias norteamericanas fue un cimbronazo muy fuerte, eran sus colonias más importantes, y los efectos de la revolución francesa durante varios años generaron un clima de caos interno, alarmante para el gobierno y buena parte de la opinión pública. Ni hablar de la amenaza de una posible invasión a Inglaterra por parte de Napoleón, que tuvo en vilo al país durante las guerras napoleónicas”.

“Los hombres estaban en el frente luchando contra Napoleón –sumó Libedinsky-, y por eso el mercado matrimonial estaba tan complicado. Entonces, muchas de estas cosas que vemos en Jane Austen, que parecen una pavada -gente bailando y tomando el té-, en realidad muestran uno de los periodos más violentos y sangrientos de la historia británica, y cómo eso golpeaba la vida cotidiana. Como heredaban los hombres había pocas oportunidades laborales para las mujeres, y encima muchos hombres estaban en el frente muriéndose, entonces pasa a tomar otro tinte hablar del matrimonio. Para algunas, era simplemente la única forma de subsistir”.

El festejo incluyó bailes Rodrigo Néspolo

En esa descripción detallada de la vida cotidiana, que incluía “cartas mal interpretadas y matrimonios mal pensados”, radica según ella una de las claves de la vigencia de Austen. “Muchos de los críticos contemporáneos dicen que sigue siendo tan atractiva el día de hoy porque es un espejo en el cual nos podemos ver reflejados viniendo de lugares totalmente distintos –explicó-. Y al mismo tiempo, nos abre a nuevas preguntas sobre nosotros mismos”.

Según observó luego en dialogo con LA NACION, “sus novelas ocurren en espacios deliberadamente acotados: pueblos chicos, casas, salones, jardines. Pero en ese mundo reducido se juegan cuestiones enormes: quién tiene poder, quién tiene dinero, quién puede elegir, quién no, y qué precio se paga por cada una de esas elecciones”.

El retrato de Austen se recreó incluso en los cupcakes y las galletitas a la hora del té Rodrigo Néspolo

“Quizás Jane Austen no escribió sobre revoluciones –agregó-. Pero escribió sobre la capacidad de ver con claridad el mundo que toca vivir y, aun así, elegir. Y por eso, doscientos años después, la seguimos leyendo. Y discutiendo. Y reimaginando. Y queriendo. Queremos tanto a Jane porque, en el fondo, Jane sigue sabiendo demasiado sobre nosotros”.