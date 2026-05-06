Libros para chicos en la Feria: los ganadores del concurso Los Destacados de ALIJA

Hay encuentros que se esperan como la llegada de un libro nuevo a la mesa de luz: con esa mezcla de emoción y la certeza de que algo bueno está por suceder. Hoy, a partir de las 15, en la sala José Hernández de la Feria del Libro porteña, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA) entrega los premios del concurso literario Los Destacados 2025, un mapa indispensable para orientarse entre la vastísima producción local de libros para chicos y jóvenes editados en el último año. Además, una brújula de lecturas para buscar libros en los últimos días de la Feria. Muchos de los “Destacados” ya han sido recomendados en nuestra sección ¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche?

Los ganadores de los Destacados de Alija 2025

El jurado —integrado por Patricia Domínguez, Myrian Bahntje, Mercedes Pérez Sabbi, Ariel Marcel y Verónica Dematey— tuvo la tarea, siempre difícil pero fascinante, de elegir lo mejor entre cientos de ejemplares donde la palabra y la imagen dialogan para crear mundos.

Jurado del Premio Los Destacados 2025

El Gran Premio: Memoria e identidad

El máximo galardón de este año, el Gran Premio ALIJA, fue para La última dictadura (Pequeño Editor; $36.000). Con textos de Marina Franco e ilustraciones de Pablo Lobato, el libro aborda con sensibilidad y rigor histórico un tema complejo, confirmando que no hay tópicos prohibidos para las infancias cuando la propuesta estética es honesta y potente. Un título de no ficción excepcional que refleja el proceso histórico con gran claridad visual.

“Es el primer libro pensado específicamente para explicar la dictadura a chicos y chicas, en un formato actual, de libro ilustrado. Era necesario contar con un objeto cultural que abra la conversación dentro de las familias, en la escuela y sostenga la memoria histórica. Tiene la mirada rigurosa y profunda de Marina Franco, historiadora de referencia en el tema, y las ilustraciones de Pablo Lobato, de gran potencia estética y emotiva”, explicó la editora Raquel Franco, de Pequeño Editor, a LA NACION cuando se lazó el libro en marzo pasado.

De la mano de los grandes: Kohan y Soriano

Resulta una alegría encontrar entre los ganadores nombres que transitan con maestría tanto la literatura para adultos como para chicos. En la categoría Cuento Infantil, el destacado fue para El tiempo más feliz, primer libro para chicos de Martín Kohan (Siglo XXI; $22.900), una historia que rescata la memoria emocional ilustrada por Leandro E. Pérez.

El cuento juvenil destacado fue Todo empezó con una despedida, de Andrea Ferrari, con ilustraciones de Gastón González. Integra la Serie Azul de Loqueleo ($23.500). En tanto, El silencio de las cosas, de Verónica Sukaczer, con ilustraciones de Rocío Katz, fue el ganador de la categoría Fuera de categoría. Es de la colección Los Especiales de A la Orilla del Viento, del Fondo de Cultura Económica ($24.000).

Como novela infantil fue elegida La hormiga roja, de Sebastián Vargas (Colección Ala Delta; Serie Azul, de Editorial Edelvives; $16.900) y como novela juvenil destacada, Yo, el supuesto, de Oche Califa (Serie Alfa, AZ Editora; $19.000).

Por su parte, el rubro Rescate Editorial hizo justicia con un clásico que nunca debería faltar en las bibliotecas: El negro de París, de Osvaldo Soriano (Planeta; $28.900), con ilustraciones de Rep. Una novela breve y entretenida narrada por el hijo de una pareja argentina exiliada en París durante la dictadura que se prepara para volver al país con la recuperación de la democracia. Ese contexto le sirve al autor para ubicar al protagonista en un escenario donde no se siente como un local ni tampoco como un turista. El chico vive una gran aventura junto a su nueva mascota, el gato Negro, malhumorado pero con el poder de transmitirle tranquilidad, que lo hará trepar techos parisinos y subir hasta la cima de la Torre Eiffel.

Mundos visuales y poesía

La estética visual sigue siendo un punto fuerte de la edición local. El Libro-álbum tuvo un premio compartido que refleja dos búsquedas muy distintas: el viaje cósmico de Big bang, Florencia Gattari y Marina Zanollo (Calibroscopio; $25.100) y la delicadeza de El silencio de las chicharras, de Julia Merediz (Mil Trazos; $31.000).

La editorial Limonero, siempre atenta a la calidad de su producción, se llevó el premio en la categoría Diseño por Vida y obra de algunas nubes, con textos de Hernán Ronsino e imágenes de Christian Montenegro ($28.000).

En el campo de la Ilustración el destacado fue Vida extraordinaria, de Cristian Turdera (Capicúa; $27.500). Como explica el autor e ilustrador, el protagonista es un señor con una “vida extraordinaria” que “nos demuestra que detrás de cada persona, sin importar qué edad tenga, hay un niño dispuesto a jugar y a ver magia y alegría en cada aspecto de la vida”.

Y como libro ilustrado fue elegido La manzana, con textos e ilustraciones de Marcos Farina (Limonero; $26.000). En Poesía, Travesía, de Emilia Cadoppi y Vane Zorn (Pez Menta; $18.000) se alzó con el primer puesto, recordándonos que el ritmo y la metáfora son el primer lenguaje del asombro.

Los ganadores de los Destacados de Alija 2025

Historietas y realidades

Para los lectores que buscan la acción de las viñetas, Decur volvió a deslumbrar con su novela gráfica Cuando levantas la mirada (Hotel de las Ideas; $25.000), mientras que Cecilia Pisos y Mey ganaron en la categoría Historieta con el ingenioso Abecetón, un cómic de la A a la Z (Sudamericana; $20.599)

No faltó el espacio para la divulgación: el Libro Informativo destacado fue Menstruación en marcha (Iamiqué; $19.300), con textos de Agostina Mileo, Camila Lynn y Gloria A. Calvo e ilustraciones de Martina Trach. Un ejemplo de cómo la editorial sigue rompiendo tabúes con ciencia y claridad.

En la categoría Colección resultó ganadora Las aventuras de Petit, serie creada por Isol, en colaboración con Bernadita Ojeda y Fernando Salem (Calibroscopio; $14.000 cada título).

Como Labor editorial fue destacada la colección Poesía a Sorbitos, con textos de Cecilia Pisos e ilustraciones de Luciana Feito (La Brujita de Papel; $36.900 dos libros). Y en la categoría Libros para bebés fue elegido Si soplo, de Melina Barrera y Sabina Schürmann (Editorial Periplo; $20.500).

En Literatura de tradición oral, Historias del cielo y de la tierra. Leyendas latinoamericanas, de Ana María Shua, ilustrado por Virginia Reverdito, es el destacado del año (Editorial Norma; $24.000). En el rubro Multimedia - Audiotexto - Libro digital se destacó Tre, con textos de Luciano Debanne y música original y producción de audio de Daniel Sosa (Ediciones de la Terraza).

Finalmente, como libro Producción teórica fue reconocido Tiempo de hablar y escuchar. La enseñanza de la oralidad en la escuela primaria, que incluye textos de Jimena Dib, Julieta Dib, Marina Elberger, Vanina Estévez, Silvia Lobello, María López García, Juliana Ricardo y Paula Tomassoni (de la colección Itinerarios, de Editorial La Crujía). En Teatro, Ana y Kitty, de María Inés Falconi (de la colección Teatro sin telones, Editorial Quipu). En Traducción, Pescando sueños = Fishing for dreams, de Gideon Sterer, con ilustraciones de Poly Bernatene y traducción de Eleonora González Capria (AZ).

La entrega de diplomas suele ser uno de los momentos más cálidos de la Feria del Libro, donde autores, ilustradores y editores celebran el oficio de seguir contando historias en un país que, a pesar de todo, sigue apostando a la lectura.