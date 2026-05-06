El artista Pablo Temes presenta una nueva muestra en el Centro Cultural Recoleta: todos los detalles

A partir de este jueves 7 de mayo, el Centro Cultural Recoleta presenta Escenarios de una poética silenciosa, la nueva muestra de Pablo Temes. La inauguración será desde las 18 en la Sala 13 del espacio y la exhibición podrá visitarse hasta el 7 de junio.

Con curaduría de Daniel Santoro, la exposición reúne trabajos producidos en los últimos años. Según el propio centro cultural, las obras giran en torno a tres ejes: los recuerdos de la infancia, los paisajes urbanos y la situación actual de la sociedad argentina.

La obra se presentará en el Centro Cultural Recoleta presenta Escenarios de una poética silenciosa

“Paisajes, metrópolis ciudadana, costumbres, infancia. La muestra ofrece una estética figurativa o neorrealista actual. El dibujo, el color y la composición abrevan en mis trabajos de siempre. El respeto por las formas, los tiempos de lectura, la gestualidad y el cromatismo. Todo se desarrolla en un espacio-caja que se articula desde afuera hacia adentro. Las relaciones figura-fondo sugieren la narrativa visual”, explicó el artista.

A través de una narrativa pictórica que va desde la emblemática usina retratada por Pío Collivadino hasta escenas cotidianas como un café o una calesita, Temes invita a reconectarse con una “melancolía productiva”, capaz de encontrar belleza en los rincones más simples del entorno urbano.

La historiadora del arte Yamila Valeiras describió la muestra en estos términos: “En su ruinosa y agitada existencia, las identidades que Pablo construye parecen apresadas en una cierta soledad, controlada, incluso compartida, pero no vivida en comunidad. Inmersos en el piloto automático del día a día, estos cuerpos, ya híbridos en su naturaleza animal-humana, exponen microhistorias de alienación y ensimismamiento donde probablemente nos encontremos”.

La muestra se podrá ver desde el 7 de mayo hasta el 7 de junio

Y agregó: “Estas pequeñas narrativas existen ahora como realidad pictórica, porque el artista las vio, las midió, las encuadró y las tiñó en un colapso temporal, como arropadas de un pasado que rescata la épica de lo cotidiano, la vitalidad más entusiasta junto a lo espectral de un planeta deshumanizado. La pausa de un café, las historietas en la vereda, medio kilo de figacitas... ¿serán reposos a punto de prohibirse? ¿Se hundirá definitivamente la inocencia de la infancia en las orillas de una calesita?”

La entrada es sin cargo para argentinos y residentes.

Pintor, dibujante y diseñador gráfico, Temes nació en Buenos Aires en 1955. Fue discípulo de Osvaldo Attila y en 1981 egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón como profesor nacional de Dibujo, Pintura y Fundamentos Visuales.