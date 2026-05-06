El artista Pablo Temes presenta una nueva muestra en el Centro Cultural Recoleta: todos los detalles
El espacio expondrá Escenarios de una poética silenciosa desde el 7 de mayo hasta el 7 de junio
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A partir de este jueves 7 de mayo, el Centro Cultural Recoleta presenta Escenarios de una poética silenciosa, la nueva muestra de Pablo Temes. La inauguración será desde las 18 en la Sala 13 del espacio y la exhibición podrá visitarse hasta el 7 de junio.
Con curaduría de Daniel Santoro, la exposición reúne trabajos producidos en los últimos años. Según el propio centro cultural, las obras giran en torno a tres ejes: los recuerdos de la infancia, los paisajes urbanos y la situación actual de la sociedad argentina.
“Paisajes, metrópolis ciudadana, costumbres, infancia. La muestra ofrece una estética figurativa o neorrealista actual. El dibujo, el color y la composición abrevan en mis trabajos de siempre. El respeto por las formas, los tiempos de lectura, la gestualidad y el cromatismo. Todo se desarrolla en un espacio-caja que se articula desde afuera hacia adentro. Las relaciones figura-fondo sugieren la narrativa visual”, explicó el artista.
A través de una narrativa pictórica que va desde la emblemática usina retratada por Pío Collivadino hasta escenas cotidianas como un café o una calesita, Temes invita a reconectarse con una “melancolía productiva”, capaz de encontrar belleza en los rincones más simples del entorno urbano.
La historiadora del arte Yamila Valeiras describió la muestra en estos términos: “En su ruinosa y agitada existencia, las identidades que Pablo construye parecen apresadas en una cierta soledad, controlada, incluso compartida, pero no vivida en comunidad. Inmersos en el piloto automático del día a día, estos cuerpos, ya híbridos en su naturaleza animal-humana, exponen microhistorias de alienación y ensimismamiento donde probablemente nos encontremos”.
Y agregó: “Estas pequeñas narrativas existen ahora como realidad pictórica, porque el artista las vio, las midió, las encuadró y las tiñó en un colapso temporal, como arropadas de un pasado que rescata la épica de lo cotidiano, la vitalidad más entusiasta junto a lo espectral de un planeta deshumanizado. La pausa de un café, las historietas en la vereda, medio kilo de figacitas... ¿serán reposos a punto de prohibirse? ¿Se hundirá definitivamente la inocencia de la infancia en las orillas de una calesita?”
La entrada es sin cargo para argentinos y residentes.
Pintor, dibujante y diseñador gráfico, Temes nació en Buenos Aires en 1955. Fue discípulo de Osvaldo Attila y en 1981 egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón como profesor nacional de Dibujo, Pintura y Fundamentos Visuales.
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