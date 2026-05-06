El Nobel Coetzee abre el ciclo La Palabra Indígena con poetas de comunidades de Perú, Brasil, Chile y la Argentina

Con la apertura a cargo del Nobel de Literatura J. M. Coetzee y Fabián Martínez Siccardi, coautores del ensayo sobre genocidios indígenas en el hemisferio sur Un mal ajeno, en diálogo con la escritora Liliana Ancalao, empieza este miércoles a las 19, en la Sala Victoria Ocampo, la tercera edición de La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios, que en la Feria del Libro celebra y acerca la riqueza lingüística y cultural de las lenguas y culturas de los pueblos originarios. El ciclo está al cuidado del escritor patagónico Martínez Siccardi y la poeta mapuche Viviana Ayilef.

Fueron convocados autores de la Argentina, Chile, Perú y Brasil: Vanesa Gallardo Llancaqueo (pueblo mapuche, Argentina), Graciela Huinao y Bernardo Colipan (pueblo mapuche, Chile), Marcelo Quispe (pueblo coya-avá guaraní, Argentina), Dina Ananco Ahuananchi (pueblo wampis, Perú), Genaro Cahuana Orihuela (pueblo quechua, Perú), Daniel Munduruku (pueblo Munduruku, Brasil) y Sandro Rodríguez (pueblo diaguita-calchaquí, Argentina) que el viernes presentará su poemario Kunturi (Remitente Patagonia), en edición bilingüe quechua-español, publicado en la colección La Palabra Indígena.

“En la poesía originaria se escribe para reconocer lo que merece nuestra honra y así dar a conocerlo -pondera Ayilef la obra poética de Rodríguez-. Palabra-Wak’a, Palabra que es a su manera una invocación”.

Martínez Siccardi señala que en el encuentro se ha generado una tradición. “El año pasado se presentó el libro de Liliana Ancalao, que había estado en la edición inaugural de 2024 -destaca-. Y ahora se presenta un libro que se edita con el sello La Palabra Indígena, de Sandro Rodríguez, que estuvo en la edición de 2025″. En 2027, se espera que uno de los participantes de la tercera edición llegue a la Feria con una nueva obra.

Los organizadores definen el Diálogo como un “espacio destinado a escuchar, entrevistar, conocer y leer a representantes de la literatura indígena, cuya singular y valiosa producción literaria normalmente no llega a los grandes circuitos de distribución de libros”. Desde su creación, impulsa con otras iniciativas la difusión de obras de autores indígenas.

El jueves de 19 a 20, en la Sala Alfonsina Storni, Vanesa Gallardo Llancaqueo y Marcelo Quispe participarán de la mesa “Poetas del pueblo mapuche y coya-avá guaraní (Argentina)”; moderará Ayilef. De 20:30 a 21:30, en la misma sala se hará la mesa “Poetas del pueblo mapuche (Chile)”, con Graciela Huinao y Bernardo Colipan Filgueira, coordinada por el profesor Enrique Foffani.

En la Sala Storni, el viernes de 17:30 a 18:30 tendrá lugar la mesa “Poetas del Amazonas y del Apurímac (Perú)”, con Dina Ananco Ahuananchi y Genaro Cahuana Orihuela, coordinada por Martínez Siccardi. De 19 a 20, se hará la presentación de Kunturi, el poemario de Rodríguez (que también es cantante), con la participación de una aliada del ciclo, la escritora Sylvia Iparraguirre, y el escritor e investigador Pablo Lo Presti. De 20:30 a 21:30, La Palabra Indígena se despide con un diálogo entre el poeta Daniel Munduruku y el poeta mapuche Bernardo Colipan.