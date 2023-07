El “artista total” Viggo Mortensen presenta su nuevo libro de poemas en Bahía Blanca y Buenos Aires

escuchar

La poesía tiene un embajador ilustre en Hollywood. De visita en la Argentina, el actor y director estadounidense Viggo Mortensen (Nueva York, 1958) presentará su nuevo libro de poemas y relatos breves, Ramas para un nido, publicado por el sello Lux, de Bahía Blanca. En la tapa del poemario se ve una fotografía tomada en 2013 por Mortensen, que ha publicado varios libros con poemas y fotos; también es editor, músico y pintor. Hoy, a las 18:30, acompañado por su amigo, el escritor Fabián Casas, estará en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560). Los 160 lugares disponibles se agotaron en media hora; la Cooperativa Cultural Trafkintu filmará el encuentro que revolucionó la ciudad bonaerense. El libro cuesta cinco mil pesos.

Con o sin alfombra roja, dos espacios culturales oficiales también recibirán al protagonista de la versión cinematográfica de El Señor de los Anillos para que lea sus poemas en la ciudad de Buenos Aires; Mortensen estará el domingo, a las 18, en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner y el lunes, a la misma hora, en el Centro Cultural Borges leerá poemas junto con Gabriela Bejerman, Gabi Luzzi y José Villa. El protagonista de Promesas del este es dueño de la editorial Perceval Press, donde se publicaron sus libros de poesía y fotografía.

Bahía Blanca, no lo entenderías 🚬 pic.twitter.com/CP6IUXT7iO — Pancito (@eternapancito) July 4, 2023

“A veces abría la puerta de mi casa en días muy tristes y ver que me habían tirado por debajo de ella una postal de Viggo me cambiaba el ánimo -cuenta Casas en el prólogo de Ramas para un nido-. Si esas postales podían llegar, yo también podía llegar. Para mí eran lo que Nicanor Parra denominó como artefactos poéticos. Poemas que escapaban a la forma del libro, que se in-formaban de diferente manera y que ayudaban -como toda la poesía- a vivir”.

A continuación, al comentar el primer poema del libro, “La lapicera de Pavese”, reflexiona: “Me pregunté si Viggo -que por el lado del modernismo inglés leyó a los beatniks, a William Carlos Williams, a los poetas de Black Mountain o a los de la escuela de Nueva York- habría leído a Leónidas Lamborghini. El poema final de Ramas para un nido, “Casitas”, parece destinado a Casas, hincha de San Lorenzo como Mortensen (y Marcelo Tinelli y el papa Francisco). Los últimos versos del libro son “aguante / Ciclón”.

Recién pasé por Libros del Pasaje y estaba Viggo Mortensen que buscaba el de Hernán Díaz en castellano. — Pablo Maurette (@maurette79) July 5, 2023

Con su familia, de ascendencia danesa, Mortensen vivió en la Argentina hasta los once años, en Chaco (hay un poema titulado “Chaco” en Ramas para un nido), Córdoba y Buenos Aires, donde se hizo hincha del club San Lorenzo. El actor reveló que escribe desde la infancia.

En diálogo con LA NACION, Gustavo López, editor de Lux, comenta el nuevo título del sello bahiense. “¿Y qué te va a decir el editor? Para mí es un libro hermoso que muestra la calidad, la sensibilidad de un artista total que es Viggo, no solo como actor, como director de cine, músico, fotógrafo, artista plástico, editor y excelente lector, que genera esta escritura que es parte de su sensibilidad y de su vida. El texto me gustó mucho, poéticamente logrado y jugado. Estoy muy contento de tenerlo dentro del catálogo de libros que hemos editado en Bahía Blanca”. La editorial, que nació en 1994 y tiene publicados más de 250 títulos, estará presente en la próxima edición de la Feria de Editores, del jueves 3 al domingo 6 de agosto en C Complejo Art Media (avenida Corrientes 6271).

Además de poemas, se incluyen breves relatos en prosa. “Mi madre leía a Emily Dickinson y a Edna St. Vincent Millay durante la época en que decidió protegerse y dejar el alcohol fuerte, limitándose a un trago de vino con la cena del domingo en vez del mar de vodka que había navegado a diario con su segundo marido durante los primeros veinte años de ese matrimonio - para no hablar de los veinte anteriores que aguantó a mi viejo a base de Martinis y un poco de tabaco. Ya no fuma” (incluido en “Lo que no se puede escribir”).

También hay reflexiones sobre el arte poético. “Después de intentar escribir poesía durante casi cincuenta años, concluyo que un poema es la flor de la mentira que son las palabras. Nunca alcanzan, no representan fielmente el corazón de lo que pienso o siento”, se lee en “El pelo de María”. Y: “Un poema es una bomba casera, más o menos bien construida. Si logra estallar, sus fragmentos pueden alcanzar a alguien, armar una nueva idea, frase, una bomba más potente”.

Un poema de Viggo Mortensen

Descanso

Cuando vuelvas

esta noche

estaré durmiendo

bailando con vos

alegre

como la boda judía en tu jardín

acunado por eco de risas

frágiles juramentos

murmullos de aprobación

soñando con verte de nuevo

rozar tu mejilla con la mía

olerte poco a poco

reconociendo tu boca

hundiéndome en tu ojo

envuelto otra vez

siendo nosotros

(2010)