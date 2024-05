De Eduardo Sacheri y Magalí Tajes a la sorpresa de Patricia Bullrich: un sábado multitudinario en la Feria del Libro

Escuchar

El último sábado de la Feria del Libro reunió a miles de personas en la Rural y se destacó por la variedad de presentaciones a cargo de autores convocantes como Eduardo Sacheri o Magalí Tajes, con largas colas, familias recorriendo el predio desde primera hora del día, pasillos llenos y hasta visitas inesperadas de autoridades como la ministra Patricia Bullrich. Después del atardecer se proyectó en una enorme pantalla ubicada al aire libre la película argentina Puan, con la presencia de los protagonistas, Leonardo Sbaraglia y Marcelo Subiotto, y los directores, María Alché · Benjamín Naishtat.

Muchos chicos y jóvenes en la Feria: hubo fila para sacarse fotos con Mafalda en el stand de Ediciones de la Flor Hernan Zenteno - La Nacion

La violencia política en los años ‘70, el terror como género en la obra de autoras mujeres e historias de vida de personajes históricos fueron algunos de los temas que centraron los encuentros de ayer entre los escritores y el público.

Este sábado hubo fila para todo: para ingresar a las salas y, también, para conseguir autógrafos en el firmódromo Hernan Zenteno - La Nacion

Una de las presentaciones más esperadas fue la de Magalí Tajes con su libro Espíritu animal, en el que comparte experiencias personales que inspiraron su obra. La autora e influencer logró emocionar con una lectura intimista de textos musicalizados por Santiago Deluca: “Los que no leyeron el libro, ¿saben qué van a llorar?”, advirtió la escritora. “Me gusta llorar con vos”, le devolvió una lectora.

Tajes contó que sus nuevos escritos nacieron como fruto “de un viaje largo y complejo” que comenzó en 2019 con una ceremonia de ayahuasca en Perú, en medio de la selva, donde “la planta” le dijo: “vas a escribir un libro”. Tardó años en hacerlo. Viajó por el mundo, probó otras sustancias y, finalmente, en 2024, sintió el llamado. “Cómo lo único que tenia era miedo, decidí escribir sobre eso”, aclaró. Frente a un público mayormente juvenil, la escritora puso voz a relatos evocadores de episodios furtivos que invitan a reflexionar como el baile “con cubano en la esquina de casa” o la forma en que afrontó la muerte de su padre. Antes de firmar ejemplares durante varias horas, Tajes se despidió pidiendo a los lectores que cerraran los ojos y la sala la aplaudió de pie.

Ceferino Reato presentó "Padre Mugica" con la participación de la ministra Patricia Bullrich Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Otro destacado de la jornada fue Ceferino Reato con su libro Padre Mugica, en coincidencia con el día del 50º aniversario de la muerte del fundador de los movimientos de Sacerdotes para el Tercer Mundo y de Curas villeros. El periodista y politólogo estuvo acompañado [para sorpresa de la sala] de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y del periodista Roberto García.

“Ceferino se ha animado a lo largo de su vida a escribir sobre momentos de la historia argentina que estaban tapados. No atarse a los relatos oficiales es un buen camino para un escritor”, dijo la funcionaria, y compartió con los presentes que ella misma conoció a Mugica días antes de su asesinato, un crimen no resuelto que aun hoy divide aguas en la sociedad argentina. “Lo vi de lejos el día que fue a dar una charla partidaria al Abasto. Éramos todos adolescentes y nos quedamos impactados con él. A los pocos días lo asesinaron y fue tal el impacto que salimos a decir: ‘¿Cómo que lo mataron? Y los del local nos dijeron: ‘Ése era un traidor, se vendió, se fue con López Rega’. La gente que conocí, todos me dijeron fue un hecho producido por Montoneros. Eso lo dije en la mesa de Juana Viale y a los pocos días me llamó Ceferino, que estaba escribiendo el libro”. El relato de Bullrich responde a “una de las hipótesis del libro” en relación a la autoría del crimen.

“Mugica fue asesinado en Villa Luro después de dar la misa en la vereda, durante la presidencia de Juan Perón, y el juez de instrucción cerró rápidamente la causa, hasta escribió mal el apellido”, apuntó el autor, quien considera que el caso del cura villero fue “secuestrado por el kirchnerismo”. Durante la charla, el escritor dio la palabra entre el público [donde se vieron rostros como el de la diputada Lilia Lemoine] a Marcela Estrada, destinataria de una carta escrita por una testigo del asesinato.

Dolores Reyes y María Fernanda Ampuero, en diálogo con Agustina de Diego, sobre las mujeres en la literatura de terror Hernán Zenteno - LA NACIÓN

En el pabellón amarillo de La Rural, María Fernanda Ampuero y Dolores Reyes protagonizaron un debate entorno a Dantescas, una antología reunida por la primera de ellas sobre el rol de las mujeres en la literatura de terror. La autora recopila y analiza cuentos de figuras como Silvina Ocampo, Mary Shelley, Clarice Lispector, Emilia Pardo Bazán, Amparo Dávila y Layla Martínez, entre otras. Natalia Ortiz, profesora de literatura, destaca “lo interesante de esta propuesta, en la que que Ampuero incluye anotaciones sobre las obras de autoras que dejaron su impronta, por lo que a partir de ahí se pueden hacer dobles lecturas, triples incluso con la propia”.

Largas colas para participar de las presentaciones de libros coparon los pasillos de La Rural durante la tarde, como en el caso de Pablo Vierci con La sociedad de la nieve o de Eduardo Sacheri, cuya presentación de su novela Nosotros dos en la tormenta tuvo que ser redirigida de la sala Tulio Halperín Donghi a la José Hernández por el desborde de gente. “Valió la pena perderme el partido del Rojo”, dijo el autor hincha de Independiente emocionado por la acogida. A continuación, junto a la periodista Hinde Pomeraniec, presentó el libro, que también aborda la violencia política en una historia ambientada en los años ‘70 sobre dos jóvenes militantes de Montoneros y ERP.

Eduardo Sacheri presentó "Nosotros dos en la tormenta": se tuvo que mudar a la sala más grande debido a la gran convocatoria Hernan Zenteno - La Nacion

“Supongo que por ser profesor de historia me llaman la atención las voces, las palabras, pero también los silencios. Tiendo a pensar que no están buenos, ninguno. Cuando uno se calla sabiendo que se está callando, las cosas aparecen más tarde y de mal modo”, opinó el escritor. Y profundizó: “1975 es un año re contra fuerte en la historia argentina, todos los conflictos políticos están exacerbados y no se sabe que al año siguiente vendrá la dictadura. Es una sociedad donde todos consideran que la violencia es una herramienta política, hasta las publicidades de la época están llenas de violencia. A mí me interesó ir a ese pasado para seguir pensando sobre esto”.

Proyección de la película "Puan", al aire libre, en la Feria del Libro. Estuvieron presentes actores y directores y el público se sacó fotos. Hernan Zenteno - La Nacion

El cine también fue parte de la jornada del sábado en la Feria con la proyección sorpresa de la película Puan en el playón exterior del predio. Aunque la temperatura descendió varios grados al caer sol, fueron muchos los visitantes que se sentaron en el césped para disfrutar del film. La elección del título no fue casual: Puan retrata las luchas de docentes y estudiantes universitarios en defensa de la educación pública.

Un emotivo homenaje a Paul Auster

Con lecturas de Liliana Heker, Dolores Reyes, Camila Fabbri, Eduardo Sacheri, Juan Sklar y Gonzalo Heredia, música interpretada por Sebastián Loiácono y Ramiro Pienovi y dibujos en vivo a cargo de Miguel Rep, la Fundación El Libro rindió un cálido homenaje al escritor estadounidense Paul Auster, que murió el 30 de abril, pocos días después de la inauguración de la edición 2024.

Homenaje a Paul Auster en la Feria del Libro. Hernan Zenteno - La Nacion

Asiduo visitante de la Feria (después de su primer viaje a la Argentina en 2002, regresó en 2014 y en 2018), Auster era (y sigue siendo) uno de los autores preferidos de los lectores argentinos. Muchos de ellos lo recordaron ayer con cariño y emoción en el acto que se realizó en una colmada Sala José Hernández. Allí mismo el escritor había presentado a sala llena su novela 4321, en 2018. Los autores invitados para el tributo eligieron fragmentos de cuentos y novelas de Auster como La invención de la soledad y Brooklyn Follies.

Gonzalo Heredia en el homenaje a Paul Auster en la Feria del Libro. Hernan Zenteno - La Nacion