El colombiano Andrés Restrepo Gómez ganó el Premio Tigre Juan con una novela que homenajea a César Aira

Por su novela El mal de Aira (Barrett, $20.900), que tiene como narrador y protagonista a un joven literato fanático de la obra del autor argentino César Aira, el escritor y cineasta colombiano residente en la Argentina Andrés Restrepo Gómez (Medellín, 1996) ganó la 47ª edición del Premio Tigre Juan de Narrativa del Ayuntamiento de Oviedo, en España. Recibió diez mil euros. Como se lee en la novela ganadora: “Hasta al ayuntamiento más modesto de Europa ofrece premios más generosos que cualquier concurso del Fondo Nacional de las Artes. Y no solo eso, también cubren los viáticos, que a veces superan el propio monto del premio en metálico. Ese sí que es un buen nicho. Bolaño lo sabía. Di Benedetto lo sabía”.

Andrés Restrepo Gómez al recibir el premio en Oviedo KARMENFOTO

El premio, que ganaron autores argentinos como Samanta Schweblin, Raúl Argemí, Pedro Mairal y Fernando García Lao, el chileno Luis Sepúlveda y las españolas Belén Gopegui y Marta Sanz, se entrega desde 1977 a la mejor obra narrativa publicada en los anteriores doce meses a la convocatoria del certamen. Concursaron 343 novelas procedentes de España y América Latina.

El jurado, que consideró la novela “fresca y rompedora”, además de “irreverente”, estuvo integrado por la filóloga Azahara Alonso Gómez, los escritores Susana Domínguez Tejedor y Milio Rodríguez Cueto y el librero Rafael Gutiérrez Testón, todos ellos españoles.

La portada de "El mal de Aira", de Restrepo Gómez, está ilustrada con una obra de la artista estadounidense Angela Deane KARMENFOTO

Restrepo es el primer narrador colombiano en recibir este galardón y El mal de Aira es su primera novela. Es realizador audiovisual, guionista, dramaturgo, narrador y poeta; reside en Buenos Aires desde 2016. Dirigió cortometrajes como El corazón es la cuarta pared y Muhammad el zurdo, además de trabajar en el guión de Jaque mate (2024) para Amazon Prime. Publicó el poemario La bohemia que pagaron mis padres y es colaborador en revistas literarias.

“La notificación de estar entre los cinco últimos finalistas me agarró justo en una gira que estaba haciendo en España con la novela -dice el autor a LA NACION-. El día anterior al fallo estaba en Sevilla con mis editores y tuve que ir en avión sur-norte y luego norte-sur para atender otra presentación, en Granada. Fueron veinticuatro horas espléndidas en Oviedo, en una ciudad muy culta, llena de estatuas, en el mismo teatro donde se entrega el Princesa de Asturias. Me gusta mencionar que soy el primer colombiano en ganar el Tigre Juan. Pero al ser también prácticamente argentino, y la novela sí que lo es, me siento honradísimo de compartir premio con Samanta Schweblin, Juan José Becerra, Fernanda García Lao y Pedro Mairal. En cuanto al metálico, decidí que no voy a hacer ningún viaje extravagante ni comprarme nada en especial, sino que seguiré viviendo como vivo y compraré tiempo, algunos meses, para seguir escribiendo”.

Al comienzo de la novela, el narrador (Restrepo Gómez) y su amigo Marvin Santiago intentan dar con el mail de César Aira con el objetivo de invitarlo a la Feria del Libro de Medellín. A raíz de la respuesta (cortés y negativa), comienza la peripecia que consiste en comprar toda la obra de Aira hasta fusionarse con el autor de En El Pensamiento.

“El jurado ha valorado la combinación de lo culto y lo absurdo que ofrece, por medio de una prosa rica, amena y cargada de intención, El mal de Aira, de Andrés Restrepo Gómez -se lee en el fallo dado a conocer a comienzos de este mes-. El resultado es un texto irreverente bajo la capa protectora de la autoparodia y con un tono humorístico desde el que lanza en realidad serias reflexiones sobre el arte y la literatura, también sobre los límites entre la ficción y la realidad en la obsesión que articula el argumento. El jurado celebra que la obra es fresca y rompedora, alejada de cualquier tópico o escritura inercial. En este sentido aporta, además, un fino y demoledor análisis de la narrativa adocenada que se apropia, actualmente, del panorama editorial, o que el panorama editorial procura y persigue”.

También se entregaron los premios del noveno Certamen Joven de Relatos Cortos “Tigre Juan”, que fue desdoblado en dos categorías: autores de 12 a 17 años y de 18 a 30 años.