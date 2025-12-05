La revista Be Cult celebra cinco años con un encuentro sobre escritura y tiempo presente

La revista cultural Be Cult festeja sus cinco años este viernes 5 de diciembre en Espacio CASA Medifé, dentro de la convocatoria de proyectos, con una jornada abierta al público dedicada a las relaciones entre literatura, vínculos y vida contemporánea. El encuentro, titulado “Amor líquido, sexo y crisis: ¿Cómo se escribe en tiempos convulsos?" comienza a las 17.30, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, en Ayacucho 1945.

La primera mesa reunirá al escritor Luis Mey, la doctora en sociología Lorena Soler y la socióloga cultural Maricel Cioce, en conversación con Valeria Sol Groisman, escritora y editora asociada de Be Cult, para pensar “las constelaciones picantes que arremolinan los vínculos en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial”. La segunda charla estará a cargo de la directora de la revista, Claribel Terré Morell, junto a Jorge Asís y Gonzalo Unamuno, para abordar las preguntas sobre cómo se escribe “en tiempos convulsos” y si la literatura “sirve como consuelo frente a la angustia existencial”.

Be Cult nació, tal como cuenta Terré Morell a LA NACION “hace 5 años, justo antes de la pandemia”. La revista fue pensada por ella y el músico y actor Antonio Birabent, y “se incorporó enseguida el sociólogo Esteban De Gori”. Hoy Terré Morell continúa en la dirección y Esteban De Gori y Valeria Groisman son editores asociados. La publicación realiza “un premio literario cada dos años, ya hemos hecho dos, y el presidente es el escritor cubano Leonardo Padura”. La primera edición del premio llevó el nombre de Abelardo Castillo y el segundo el de Victoria Ocampo.

Sobre el espíritu editorial, Terré Morell describe a Be Cult como “una revista de literatura, arte y pensamiento contemporáneo que abraza todas las miradas”. Y afirma: “Nos dedicamos a mapear el terreno de la cultura y a difundir voces emergentes: no nos gusta ir detrás de la tendencia. Porque las modas pasan, pero nosotros queremos seguir haciendo periodismo de calidad”. Explica: “Somos periodistas, escritores y académicos, y nuestro sello es la reflexión aguda pero despojada de solemnidad, que para eso está la Academia”.

A la vez, la publicación se define como “una revista cultural, internacional, interesada en establecer un diálogo desde diferentes miradas y tonos”. Nacida en Argentina, cuenta con “reconocidos colaboradores en buena parte del mundo y con un público lector ávido de información original, interesante y de calidad”. El nombre, señalan, “es un juego de palabras, de realidades e intenciones: Be – Se; Cult – culto – cultura”. La propuesta editorial busca leer el “pulso” de este tiempo y resonar en el debate público y las prácticas estéticas e intelectuales contemporáneas, con experiencias “nativamente digitales y amigables”. No es “una revista de la emergencia ni de la crisis sanitaria”: encontró en aquella situación convulsionada “persistencias, novedades y lenguajes literarios disponibles para su reflexión”. En palabras de su equipo, Be Cult es “la decisión de asumir el desafío de retratar una época”. Los artículos que publica son contenidos propios o hechos especialmente para la revista.

La revista cuenta con “colaboradores por todo el mundo” y ha publicado entrevistas con autores consagrados y emergentes. Terré Morell menciona una lista extensa: Juan Tallón, Martín Sivak, Juana Libedinsky, Hinde Pomeraniec, Lucía Lijtmaer, Leonora Djament, Víctor Malumián, Gabriela Cabezón Cámara, Daniel Guebel, Jorge Consiglio, Jon Bilbao, Agustina Bazterrica, Patricio Pron, David Rieff, Ariana Harwicz, Mariano Peyrou, Luis Sagasti, Gonzalo Garcés, Esteban Feune de Colombi, Marylinne Robinson, Andrés Neuman, Daniel Saldaña París, Laura Fernández, María Negroni, Alexandra Kohan, entre muchos otros.

La directora señala que “nos gusta cruzar fronteras, en todos los sentidos”. La revista “nació en Argentina, vive en Argentina, pero no se circunscribe a ella”, y asegura: “Nos sorprende lo mucho que somos leídos en otros países”.

Entre los proyectos para 2026, Terré Morell adelanta: “Vamos a lanzar números especiales de arte con entrevistas y análisis sobre el mercado del arte, los artistas, tendencia… tenemos un primer número que sale el próximo año con entrevistados muy importantes en el mundo del arte internacional”. Al mismo tiempo, agrega: “Estamos haciendo alianzas para lanzar el tercer premio de literatura Revista Be Cult. Continuaremos con las charlas Be Cult que es una manera de compartir cara a cara con los lectores y nuestros entrevistados temas importante y de interés”.