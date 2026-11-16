En la proximidades de Hong Kong se celebró el festival taoísta Tai Ping Ching Chiu. La festividad tiene lugar cada diez años y, como la mayoría de estos eventos, se realiza para gracias a las deidades, alejar la desgracia y pedir por la prosperidad de la comunidad. Todo lo que sucede ese día –desfiles, ceremonias, venta de comida callejera– ocurre en torno a un escenario efímero: un espacio de dimensiones considerables, construido con bambú, donde tienen lugar representaciones de la ópera cantonesa. Esta foto captura el momento previo: la construcción liviana y flexible que parece querer encarnar a una filosofía, la taoísta, ligada a esos principios. “Actuar y no ufanarse/concluir la tarea y desapegarse:/solo el desapego/ garantiza su permanencia”, dice el Tao Te Ching. Imposible saber si el hombre que trabaja en la construcción piensa lo mismo.