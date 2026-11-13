“Tecnocapitalismo y democracia”: la Feria del Libro de Humanidades se sube a la Noche de los Museos y sigue el domingo en el Modero

La quinta edición de la Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales (FLHU) se sube este sábado a la Noche de los Museos, desde las 15 hasta la una de la mañana, y sigue el domingo de 13 a 19, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350), en el barrio de San Telmo, con entrada libre y gratuita. Está al cuidado de la editora Gaby Comte y del librero Edio Bassi. En 2025, miles de personas recorrieron la FLHU.

Más de cincuenta editoriales ofrecerán colecciones de libros de ensayos sobre filosofía, política, historia, sociología, psicología, cultura y sociedad. También habrá libros para chicos y de artes visuales. Los stands se ubicarán en el Auditorio, el Hall Central, el Patio y el Salón Yapeyú del Moderno. El museo posee su propio catálogo de libros, muchos de ellos disponibles para lectura online.

Participarán intelectuales y periodistas especializados en política internacional, inteligencia artificial, nuevas derechas y peronismo -entre otros, Miguel Benasayag, Pablo Semán, Margarita Martínez, Luis Alberto Quevedo, Noelia Barral Grigera, Julián Varsavsky y Alejandro Horowicz-, convocados para reflexionar sobre el presente y el futuro, la realidad nacional e internacional, la inteligencia artificial, los cambios culturales y la geopolítica. Desde 2024, la FLHU cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura porteño e integra la programación de la Noche de los Museos.

“Tecnocapitalismo y democracia es el tema que propone esta edición que se realiza en un momento en que la política internacional atraviesa, aparentemente, un punto de inflexión -dice Edio Bassi-. Las elecciones en Brasil y Estados Unidos y la visita del Papa abren la posibilidad de imaginar un cambio de clima e interpelan a la dirigencia a dar nuevas respuestas ante un mundo que seguirá atravesando las tensiones de Occidente con China, el conflicto de Medio Oriente y el vertiginoso avance de la IA. Las Humanidades tienen el desafío de producir conocimiento que dé cuenta de estos cambios en un contexto muy díficil para el sector editorial, con caídas de ventas de más del 25% que no logran recuperarse”.

Este sábado a las 16, en el Auditorio del Moderno, Miguel Benasayag dará la conferencia “IA, tecnocapitalismo y democracia”. El domingo a las 16, se hará la charla “¿Cambiaron los argentinos? Cultura, valores y política en la Argentina contemporánea", con Luis Alberto Quevedo, Ignacio Ramírez y Noelia Barral Grigera; a las 17, en “¿Argentina 2027? Desafíos ante una nueva etapa", debatirán Alejandro Horowicz, Margarita Martínez, Pablo Corso y Pablo Helman, y a las 18, participarán del panel “Cartografías del futuro. Un mundo en conflicto” Pablo Semán, Carolina Spataro, Julián Varsavsky y Sebastián Lacunza.

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