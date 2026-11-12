Tiren papelitos: el Museo del Humor estrena nueva sede en el Casco Histórico con un homenaje a Caloi

En la Noche de los Museos, este sábado, el Museo del Humor (MUJU!) estrena nueva sigla, con jota y signo de admiración, y nueva sede en el Casco Histórico porteño, en los Altos de Elorriaga II (Alsina 417). Con la arquitecta y curadora María Chévez como directora y el dibujante y humorista gráfico Tute a cargo de la dirección artística, la demorada inauguración se festejará con una muestra dedicada a Caloi y al universo del personaje de Clemente. La institución, que antes funcionaba en la confitería Múnich, en Puerto Madero, estaba cerrada desde 2022.

“Más que una reapertura es una inauguración -dice Tute a este diario-. Lo pensamos y diseñamos desde cero. El Museo se inaugura, además, con una gran muestra de mi viejo, Caloi. El público podrá ingresar a partir de las 20, luego del acto oficial, con los discurso de la ministra Gabriela Ricardes y el mío, pero a las 19 ya habrá actividades en la vereda”. Esta semana, se trabajó de sol a sol para llegar con todo listo a la Noche de los Museos.

La nueva sede del Museo del Humor está en Alsina 417 Prensa Cultura GCBA

El edificio patrimonial del Casco Histórico fue recuperado y adaptado para su nuevo uso; las autoridades no pudieron informar aún el costo de la inversión. En principio, la apertura del MUJU! estaba prevista para mayo.

Desde este sábado ya se podrán visitar dos muestras. Salú Caloi! agrupa acuarelas, bocetos y objetos personales de Caloi, además de una “biografía” en viñetas de Clemente. La segunda exposición del MUJU! propone un recorrido por la historia del humor gráfico argentino, desde sus primeras expresiones documentadas hasta las tiras y viñetas contemporáneas.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, definió el MUJU! como “un espacio para habitar hoy y para acercar a nuevas audiencias al arte del humor y la historieta” y una “usina” de encuentros con artistas, coleccionistas, editores, herederos y fans del humor gráfico. También funcionará como una de las sedes de la Bienal de Historieta. Cuenta, además, con una biblioteca con más de 150 títulos y está prevista una agenda de actividades.

La muestra inaugural del Museo del Humor será un homenaje a Caloi Tadeo Bourbon

Para Tute, el MUJU! es un sueño vuelto realidad. “El Museo del Humor es un viejo sueño personal -sostiene-. Un sueño bien definido: un museo elegante, clásico y moderno que homenajee el pasado, estimule el presente y proyecte el futuro del humor gráfico argentino. El humor gráfico siempre fue menospreciado por las élites de la cultura. En compensación, o quizá a razón de, siempre contó con el apoyo de la gente, con un gran público. Y es que se trata de un arte, sí, pero de un arte popular. Porque el humor gráfico acompañó al pueblo desde la Independencia hasta hoy, impreso en periódicos, diarios y revistas o publicado en pantallas de celulares y computadoras en esta era digital. El humor es el espejo en el que nos miramos todos los días y que nos devuelve la imagen de lo que somos individual y colectivamente, con lo que nos gusta y lo que escondemos. Pero también es un mecanismo de defensa: nuestro escudo. Nos reímos porque nos duele. Nos duelen algunas políticas, nos duelen algunos nortes, nos duelen las injusticias. Y nos dolemos nosotros mismos. El humor nos defiende, incluso, de nosotros mismos”.

MUJU!, con jota y un signo de admiración es la sigla del nuevo Museo del Humor Tadeo Bourbon

En los próximos meses abrirán talleres para la formación integral de nuevos artistas, desde el Humor Gráfico hasta Historia del Arte, pasando por Dibujo, Animación, Guion, Historieta, Ilustración Editorial, Caricatura, Novela Gráfica y Marketing aplicado al Arte. “Grandes referentes, al frente de talleres muy económicos para que cualquiera pueda convertirse en un dibujante de nuestra historia”, dice.

El Museo del Humor estrena sede y sigla Prensa Cultura GCBA

La noche de apertura habrá un ring de dibujantes, con encuentros y desafíos de humor gráfico; una jam de dibujo con DJ e ilustradores; talleres artísticos y espectáculos musicales. La programación comenzará a las 19, con entrada libre y sin costo. Después de la inauguración en la Noche de los Museos, el MUJU! estará abierto de miércoles a lunes, de 11 a 19.

El programa completo de la Noche de los Museos está disponible en este enlace.