El Día Mundial de la Poesía se celebra en museos, bares, centros culturales y pulperías

Este sábado se festeja el Día Mundial de la Poesía. Con esta iniciativa creada en el umbral del nuevo milenio, la Unesco busca impulsar el fomento de la diversidad lingüística y la promoción del arte lírico en lenguas minoritarias o en riesgo, con el fin de presevar identidades culturales. A su vez, mediante la lectura, la enseñanza y la difusión de poesía se procura que este género cultivado desde la Antigüedad en forma oral y escrita no quede relegado. En la “era de la aceleración”, la poesía obliga a detenerse, releer, escuchar con atención e interpretar. Distintas instituciones programaron actividades para celebrar el Día Mundial de la Poesía desde el sur del continente americano, cuna de poetas como Jorge Luis Borges, Francisco Madariaga, Amelia Biagioni, Juan L. Ortiz, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik y Alberto Girri.

La Secretaría de Cultura de la Nación convoca a un “Café con letras” en el Museo Roca (Vicente López 2220), el sábado de 16.30 a 19, con lectura de poemas y relatos a micrófono abierto, con invitados especiales y música. En la Manzana de las Luces (Perú 222), el escritor Mariano Pérez Carrasco presenta su libro La palabra deseada: una introducción a la Divina Comedia en el mundo contemporáneo. La charla forma parte de las celebraciones mundiales por el Dantedí 2026, día dedicado al escritor italiano Dante Alighieri.

El Museo Roca invita a una celebración con música y poemas Gentileza

Al Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837), a las 16.30, vuelve el ciclo de poesía “Primavera todo el año” que coordinan Pilar Sanjurjo y Abril Rufino Bonomo y que reúne a poetas de diferentes trayectorias con el objetivo de rendir homenaje a figuras fundacionales para la literatura argentina y latinoamericana. Y en el Palacio Libertad (Sarmiento 151) a las 19, en el ciclo “Música y palabras” se presentan la cantante y compositora Mailén Pankonin y el tecladista Martín Luchina, con lecturas del periodista y escritor Imanol Subiela Salvo y la escritora Violeta Sticotti.

Jorge Luis Borges tiene una plaza con su nombre en la ciudad de Buenos Aires Photo Researchers

El Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges invitan a un Tour Borges a cielo abierto en la flamante plaza Jorge Luis Borges (Austria 2529). Con esta actividad de entrada libre y gratuita, que se suspende por lluvia, se conmemora además el 40° aniversario del fallecimiento del gran escritor argentino. La plaza recientemente inaugurada posee un diseño con elementos característicos de la obra borgeana, como un laberinto y el mural del ajedrez. La propuesta de este encuentro es que Juan Francisco Baroffio guíe a los participantes, desde la poesía de Borges, para poder ayudarlos a interpretar esos símbolos y que puedan encontrar herramientas para que cada uno, luego, pueda hacer su propia lectura del autor de Los conjurados.

En el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373), a las 18, se hará un encuentro para compartir lecturas e interpretaciones, además de alguna infusión para animar a los espíritus poéticos.

Se presenta a las 18, en el espacio cultural y literario Universo San Martín (avenida 25 de Mayo 1869), la Antología 2025, con textos de los socios de la Filial San Martín de la Sociedad Argentina de Escritores.

A partir de las 17, en el Café Ifigenia (Bolívar 1049), en San Telmo, la Fundación para la Integración Cultural organiza una lectura con poetas de Venezuela, Cuba y Ecuador residentes en la Argentina como Gabriel Payares, Nara Mansur Cao, Eleonora Requena, Luis Betancourt, Camille Richardson y Jennifer Gásperi. Música a cargo de Amanda Querales y Rubén Gavidia.

Desde las 19 en el El Malevaje Arte Club (Garibaldi 1670), en La Boca, se celebra la llegada del otoño, el Día Mundial de la Poesía, san Benito Quinquela (por el artista santo patrono del barrio) y los primeros quince años del ciclo Arrojas Poesía. Participan músicos, escritores y artistas como Jorge Vera, May Capurro, Yuri Dambitsch, el teatro de sombras La Ópera Encandilada, el dúo Ducca/Boscariol y Pedro Enríquez, y poetas como Andi Nachon, Sofía Sigismundi, Manuela Rosendia, Graciela Perosio, Paulina Aliaga y Estela Zanlungo. La actriz Luisa Kuliok es una de las invitadas especiales, junto con la cantante de tangos Celeste González y el bandoneonista Pablo Bernaba del Quinteto Negro de La Boca, que aportarán milongas para celebrar a las musas, todo por un módico bono contribución a la gorra.

En distintas localidades de la provincia de Córdoba hasta el 27 se desarrolla el Festival de Poesía Córdoba Entera. El miércoles 25 a las 17, en el Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287), en la capital provincial, el programa La Tríada que coordina Elena Demitrópulos organiza una lectura a micrófono abierto con la presencia de Aura Re, Sandra Barrera Andrade, Carlos Salinas, Silvina Anguineti, Elena López Raiden, Susana Tulián, Marcelo Gioino y Reynaldo Farías, entre otros. Y el viernes 27, en la pulpería de Villa de Las Rosas, a las 20, con coordinación de Ricardo Di Mario, invitan a una ronda de lecturas y música.

En el Encuentro del Libro Usado que organiza Ezequiel Murphy con el colectivo La Esfera Tejida, en el Centro Cultural “Alfredo Sahdi” (Inmigrantes Gallegos 168), de Comodoro Rivadavia, autores patagónicos celebran el Día Mundial de la Poesía; el domingo, se conmemora en Chubut el 174° aniversario del nacimiento de Víctor José Martín Rivadavia, el comodoro Martín Rivadavia.