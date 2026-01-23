Oráculos, laberintos, instalaciones y hasta un ballet: diez tributos a Borges a 40 años de su muerte

En 2026, cuando se conmemora el 40° aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges -el 14 de junio de 1986, a los 86 años, en Ginebra, Suiza- dentro y fuera de la Argentina se realizarán homenajes a uno de los creadores de universos poéticos y de ficción más importantes del siglo XX. Bibliotecas, museos, centros culturales, teatros y librerías serán algunos de los puntos de encuentro.

En la literatura borgeana, la muerte suele asumir distintas formas: de la revelación última al anhelo de olvido, pasando por las aventuras de la trascendencia. “¿La palabra muerte? Me sugiere una gran esperanza -le dijo a la escritora Liliana Heker-. La esperanza de dejar de ser. Yo estoy seguro, como mi padre, de morir en cuerpo y alma. [...] Voy a morir y voy a cesar, y qué más puedo querer que eso, qué cosa más grata puede haber que la muerte, que se parece tanto al sueño que es quizá lo más grato de la vida”.

En la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, creada por su viuda, la escritora y traductora María Kodama, trabajan en una agenda cultural que se desplegará durante el año tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las provincias y en el exterior, informaron las autoridades. En una labor conjunta con diversas instituciones, como la Biblioteca Nacional, la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura porteño, se buscará acercar el legado del autor de Ficciones mediante ejes temáticos mensuales, con charlas, visitas guiadas, talleres, lecturas, conferencias y exposiciones.

La Fundación Internacional Jorge Luis Borges organizará eventos con distintas entidades públicas

“Cada mes, el programa invitará al público a participar de actividades diseñadas para distintos intereses, transformando este aniversario en una experiencia diversa y abierta que recorre los múltiples universos del escritor”, dice a LA NACION María Victoria Kodama, presidenta de la institución.

Poemas en los museos

La Secretaría de Cultura de la Nación ya confirmó varias actividades. Todos los sábados de febrero, a las 17.30, la actriz Leonor Benedetto recitará poemas de Borges, acompañada por Alberto Favero en el piano: el 7, se presentan en el Cabildo; el 14, en el Museo Casa de Yrurtia; el 21, en el Museo Histórico Sarmiento, y el 28, en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

Taller en la Casa de Tucumán

Del 1° de mayo al 27 de noviembre, en la Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, se hará un taller de lectura interdisciplinario sobre “Poema conjetural”, que pondrá en relación diversos ejes temáticos (en particular, la literatura y la historia) con piezas del museo.

Oráculos y laberintos

En el Palacio Libertad, habrá intervenciones e instalaciones visuales y sonoras a lo largo del año: “oráculos meméticos” con la voz de Borges, laberintos de ideas, espirales lúdicos y espejos enfrentados propondrán nuevos modos de lectura de una obra universal e infinita.

Leonor Benedetto recitará poemas de Borges en museos nacionales todos los sábados de febrero; la acompañará el pianista Alberto Favero Estrella Herrera

Clases magistrales y charlas

Para los días 13 y 14 de junio están previstos varios tributos en museos nacionales de la ciudad de Buenos Aires. Se dictarán varias clases magistrales, para todo público, a cargo de especialistas en la literatura borgeana. Para el 14, hay que agendar la charla “Borges: Alfa y Omega”, sobre el primer poemario de Borges, Fervor de Buenos Aires, y el último, Los conjurados. También el 14, en el Cabildo, se realizará el espectáculo musical de guitarra y canto Borges: para las seis cuerdas, con la participación de la nueva generación de músicos y cantantes que interpretarán milongas y versiones musicales de poemas.

Del 10 al 14, en el Centro Cultural Borges se harán las jornadas “Borges: autor del futuro”, con charlas, actividades musicales, performances y conferencias sobre la proyección de Borges en la era digital.

En el Palacio Libertad habrá instalaciones, laberintos y "oráculos borgeanos meméticos" Santiago Oroz

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), en alianza con la Fundación Borges, será sede de la Semana Borges, en agosto; juntas, ambas entidades organizarán charlas y eventos mensuales durante el año. Y la BNMM agregará una coda a la muestra de Infinita veneración, 80 años de El Aleph en conmemoración del aniversario de la muerte.

Lanzamientos y reediciones

El sello Sudamericana, del grupo Penguin Random House, publicará en abril Ensayos completos, que reunirá nueve libros (Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos, Evaristo Carriego, Discusión, Historia de la eternidad, el genial Otras inquisiciones, las conferencias de Siete noches y Nueve ensayos dantescos). También saldrán nuevas ediciones de Cuentos completos y Poesía completa. En España y en América Latina, los tres tomos de las obras reunidas se publicarán en el sello de Alfaguara. Sudamericana también lanzará un libro con cuatro cursos inéditos que Borges dictó entre 1951 y 1952, al cuidado de los profesores e investigadores Daniel Balderston y Mariela Blanco.

Instalación y muestra en la Feria del Libro

El habitual megastand de Penguin Random House en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se lucirá con una instalación especial dedicada exclusivamente al escritor. Y las autoridades de la Fundación El Libro anticiparon a LA NACION que en la Feria del Libro porteña habrá un sector “alegórico” con un laberinto, una muestra con la colección Vaccaro-Roemmers y un espacio inmersivo con producción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

La Biblioteca Municipal Miguel Cané, donde Borges trabajó de 1937 a 1946 hola-buenosaires.com.ar

En la Red de Bibliotecas Públicas porteñas, Borges será protagonista. “Su obra será el eje central de la programación de la Red de Bibliotecas Públicas -dijo a este diario el director general de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, Javier Martínez-. Borges estará presente de manera transversal, tanto en la Feria del Libro como en la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges, que contará con estanterías alusivas y contenidos especialmente curados. Además, todas las bibliotecas de la red desarrollarán actividades especiales, con un énfasis particular en la Biblioteca Miguel Cané, un espacio profundamente ligado a su trayectoria, donde trabajó y escribió algunos de sus cuentos más célebres”.

El director del Centro Cultural Recoleta, Maximiliano Tomas, anticipa que la Sala Cronopios estará dedicada al autor de "El libro de los seres imaginarios" Gentileza CCR

Letras y arte en el Recoleta

El Centro Cultural Recoleta, en sociedad con la Fundación Borges y de la mano de un comité curatorial integrado, entre otros, por Rodrigo Alonso, Pablo Gianera, Lucas Adur y su director, Maximiliano Tomas, será sede de una exposición dedicada a Borges que ocupará los ochocientos metros cuadrados de la Sala Cronopios. “Vinculará la literatura y las artes visuales, relacionará diversos aspectos de la vida y la obra de Borges, como la metafísica, la religión, los medios de comunicación, el cine, sus relaciones sentimentales, y se expondrán por primera vez objetos y documentos que cederá en préstamo temporal la fundación que dirigía María Kodama y ahora está al mando de sus sobrinos y sobrinas -dice Tomas a LA NACION-. Además, a partir de mayo, el Recoleta albergará una larga serie de actividades inspiradas en la figura de Borges”.

Bajo la lupa de especialistas

Desde el Borges Center de la Universidad de Pittsburgh, que dirigen Balderston y Alfredo Alonso Estenoz, relanzarán Cuadernos & Conferencias y una nueva versión en un volumen de Poemas y prosas breves (2018), Ensayos (2019) y Cuentos (2020), libros de manuscritos de Borges, y las notas para las clases sobre Gustav Flaubert (que aparecieron en Ensayos) en un volumen separado, con nuevos textos críticos. Preparan además un libro con recomendaciones para hacer una edición crítica de la obra de Borges, que tiene como propósito servir de guía para una futura edición crítica.

El español Goyo Montero trabajará con el Ballet del Teatro Colón en la creación de "Borges", una obra de danza con estreno mundial en septiembre Carlos Villamayor/Teatro Colón

En movimiento, en el Colón

Uno de los atractivos principales de la temporada del Ballet Estable del Teatro Colón, que dirige Julio Bocca, es Borges, la nueva obra que prepara el coreógrafo español Goyo Montero (que el invierno pasado montó aquí su pieza Chacona), que le pondrá movimiento a la literatura, los temas y la figura del mayor escritor argentino, con música de Gustavo Santaolalla y Owen Belton. En diálogo con LA NACION, el madrileño -confeso admirador del escritor argentino desde su adolescencia- anticipó que se tratra de un proyecto detrás del cual lleva años, “basado en El Aleph, que es de alguna manera un compendio de todo el universo de Borges". Montero estará dedicado desde julio en Buenos Aires a trabajar con la compañía en esta creación que en septiembre tendrá su estreno mundial.

En la Academia

En la Academia Argentina de Letras (AAL) se prevén tres grandes homenajes en 2026: además de los cien años de Don Segundo Sombra, novela canónica de Ricardo Güiraldes (“la mejor novela gauchesca argentina”, según Borges), y de los cien años de Violín del diablo, de Raúl González Tuñón, se hará un tributo a Borges, a cuarenta años de su muerte. “Es un aniversario singular porque la mayoría de los académicos y muchos de sus lectores asistimos a esa fecha triste para las letras universales”, dice el presidente de la AAL, Rafael Oteriño.

Bonus track

Para el segundo semestre del año, se esperan, además de las Jornadas Borges que organiza la Fundación, nuevas ediciones del BorgesPalooza, al cuidado de Daniel Mecca, y del Festival Borges, coordinado por Marisol Alonso y Vivian Dragna.