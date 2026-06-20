El escritor argentino Diego Roel gana un premio internacional de poesía convocado por el pueblo natal de Lorca

En un certamen en que concursaban quinientos poemarios procedentes de casi treinta países, el poeta argentino Diego Roel (Temperley, 1980) obtuvo con el inédito “Último viaje” el VI Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros convocado por la editorial Valparaíso Ediciones y el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada), la localidad donde nació el escritor Federico García Lorca en 1898. El anuncio lo hizo el alcalde José Manuel Molino Alberto, en el Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros, el pasado 5, durante las celebraciones por el 128° aniversario del nacimiento de Lorca.

El jurado -compuesto por los poetas Ramón Martínez, Fernando Operé y Raquel Lanseros-, al votar por unanimidad por la obra de Roel, destacó que se trata de un poemario “brillante” donde el uso de imágenes está “perfectamente vertebrado” con una estructura circular, en la que lo onírico y lo real “conviven hasta confundirse y difuminarse”.

Diego Roel nació en Temperley en 1980 y reside en Posadas Gentileza Diego Roel

El libro -que se presentará en abril de 2027, en Fuente Vaqueros- describe un descenso o catábasis, así como Pampero, de 2022, que aborda la tragedia del globo Pampero, describía un ascenso o anábasis. ”El disparador fue, además de la obra del poeta Jorge Smerling, fallecido en 2012, el naufragio de La Sanmartiniana en septiembre de 2015 -señala-. Mi amigo Juan Bautista Duizeide fue protagonista de ese suceso. Lo escribí en 2018 y este premio es especial para mí porque soy un lorquiano empedernido”, dice Roel a LA NACION.

“Publicarlo también me permite cerrar una etapa -agrega-. Lo fundamental está expresado en el epígrafe de cierre: ‘Todo lo no dicho es infinito’, de Marina Tsvetaieva. Le tengo un gran cariño a este libro, lo rescaté de una computadora vieja y estuve a punto de desecharlo porque pensaba que era un libro fallido, pero lo pulí bastante y lo mandé al concurso. Lo salvaron Valeria Pariso, que escribió el prólogo, y Raquel Jaduszliwer; leyeron la versión restaurada y me dijeron que no lo eliminara”. El poeta granadino Gerardo Rodríguez Salas escribirá el texto de la contraportada.

Concursaron poemarios de México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, la Argentina, Cuba, Perú, Chile, Costa Rica, España, Uruguay, Nicaragua, Italia, Alemania, Grecia, Estados Unidos o Canadá, entre otros países. El premio consiste en la publicación del libro en la colección de Poesía de Valparaíso Ediciones y llegará a las librerías en el primer semestre de 2027.

Roel, que reside en Posadas, estudió Historia de las Artes Visuales en la Universidad Nacional de La Plata y en 2023 ganó Premio Internacional Loewe de Poesía por Los cuadernos perdidos de Robert Walser. Es autor de Padre Tótem/ Oscuros umbrales de revelación (2004),Diario del insomnio (2005), Cuaderno del desierto (2007), El infierno es una bestia callada y triste (2020) y Andréi Rubliov, con el que ganó el Premio Alegría 2020 del Ayuntamiento de Santander.

Así empieza la obra ganadora

Mi amigo me llama desde el fondo del mar.

Me pide que abra el libro, que junte las palabras

del último viaje.

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Me dice:

“Acá abajo no hay árboles ni bosques.

Acá abajo no hay nadie que recuerde

los nombres de las islas.

Estamos solos.

El horizonte se escapa como un pez”