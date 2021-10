El escritor Mempo Giardinelli ganó el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas

Por segundo año consecutivo, un escritor argentino recibe el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Hoy, la ministra Consuelo Valdés anunció el nombre del novelista y cuentista Mempo Giardinelli, que lo convierte en el quinto escritor argentino en obtener el galardón, junto con Ricardo Piglia, César Aira, Hebe Uhart y María Moreno. En ediciones anteriores, ganaron el premio -que fue instituido en 2012- el brasileño Rubem Fonseca, el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, y los mexicanos Margo Glantz y Juan Villoro. La notificación se realizó a través de las redes sociales de la ministra chilena y el Ministerio. Giardinelli recibirá sesenta mil dólares, una medalla y un diploma.

“Lo recibí con absoluta sorpresa -dijo Giardinelli a LA NACION luego de conocer la noticia-. Ni sabía que estaba nominado. Y mejor así, es una alegría, algo muy fuerte”. Para el autor, el premio representa un gran estímulo para seguir escribiendo. “En este momento en particular, cuando todo es tan difícil y con varias pérdidas muy sentidas en el último año y medio, un premio como este es bastante reparador. A la vez que una exigencia, obviamente”.

Durante la pandemia, el flamante ganador del Manuel Rojas terminó de escribir una nueva novela y está finalizando otra. “Y siempre aparece algún cuento que quiere ser escrito; de hecho, trabajo en una nueva colección de cuentos fuertes, o creo que fuertes, o eso espero -anticipó-. Y es claro que este premio me ayuda a centrarme, y por eso lo siento tan positivo para este momento de mi vida y mi producción. Aunque creo que me he ido marginalizando, lo cierto es que estoy sobrado de planes, y entonces, parafraseando a mi maestro Juan Filloy, diría que el manicomio que tengo en la cabeza, como todo escritor tiene, está en plena acción y celebración. Este premio inesperado es una palmada en la espalda a la vez que un compromiso muy exigente. Como debe ser”.

El jurado integrado por Ariana Harwicz, de la Argentina; Alonso Cueto, de Perú; la uruguaya Inés Bortagaray, y los escritores chilenos Jaime Collyer y Pía Barros indicó que Giardinelli es “certero como pocos narradores en su abordaje prodigioso del cuento y la novela, los dos géneros que ha cultivado en forma sistemática y siempre a gran altura, es además un hombre comprometido con su tiempo y los avatares ingratos de nuestra época y, en particular, de nuestra región”. El autor chaqueño, que nació en Resistencia en agosto de 1947, es autor de un gran número de novelas (entre ellas, Luna caliente, que fue llevada al cine en 1985; Santo Oficio de la Memoria, por la que obtuvo el Premio Rómulo Gallegos en 1993, Imposible equilibrio y Los perros no tienen la culpa) y de libros de cuentos como Vidas ejemplares, Gente rara y La noche del tren, entre otros. También escribió ensayos, artículos periodísticos y libros para chicos. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas.

Por "Santo Oficio de la Memoria", Giardinelli recibió el Premio Rómulo Gallegos en 1993 Maqueta

Su primera novela, ¿Por qué prohibieron el circo?, fue publicada por Losada en 1976; después del golpe militar, la edición completa fue secuestrada y posteriormente quemada, junto con otras obras consideradas “subversivas” por la dictadura y recién pudo reeditarse en 1983. Giardinelli se exilió en México, donde vivió entre 1976 y 1984, dio clases en la Universidad Iberoamericana de ese país y publicó novelas y libros de cuentos. “La lectura es la gran enemiga del poder”, dijo en una entrevista con LA NACION, en 2006. “Ni los economistas, ni los sindicalistas, ni los eclesiásticos, ni los docentes leen -agregó-. No lo digo para acusar a nadie, sino para proponerles que lean”.

En 1986, de regreso al país, creó la recordada revista literaria Puro Cuento, que dirigió hasta 1992, y actualmente preside la fundación que lleva su nombre y que organiza el Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura. En este sentido, el jurado destacó “su trayectoria como activista del libro y la lectura, su compromiso con la escritura y el pensamiento crítico lo hacen merecedor del Premio, en este tiempo en que la sociedad necesita espejearse en los textos y tomar partido por lo creativo”. En años recientes, por sus declaraciones ha sido protagonista de no pocas polémicas.

Giardinelli dijo a la prensa chilena que se sentía honrado por el reconocimiento. “A estas alturas uno cree que ya pasó por todo -agregó-. Esto no solo me hace bien a mí, es una caricia para el alma, sino que le hace bien a mi tierra. Yo soy mi escritura, soy los textos que me he pasado inventando, así que, seguramente, seguiré con las invenciones en las que estoy últimamente”.