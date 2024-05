¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Los ganadores del concurso Los Destacados

Escuchar

“Una novela que entrelaza dos historias vinculadas a la última dictadura cívico-militar en la Argentina. La sombra del jacarandá trata sobre la búsqueda de seres queridos, pero también explora la ruptura del silencio. El relato retrata a quienes fueron, de un modo u otro, partícipes de aquel momento de la historia reciente y a quienes, dos generaciones después, quieren saber, buscan y hacen memoria. Con una narrativa poética, amena y comprometida, esta novela presenta un desafío para los lectores y lectoras, quienes deberán reconstruir el relato para deconstruir la historia. Paula Bombara escribe una poderosa ficción realista que explora no tan viejas heridas y nos ayuda a cicatrizarlas”.

La sombra del jacarandá, de Paula Bombara

Con estas palabras, el jurado del concurso Los Destacados de Alija fundamentó la elección de la novela La sombra del jacarandá, de Paula Bombara, para el Gran Premio ALIJA 2023. Emocionada, la autora recibió el premio (un diploma y una estatuilla realizada por el ilustrador Poly Bernatene) en un acto que tuvo lugar en la reciente Feria del Libro de Buenos Aires.

La sombra del jacarandá, de Paula Bombara (Norma). En esta magnífica novela, la autora de El mar y la serpiente vuelve a abordar el tema de la memoria y la búsqueda de la identidad a través de dos historias que corren paralelas y luego se entrelazan: por un lado, dos hermanos adolescentes se proponen averiguar qué pasó con sus abuelos desaparecidos, ante el silencio de la madre que nunca supo cómo hablarles del tema; mientras tanto, otra adolescente convence a su padre de dar su testimonio a la justicia como testigo de entierros clandestinos durante la dictadura militar.

De la colección Zona Libre, integra el proyecto “Democracia” de la editorial que propone literatura de calidad para compartir con los jóvenes en casa y en la escuela. Conmovedor, inteligente, con humor y datos reales (como la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, que aparece como un “personaje” clave en la trama), el relato invita a disfrutar de la lectura, reflexionar y hacer preguntas para no olvidar jamás lo que sucedió en este país y seguir exigiendo justicia.

Como todos los años, ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina) -sección nacional de IBBY (International Board on Books for Young People)- premió los mejores libros de producción nacional publicados durante el año anterior. Para eso, eligió un jurado de especialistas provenientes de distintas disciplinas vinculadas al campo de la literatura infantil y juvenil: Gabriela Burin, ilustradora y autora integral; Sandra Comino, escritora y docente; Rita Carrizo, docente y mediadora de lectura; Mariana Castro, profesora en Letras y especialista en LIJ y promoción de la lectura; y Magalí Jardón, vicepresidenta de ALIJA y presidenta del jurado. También participó un jurado especial para la categoría de Traducción, compuesto por Márgara Averbach, Daniela Bentancur y Diego Puls, en representación de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes (AATI).

Todos los ganadores de 2023

Poesía

La carta, de Clau Degliuomini (Periplo Ediciones). La autora de El membrillo, precioso libro poético ilustrado publicado por el mismo sello independiente, retoma en esta obra la historia anterior para continuarla a través de una carta. Con versos breves narra sensaciones e imágenes únicas como “el sabor / de las gotas de rocío / sobre el pasto” y “la cosquilla del pez / entre los dedos”. Recuerdos, aromas, sonidos y colores en unas páginas deliciosas que forman un libro para atesorar.

La carta, de Clau Degliuomini Maqueta

Mención poética

Los instantes, con texto de Nelvy Bustamante e ilustraciones de Irene Singer, publicado por Ediciones Cuentahilos en su colección Refugio de palabras.

Libro informativo

¡Qué orejas tan curiosas tienes!, de Romina Carnevale y Paola Vetere (Iamiqué). Las autoras de ¡Qué ojos tan curiosos tienes!, publicado por el mismo sello independiente e ilustrado también por Martina Trach, ofrecen en este libro un poco de “ciencia para oírte mejor”. De la serie Tiene sentido, un recorrido súper ameno e interesante por todo lo que no sabemos sobre el oído: desde cómo se produce el acto de escuchar hasta las diferencias con los animales.

Novela infantil

Ciruela, de Pablo De Santis (Loqueleo). Una novela disparatada para lectores de 10, 11 años en adelante. Con ilustraciones de Rodrigo Folgueira, el autor nos presenta a Ciruela, una nena de 9 años que de un día para otro se convierte en directora de un colegio. Por supuesto que, desde su punto de vista, hay varias cosas que no están para nada bien y otras tantas que faltan: por ejemplo, una excursión al Himalaya en lugar de una visita a una planta potabilizadora de agua. Con Ciruela al frente, el Colegio Gong ya no es lo que era. Divertida y original, es una historia desafiante, esa característica que los maestros de LIJ, como la colombiana Yolanda Reyes, dicen que debe tener un libro para que atrape a los chicos.

Ciruela, de Pablo De Santis Maqueta

Mención

¡Bienvenido, Malku!, de Margarita Mainé (Norma). La autora cuenta la historia de Malku, que a los seis años se muda de un pueblo del norte del país a una ciudad, justo cuando empieza primer grado. Debe enfrentar muchos cambios y desafíos y eso, siempre, nos genera angustia. Ilustrado por Rocío Alejandro, el libro es de la serie Torre Roja, para el primer ciclo de la escuela primaria. Según me contó Mainé, el cuento surgió a partir de la “interculturalidad que veo en las escuelas que visito, los desarraigos”. “En este caso me puse a escribir sobre una mudanza mientras estaba mudando a mi mamá que tiene 89 años de su casa de toda la vida. Creo que parte de la angustia de Malku era mi propia angustia por ese cambio tan difícil. El silencio de Malku lo he sentido más de una vez como docente, cuando un niño atraviesa una situación de cambio en su vida cotidiana”, cuenta Mainé en su sección del proyecto que, para este libro, recomienda a los docentes hablar sobre la problemática de las migraciones.

Novela juvenil

Komorebi, de Federico Lorenz, publicado por Editorial Amauta en su colección Memoria, fue el elegido del jurado en la categoría novela juvenil.

Libro álbum

¿Dónde dejar a mi hermanita?, de Pablo Picyk (Limonero). La pregunta que da título a este libro álbum es la que se hace la narradora de la historia que está un poco celosa de la beba que acapara la atención de mamá y papá. Con muchas ganas de despejar el camino de llantos y pañales, se le ocurren muchos lugares donde podría dejar a su hermanita. Al menos, por un rato, claro.

Cuento juvenil

Levemente fantástico, de Martín Blasco (Loqueleo). El reciente libro de uno de mis autores favoritos de LIJ ofrece diez relatos “levemente” fantásticos, como indica el título. O no tan leves, en realidad; pero fantásticos, seguro. Los cuentos están habitados por fantasmas, vampiros, sabios que dan consejos. Me fascina que los personajes (sean o no de este mundo) se hacen preguntas, reflexionan, se cuestionan y tienen un gran sentido de la ironía y del humor. Los editores del sello lo recomiendan para lectores de doce años en adelante y, para mí, ese “adelante” significa para todos, sin límite de edad.

Mención

Otra lluvia, de Laura Devetach y María Wernicke (Calibroscopio). Un tesoro para los amantes de los libros perfectos. También para los que buscan reparo de “otras lluvias”, esas que parecen caer a veces solo arriba de nuestra cabeza. Poético y delicado, con ilustraciones en las que predomina el blanco y el negro (presten atención a donde irrumpe en color en cada escena), es uno de esos libros que me fascinan y que recomiendo con fervor.

En la categoría Cuento infantil fue elegido El tiempo de Dito, de Márgara Averbach con ilustraciones de Gabriela Salem, publicado por Eudeba en la Colección Nuevos Cuentos del Chiribitil. Y recibió una mención Cartas en el agua, de Enrique Melantoni, ilustrado por Julieta Farfala, de la misma colección editorial.

Historieta

Una historia de verdad, de Luciano Saracino y Mora Sarquis (Nazhira). Una historia sobre la búsqueda de la identidad, narrada en formato de historieta. Con referencias históricas y protagonistas reales, como las Abuelas de Plaza de Mayo, el libro acerca a los lectores de hoy (tan tecnológicos y digitales) un tema delicado como la supresión de la identidad: en este caso, es un padre (el de Paloma) el que emprende de la mano de su hija el camino para recuperar su verdadera historia. Emotivo y necesario. No lo dejen pasar.

Además, fue premiado en la misma categoría Las aventuras de Facu y Café con Leche 10, de Chanti (Sudamericana Infantil y Juvenil).

Labor editorial

El taller de los cuentos de terror, de Natalia Méndez (Edelvives). “Para personas y vampiros tremebundos”: así se presenta desde la tapa esta novedad de la serie Leer para escribir. Súper recomendado este “libro taller”, ilustrado por Nat Joan que trae un código QR para acceder a material complementario y sugerencias de trabajo para poner en marcha en casa o en la escuela. Después de unas breves y clarísimas “instrucciones” para los lectores, la autora propone un pacto que viene con espacios en blanco para estampar nombre y firma. El acuerdo en cuestión apunta a aceptar las reglas del género de terror y, también, al compromiso de largarse a inventar historias. Es una invitación a leer cuentos de miedo para, luego, dejar volar la imaginación y poner manos a la obra de manera creativa. Entre varios recursos y propuestas vienen ideas para contar historias de otra manera: por ejemplo, armar una casa embrujada con fantasmas y todo. No se lo pierdan.

Mención

¿Y comieron perdices?, de Laura Wittner, Juan Nadalini y Eleonora Arroyo (Calibroscopio). Humor y poesía en un libro ilustrado que empieza así. “¿Cómo es la cosa? ¿Para ser feliz / hace falta comerse una perdiz?”. A partir de ahí, las narradoras (perdices, por supuesto) proponen cambiar los finales de los cuentos. En realidad, esa frase que las incluye como alimento de los seres felices. Recorren la Cenicienta, Caperucita Roja, Los tres chanchitos, La bella durmiente, Blancanieves y otros clásicos. No se pierdan este libro maravilloso que dan ganas de salir corriendo y abrazar una perdiz (para ser feliz).

Libro ilustrado

Los peces de mi río, de Ema Wolf (Sudamericana). Diez cuentos de la gran autora, con maravillosas ilustraciones de Matías Trillo, hijo de Wolf y el historietista Carlos Trillo, en una edición que trae material extra, como un video de animación, al que se accede con un código QR. El video empieza con el primer relato, el que le da título al libro, que arranca así: “Yo practico deportes extremos con mi abuela. Un día, haciendo barranquismo, nos lanzamos en triciclo por la pendiente de la calle Urquiza, que termina en la orilla del río. ¡Peligrosísimo! Es una calle empedrada. Íbamos a velocidades de vértigo. Mi abuela, adelante”. Lo que sigue es una historia desopilante. Un libro imperdible para sumar a la biblioteca familiar.

Mención

El pulpo, de Cristina Macjus y Yuyis Morbidoni (Lecturita Ediciones). Una historia ambientada en vacaciones: hay pileta, patas de rana y antiparras. Es que la protagonista hará su debut con el buceo en el fondo del mar. Allí, donde reinan las especies raras y la oscuridad, vive un pulpo rosado que siente tanto miedo y curiosidad como Lucía, la pequeña y audaz narradora.

Otras categorías premiadas

Ilustración

El jardín de Monet

Texto: Silvia Sirkis

Ilustraciones: Jimena Tello

Editorial: Arte a Babor

Colección: Jardines

Diseño

¡Ay, barquito de papel!

Texto: María Emilia López

Ilustraciones: Laura Varsky

Editorial: Ojoreja

Multimedia

Una vaca que habla, Saturno y Plutón

Texto e ilustración: Istvansch

Editorial: Gerbera Ediciones

Libro institucional

Mi abuela

Texto e ilustraciones: Mauricio Micheloud

Editorial: Ediciones de la Terraza

Libros para bebés

Color así, color asá

Texto: Laura Wittner

Ilustraciones: Pablo Picyk

Editorial: Gerbera Ediciones

Colección: Nube de algodón

Boca Bocadito

Texto e ilustraciones: Gastón Hauviller

Editorial: Gerbera Ediciones

Colección: La madriguera

Colección

Querido Diario

Texto: Valeria Dávila y Mónica López

Ilustraciones: Laura Aguerrebehere

Editorial: La Brujita de Papel

Narrativa de tradición oral

La entrada al laberinto

Texto: Franco Vaccarini

Ilustraciones: Martina Trach

Editorial: Edelvives

Colección: Ala Delta

Rescate editorial

Supernona

Guion: Graciela Montes

Ilustraciones: Gustavo Roldán

Editorial: Comiks Debris

Colección: Toing

Producción teórica

Lectores rebeldes: y razones por las que leer vale la pena

Texto: Graciela Bialet

Ilustraciones: Liliana Menéndez

Editorial: La Crujía

Traducción

Terror en el dentista

Texto: Rik Peters

Ilustraciones: Federico Van Lunter

Traducción: Micaela Van Muylem, con la colaboración de Catalina Cepernic

Editorial: La Brujita de Papel

Colección: Infiernópolis

Fuera de categoría

Ese cuento

Texto: Nicolás Schuff

Ilustraciones: Christian Montenegro

Editorial: Portaculturas

Colección: Periquito

Los recomendados del jurado Alija

Feria de fenómenos o El libro de los niños extraordinarios

Texto: Betina González

Ilustraciones: Maxi Amici

Editorial: Fondo de Cultura Económica

Cuentos para sonreír y pensar

Texto: Enrique Banchs

Ilustraciones: Héctor Adrián Borlasca

Editorial: Colihue

Madrehija

Texto e ilustraciones: Eva Mastrogiulio

Editorial: Mágicas Naranjas

El libro de los peces rojos

Texto: Sandra Siemens

Ilustraciones: Natalia Bruno

Editorial: Casitas de Papel

Espacio Océano

Texto: María Luz Malamud

Ilustraciones: Margarita Cubino

Editorial: Periplo Ediciones

La estatua Raúl

Texto e ilustraciones: Nicolás Castelo

Editorial: Lecturita