El fuego interior

El dron pilotado por vulcanólogos de la Universidad de Múnich sobrevuela la zona durante una misión para recopilar datos sobre las emisiones de gases en el cráter de La Fossa, en la isla de Vulcano, una de las siete islas del archipiélago de las Eolias, en Sicilia, el 9 de julio de 2026. Un equipo de investigadores alemanes está probando un nuevo sistema para medir los gases volcánicos y así predecir mejor futuras erupciones. Sobrevolando el cráter de La Fossa, el dron se posiciona frente a un rayo láser situado en el borde del abismo en Vulcano, frente a la costa de Sicilia, para recopilar datos. (Foto de Marco Bertorello / AFP)

MARCO BERTORELLO - AFP