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El fuego interior

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Mariano Holot
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El dron pilotado por vulcanólogos de la Universidad de Múnich sobrevuela la zona durante una misión para recopilar datos sobre las emisiones de gases en el cráter de La Fossa, en la isla de Vulcano, una de las siete islas del archipiélago de las Eolias, en Sicilia, el 9 de julio de 2026. Un equipo de investigadores alemanes está probando un nuevo sistema para medir los gases volcánicos y así predecir mejor futuras erupciones. Sobrevolando el cráter de La Fossa, el dron se posiciona frente a un rayo láser situado en el borde del abismo en Vulcano, frente a la costa de Sicilia, para recopilar datos. (Foto de Marco Bertorello / AFP)
El dron pilotado por vulcanólogos de la Universidad de Múnich sobrevuela la zona durante una misión para recopilar datos sobre las emisiones de gases en el cráter de La Fossa, en la isla de Vulcano, una de las siete islas del archipiélago de las Eolias, en Sicilia, el 9 de julio de 2026. Un equipo de investigadores alemanes está probando un nuevo sistema para medir los gases volcánicos y así predecir mejor futuras erupciones. Sobrevolando el cráter de La Fossa, el dron se posiciona frente a un rayo láser situado en el borde del abismo en Vulcano, frente a la costa de Sicilia, para recopilar datos. (Foto de Marco Bertorello / AFP)MARCO BERTORELLO - AFP

Un dron sobrevuela la isla Vulcano, en el archipiélago de las Eolias, Sicilia. El artefacto es utilizado por investigadores alemanes para medir los gases volcánicos e intentar anticipar futuras erupciones. La escena es una muestra del drástico cambio acaecido durante los últimos años en la exploración de volcanes. Por décadas, vulcanólogos y documentalistas debieron acercarse a cráteres activos a pie, con un margen de seguridad mínimo. Werner Herzog documentó parte de esas temerarias aventuras en The Fire Within, centrado en el trabajo de Katia y Maurice Krafft, dos vulcanólogos franceses que registraron imágenes decisivas de erupciones desde distancias inusualmente cortas, una práctica que terminó por costarles la vida. Como tantas herramientas de la modernidad, el dron quizá permita atravesar nuevos límites, pero nunca transmitirá el mismo espíritu de proeza que aquellas aventuras de la exploración humana.

Por Mariano Holot
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