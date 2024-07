El galán de Villa Domínico: la biografía de Jorge Asís resalta los romances del escritor

Escuchar

“Siempre se le tiraron las mujeres encima”, les dijo la escritora Mirta Hortas, que fue pareja y madre de los cuatro hijos del escritor y periodista Jorge Asís (Avellaneda, 1946), a los periodistas Pablo Perantuono y Fernando Soriano, autores de Turco. Vida, obra y secretos de Jorge Cayetano Asís (Planeta), primera biografía del autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes. El libro, que incluye algunos testimonios del escritor, cuesta $ 34.900 y se lee como una novela de Asís. “Las mujeres son el verdadero motor de su interés primigenio por la escritura”, aseguran los biógrafos.

Portada de "Turco. Vida, obra y secretos de Jorge Cayetano Asís", de Pablo Perantuono y Fernando Soriano

Entre las fuentes consultadas por los autores aparecen -además de Asís, que les respondió de manera reticente- escritores, artistas, periodistas, políticos y editores reconocidos, como Rómulo Berruti, Pablo Avelluto, Marcelo Cohen (según los autores, los amigos se distanciaron porque Asís se había acercado demasiado a una novia de Cohen), Graciela Alfano, Carlos Corach, Mariano de Vedia, Rosendo Fraga, Ginés González García, Rafael Bielsa, Jorge Telerman, Elsa Drucaroff, Carlos Gabetta, Elvio Gandolfo, Roberto Guareschi, Paula Perez Alonso (su editora en Planeta de ensayos sobre el contexto sociopolítico criollo) y Jorge Fontevecchia. Turco demandó tres años largos de trabajo.

Fernando Soriano y Pablo Perantuono entrevistaron a decenas de personas vinculadas con Jorge Asís Alejandro Guyot

Consultado por LA NACION, Asís dijo que aún no había leído Turco. “Solo vi un fragmento -respondió-. No está mal. Y la verdad es siempre un enigma. Tampoco pienso, en lo inmediato, leerla”. Actualmente, Asís comienza a ser reivindicado por nuevas generaciones de lectores.

Graciela Borges, Pinky y Marine Le Pen protagonizaron capítulos sentimentales en la vida de Asís

Se le atribuyen al celebrado autor de Cómo levantar minas (con el seudónimo de Oberdán Rocamora) y la novela erótica Dulces otoñales romances con mujeres reconocidas de la cultura nacional, como la actriz Graciela Borges, la periodista y locutora Pinky y la escritora Marta Lynch. “Siempre digo que empecé a escribir para poder conquistar mujeres”, había afirmado en 1980 el literato seductor.

Para sorpresa de los lectores, se revela que Asís, en la década de 1990, mientras era embajador argentino en París ante la Unesco, mantuvo una relación con “una joven atractiva, rubia, de veintitrés años, recién graduada en una maestría en Derecho” que es hoy una de las figuras políticas más importantes de Francia: Marine Le Pen. “La chica le comparte los planes para su vida, le adelanta que tiene grandes aspiraciones en la política francesa. En 1988, con apenas veinte años, había resultado elegida como Consejera Regional para la región de Nord-Pasde-Calais. Y va por más. Su gran influencia política es su propio padre, fundador y referente del partido Frente Nacional”, remarcan los autores; Asís, mientras tanto, le habla de “su Domínico natal, de sus tropelías en la avenida Corrientes”.

Graciela Borges les dijo a los autores que tenía los “mejores recuerdos” de Asís, al que conoció en 1981 y con el que mantuvo un romance otoñal (por la temporada del año). Otras fuentes -como los escritores Jorge Aulicino y Eduardo González Tuñón (padrino del doctor en Astronomía Patricio Zaín, hijo menor de Hortas y el escritor)- revelan que Asís, que en ese entonces tenía 34 años, estuvo “muy enganchado” con la protagonista de El dependiente y Boquitas pintadas.

Hortas, exesposa de Asís (con un aire a Grace Kelly) que falleció en 2022, contó que su exmarido había tenido un affaire con la escritora Marta Lynch. “Era una mujer muy seductora y con Jorge creo que se sintió atraída. Yo en esa época no quería ver… Jorge era muy atractivo, siempre se le tiraron las mujeres encima”, relató la autora del muy recomendable En espejo ajeno. Asís y Hortas se conocieron en 1969 y se casaron en 1970, después de un noviazgo de seis meses. “Fue un flechazo total”, sintetizó la escritora.

En los primeros años de la década de 2000, Asís, “soltero e incluso codiciado” y “caballero del conurbano infiltrado en las distinguidas solapas del establishment”, como lo definen Perantuono y Soriano, conoció en la librería Yenny de Recoleta a su actual pareja, la socióloga e investigadora especializada en narcotráfico Laura Etcharren. “Él tiene mucho pasado. Yo me tengo que resignar a que es así y no puedo hacer nada con eso. Algunas cosas me contaba de sus historias, pero no mucho”, declaró en diálogo con los biógrafos.

“Tenía una manera de caminar muy espectacular, era muy elegante, flaco, alto, tenía el pelo muy renegrido, era un tipo que se hacía sentir”, describió a Asís la periodista Corina Canale, que conoció al autor de Diario de la Argentina a finales de la década de 1970, en la redacción de Clarín. Por esa novela, lanzada en 1984, Asís pasó de ser cronista estrella a despedido sin honores del diario y, como sostiene en Turco la escritora y periodista Cecilia Absatz, se convirtió (por cuestiones que no tuvieron nada que ver con su relación las mujeres) en el primer escritor “cancelado” de la literatura argentina.