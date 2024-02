escuchar

Graciela Alfano comenzó el año 2024 de la mejor manera, con unas relajantes vacaciones en Punta del Este, en Uruguay, junto a su pareja, el empresario uruguayo Carlos Bustín. La actriz contó que también sorprendió a su novio por el Día de San Valentín, que se celebró este miércoles 14 de febrero. En una entrevista reciente, la panelista reflexionó sobre las relaciones amorosas y reveló detalles desconocidos de su pasado sentimental.

En diálogo con Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en eltrece, Graciela Alfano habló de cómo vive el amor a sus 71 años. “Cuando acompaña la madurez en las relaciones, uno empieza a ser menos egoísta, a pensar más en el otro. Se trata de una evolución personal”, apuntó la actriz. Además, señaló: “Lo sexual es mucho mejor cuanto más grande sos”.

En ese sentido, la reconocida figura también destacó la necesidad de tener amor propio y por los seres queridos. “Realmente, no necesitamos a los hombres. Podemos solas. La amistad entre mujeres también es importante, porque existe la verdadera sororidad”, aseveró.

Graciela Alfano reveló que mantuvo relaciones con Diego Armando Maradona y con el Potro Rodrigo. En tanto, contó que también se relacionó sexual y sentimentalmente con mujeres. “He sentido enamoramiento por mujeres con las que no he tenido sexo y he tenido sexo con mujeres de las que no me he enamorado”, advirtió. En la misma línea, siguió: “Creo que uno se enamora de la persona”.

Posteriormente, detalló cómo fue la atracción que sintió por personas del mismo sexo. “Afortunadamente, he conocido a mujeres talentosísimas que, por su inteligencia, te dejan dada vuelta y tenés ganas de estar con ellas todo el tiempo y escucharlas. Tal vez, lo que me faltaba era la parte física, pero me parece que corren por lugares separados”, profundizó.

Graciela Alfano disfrutó de unas vacaciones en Punta del Este RS Fotos

En la misma línea, destacó: “Uno puede tener muy buen sexo con alguien a quien no ama y podés amar a alguien con quien no tenés sexo. Es indiferente”.

Graciela Alfano destacó que la sociedad actual “es un poco doble moral”

Asimismo, la actriz puntualizó que reveló detalles de su pasado sentimental porque quiere visibilizar la normalización de las relaciones sexuales y amorosas. “Siento que la sociedad es un poco pacata, un poco mentirosa, un poco doble moral”, aseveró.

Y prosiguió: “Las personas famosas, que estamos muy bien paradas en la vida, que podemos hacer lo que hicimos sin ninguna culpa y que, si nos critican, que no nos importe y que no nos entre balas; me parece que tenemos la obligación de poder liberar a toda la sociedad de esa moralina estúpida, de esa cosa pesada del ojo del otro que avergüenza”.

Con respecto a su relación actual, Alfano dio un consejo sobre el amor. “No se metan de cabeza con alguien que no conocen. Yo le dije [a Bustín]: ‘Quiero que conozcas a la mujer detrás de la diva’. Y, de la misma manera, yo soy difícil de deslumbrar. Me gusta un corazón bueno, una buena persona. Poder descansar todo el día en una persona que te cuida”, señaló y cerró: “El mejor negocio es ser uno mismo”.