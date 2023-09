escuchar

A la luz de las recientes declaraciones de Eurnekian sobre el aspirante libertario a la Casa Rosada, Javier Milei, el expresidente de Corporación América y actual embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, contó este martes detalles de su relación con el ganador de las PASO y el filántropo de 90 años. Bielsa, que tuvo a Milei como asesor entre 2013 y 2019 mientras desempeñaba tareas en el conglomerado aeroportuario del que Eurnekian es dueño, aprovechó su paso por Radio con Vos para caracterizar a ambos.

Del mismo modo que había expresado Eurnekian en su entrevista con The Financial Times y luego en la cumbre del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el hermano de Marcelo Bielsa deslizó elogios pero también críticas hacia el líder de La Libertad Avanza. “Lo conozco muchísimo. Cuando yo era presidente de Aeropuertos Argentina 2000, antes de estar a cargo de la presidencia de la matriz, él era evaluador de riesgos. Era un gran profesional, alguien muy calificado”, destacó en principio.

El expresidente de Corporación América y embajador de la Argentina en Chile, Rafael Bielsa Fabián Marelli

Señaló que, en el período en que lo tuvo a su cargo, realizaba los mismos “planteos económicos” que le “muestra hoy a la población argentina”: “Eso también lo convierte a Javier Gerardo en una persona coherente intelectualmente, que no está coacheada, un tipo intelectualmente honesto”, aclaró. “Distinto sería hablar de si lo que él postula se puede conseguir o no democráticamente y si tiene alguno costo en materia social”, aclaró el exministro de Relaciones Exteriores de Néstor Kirchner

A nivel personal, Bielsa definió a Milei como un tipo “extravagante” y “no domesticable”, que jamás demostró interés alguno en la política. "

“Ni Eduardo [Eurnekian] ni yo lo teníamos en el slot de la política. A decir verdad, a mi siempre me dijo que la destetaba, que no le interesaba. Muchas veces, ante algunas preguntas que yo le hacía, el me respondía: ‘eso solo le interesa a ustedes los políticos. Siempre tuvo una actitud refractaria con la política”, reveló.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei Rodrigo Néspolo - LA NACION

Alegó además que el candidato a presidente por LLA es “intolerante ideológicamente”: “Tiene una enorme dificultad en aceptar en su esfera un pensamiento que lo obligue a contradecir algo que él ha pensado por su cuenta. Lo rechaza por pecaminoso. Por ejemplo, no se le puede hablar de Keynes. Es como tirar un diablo en agua bendita”.

Para concluir con su análisis de la figura Milei, el expresidente de Corporación América describió al economista como un “pájaro solitario” y lanzó una advertencia de cara a las elecciones generales de octubre: “La eventual presidencia de Javier es sumamente riesgosa para la salud de nuestro país. Es un retroceso civilizatorio en materia de derechos” .

Su relación con Eduardo Eurnekian y el vínculo del empresario con Milei

Consultado sobre la imagen que tiene del magnate de 90 años, Bielsa admitió que “es una persona a la que estimo mucho”. “No le pediría consejos políticos como muchos otros piensan que da, pero sí otros miles de consejos. Por ejemplo, le preguntaría cómo hacer para ganar plata”, se sinceró.

Respecto de los idas y vueltas que se suscitaron la semana pasada entre Eurnekian y Milei -el empresario se despegó del ganador de las Primarias, lo llamó “dictador” y manifestó su apoyo a Patricia Bullrich-, el diplomático lamentó “que pasen estas cosas”: “La sociedad no está para lances de parroquia, de patio trasero”.

Luego, sobre el presunto intento del líder de LLA de frenar una licitación estatal que favorecía Eurnekian en respuesta a sus críticas, Bielsa remarcó: “No es cierto que ni que Milei ni un grupo de diputados afines a él quieran parar nada. Me parece una exageración decir que quiere parar algo. Solo le mandó una carta al Gobierno. A mi me parece que su motivación no tiene nada que ver con Eduardo”.

El fundador de Corporación América, Eduardo Eurnekian

Antes de dar por finalizada la entrevista radial, Bielsa se limitó a aclarar dos cuestiones: “Para terminar, tenemos que entender decir que Eurnekian es el padrino político de Milei es una minimización. Eurnekian no le da consejos políticos y de ninguna manera Milei es producto de su laboratorio. Tampoco lo financió. Sáquenselo de la cabeza. La financiación actualmente se hace de otra manera, es de otras magnitudes y están involucrados otros actores”.

LA NACION