El inodoro de oro de Maurizio Cattelan fue comprado por Ripley’s, que prepara su próxima exhibición

El inodoro de oro macizo creado por Maurizio Cattelan volvió a convertirse en noticia. Tras alcanzar US$12,1 millones en la subasta de Sotheby’s realizada esta semana en Nueva York, ahora se confirmó lo que circulaba como rumor en el mercado: la extravagante pieza fue adquirida por Ripley’s Believe It or Not!, la histórica franquicia estadounidense dedicada a coleccionar rarezas, curiosidades extremas y objetos fuera de lo común.

Cattelan presentó América, de 18 quilates, en 2016 en el Museo Guggenheim, donde el público podía usar el inodoro de manera completamente funcional: más de cien mil visitantes hicieron fila para experimentarla. La obra, de unos cien kilos de oro, fue concebida como un gesto irreverente, que cuestiona la desigualdad, el lujo y las lógicas del mercado del arte, temas recurrentes en la producción del artista italiano. Con el tiempo, se volvió también protagonista involuntaria de un caso policial internacional: en 2019, otra versión de esta misma pieza fue robada del Palacio de Blenheim, en el Reino Unido, y aún no fue recuperada.

En la reciente subasta neoyorquina, Sotheby’s había fijado un precio de salida equivalente al valor del oro, pero la puja superó las expectativas. La revelación del comprador —una empresa más asociada al entretenimiento que al circuito museístico tradicional— agrega una capa más al recorrido de América. Ripley’s, fundada a comienzos del siglo XX por el caricaturista Robert Ripley, opera hoy decenas de “Odditoriums” en distintas ciudades del mundo: espacios mitad museo, mitad parque de curiosidades, donde conviven desde artefactos históricos excéntricos hasta criaturas embalsamadas, récords insólitos o piezas únicas difíciles de clasificar.

Para la compañía, la adquisición encaja en esa tradición. Según comunicaron, el inodoro de oro será mostrado en una de sus sedes —aún sin confirmar cuál— y se incorpora a una lista de objetos célebres dentro de su catálogo de rarezas. En su anuncio oficial, la empresa adelantó: “Ripley’s planea exhibir la escultura en todo su esplendor, permitiendo que los visitantes puedan acercarse a la pieza más extravagante del mundo del ‘baño’. ¿Si en algún momento el público podrá sentarse en este inodoro totalmente funcional? El equipo está evaluando las posibilidades. Pero una experiencia así requiere una planificación minuciosa… y alguien lo suficientemente valiente como para asegurarse de que todo fluya en la dirección correcta”.