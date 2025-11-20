7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 20 al miércoles 26 de noviembre en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Noche de las librerías. El sábado desde las 18 hasta pasada la medianoche, la Avenida Corrientes entre Callao y Cerrito se volverá peatonal para celebrar la 15ª edición de este programa gratuito, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que propone un encuentro con la literatura. Habrá actividades en más de 70 librerías, con lecturas, charlas y música, descuentos y beneficios en locales gastronómicos aledaños. Más en buenosaires.gob.ar. En el marco de la Noche de las librerías, se realizará el primer Naesqui Fest, organizado por el espacio cultural del mismo nombre. Con dos escenarios, puestos de libros, comida y bebida, tendrá una programación para todas las edades, que incluirá música, poesía, presentaciones de libros, humor y una muestra, con el propósito de “sacar la cultura a la calle”. Desde las 16 hasta la medianoche, en Charlone 1400, esquina 14 de julio, Villa Ortúzar. Todo gratis.
- Egipto en la Argentina. El Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473) inauguró anteayer la muestra antológica Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina, curada por Sergio Baur y José Emilio Burucúa, que refleja el interés histórico y artístico que esta antigua civilización despertó en la cultura de nuestro país. Entrada gratis. Además, en Colección Amalita, en Puerto Madero, abrió esta semana la exposición Germaine Derbecq. Éxtasis, 1899-1973 y otra conmemorativa de los cien años del nacimiento de Carlos Gorriarena.
- Mandarfruta. Así se titula la muestra efímera y autosugestionada por artistas emergentes que se montará este sábado desde las 17 en la verdulería La Familia (Salta 2030), en Constitución. En la cuarta edición de este encuentro, artistas visuales, performers y músicos recibirán al público entre cajones de verdura, en la vereda, en un zaguán y en un patio trasero.
- Multiverso: La sexta edición del encuentro de poesía se realizará hoy a las 20 en el Centro Nuestra América (Av. Perón 3390). El poeta y editor Alberto Cisnero presentará a tres poetas sub 35: Julián de la Torre, Gonzalo Montenegro y Lucia Gutiérrez. Luis Tedesco hará lo propio con el libro de Inés Legarreta, El juego que se inicia, y habrá una mesa debate y lectura de poemas a cargo de Romina Funes, coordinada por Leticia Sofiro.
- Fútbol y creatividad. El sábado y domingo en Ciudad Cultural Konex Sarmiento 3131 se realizará el festival Futcon, un encuentro que abarcará moda, diseño, música y arte. Incluirá una muestra con curaduría de Marcos Krämer y Joaquín Barrera que pondrá en diálogo pinturas, esculturas, dibujos y fotografías de artistas contemporáneos de todo el país junto con archivo de imágenes y objetos vinculados con el universo futbolero.
- Jornadas Objeto Libro. Organizadas por la editorial Ampersand y la Universidad de las Artes, buscan promover la indagación interdisciplinar en torno a la compleja y diversa dimensión material de la escritura. Durante tres días, historiadores del libro, artistas, tipógrafos, encuadernadores y editores se darán cita para reflexionar sobre las preguntas, certezas y tensiones que suscita el libro-objeto. Inaugura el lunes 24, a las 17, con la conferencia magistral “Una máquina para pensar”, a cargo de Rubén Fontana, en Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415). Entrada libre, con inscripción previa en este enlace.
- El hilo de oro. El libro póstumo que reúne las clases de escritura de Liliana Bodoc se presenta el martes 25 a las 18.30 en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502). Participan Galo Bodoc y Gustavo Zonana, entre otros. Entrada gratuita.
LA NACION
Otras noticias de Arte y Cultura
Más leídas de Cultura
- 1
Un nuevo festival de letras llega a San Isidro, de la mano del proyecto La Casita Literaria
- 2
Martín Caparrós: “Es raro pensar que en unos años, con suerte, no voy a estar más”
- 3
Caja Negra: veinte años de una editorial que busca nuevos caminos para interpretar el presente
- 4
Una obra de Gustav Klimt, la segunda más cara de la historia: se vendió por US$236,3 millones