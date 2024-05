El libro de Milei: de qué se trata y cuánto cuesta “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”

Escuchar

Antes de desatarse el conflicto diplomático con España, el presidente argentino lanzaba el viernes pasado, en Madrid, El camino del libertario (2022). Sin embargo, en la carrera como autor de Javier Milei la verdadera novedad editorial se titula Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, publicado este mes por Planeta, que se vende en librerías a $26.900. Este libro, que va “de la teoría económica a la acción política”, es el que lo llevará mañana al escenario del Luna Park en un acto inusual, cuyas entradas se retiran de la Plaza Roma (Bouchard y Lavalle), vecina al estadio.

La primera edición de Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica salió de imprenta a tiempo con la apertura de la Feria del Libro y a esa tirada de cinco mil ejemplares iniciales pronto se sumaron otros dos mil, en una segunda edición distribuida ya en librerías. Una tercera edición, de tres mil, ya fue aprobada para entrar en imprenta, y se distribuirá después del evento de este miércoles, donde la editorial venderá libros.

El recorrido como autor de Javier Milei incluye otros libros como "El camino del libertario" y "El fin de la inflación" Fabián Marelli

Apalancado en la escuela austríaca, en el ensayo que dedica a sus “hijos de cuatro patas” el Presidente realiza una férrea defensa del libre mercado y afirma que toda intromisión estatal en la economía deriva en el socialismo. Es un ataque a los “neoclásicos”, en defensa de los monopolios, con dardos al “fracaso” del macrismo. A lo largo de 375 páginas, trabaja la idea de las supuestas “fallas del mercado”, que no son más que la resistencia de algunos economistas (los neoclásicos) a abandonar los esquemas de análisis que no logran dar cuenta de la realidad. Es decir, un planteo netamente académico propio del discurso público del mandatario.

“El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que se dice querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo le abren las puertas al socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico”, describe el Presidente en la obra que inicialmente iba a presentarse en la pista central de La Rural, en un evento paralelo durante la Feria del Libro, que levantó polvareda. Tanta que, tras idas y vueltas entre Presidencia y la Fundación El Libro, terminó por cancelarse.

Así lo reseña el texto de la contratapa: “Cuando la realidad no encaja en un modelo (económico, para el caso), lo más sensato debiera ser revisar dicho sistema y tratar de detectar sus errores. Sin embargo, para los economistas neoclásicos y neokeynesianos, dice el autor, cuando el modelo no cuaja con el mundo real, no se lo descarta, porque la culpa pasa a ser de la realidad. Y siempre con el mismo diagnóstico: fallo de mercado. En este nuevo libro, un Javier Milei ya ungido presidente de la Nación Argentina, retoma ideas que ha venido analizando, ajustando y defendiendo durante años, solo que ahora lo hace en un viaje que se proyecta en las principales tribunas ideológicas de la actualidad para terminar arribando a una verdadera lección de macroeconomía. De la teoría económica a la acción política, en efecto, porque como suele decir el primer mandatario: ‘El problema de Occidente es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, a pesar de una evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de la historia”.

Ausente en persona, el libro de Javier Milei fue de varios modos un ruidoso protagonista en la Feria del Libro Santiago Filipuzzi

La solapa de tapa de esta edición -que no incurre en falsos datos académicos, como los que trajeron problemas hace unos días en España-, resume la trayectoria como economista de Milei, y la de contratapa recuerda que, además de El camino del libertario (2022), también en Planeta publicó El fin de la inflación (2023).

Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica incluye, además, a modo de introducción, varios discursos, como el que a un mes de su asunción el Presidente dio en la Conferencia Política de Acción Conservadora, en Washington (enero de 2024) y que que pronunció en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

LA NACION