La Fundación El Libro dijo que el Gobierno pidió 5000 entradas gratis para la presentación de Milei

Las idas y vueltas entre los organizadores de la Feria del Libro y Javier Milei y sus laderos no cesa. Después de que se conociera que el mandatario va a ir al Luna Park a presentar Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, su nuevo trabajo editado por Planeta que tenía pautado dar a conocer en el evento en La Rural, el titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, aseguró que el principal problema con la Casa Rosada fue que le exigían 5000 entradas gratis si el Presidente encabezaba su acto. Según calculó, esto representa $25.000.000.

Para asegurar que no hubo “hostilidades” contra el Presidente, pese a que Milei aseguró eso ayer cuando confirmó que no se presentaría en la Feria del Libro, Vaccaro contó que el martes pasado llegaron al predio entre 20 y 25 personas de la Secretaría General de la Presidencia y de la Casa Militar, y que ahí se pusieron de acuerdo en los detalles y la seguridad para la llegada del mandatario al evento. Dijo, incluso, que la idea del Gobierno era que se hiciera en la zona central, que desde la organización no estaba contratada, pero que La Rural “lo cedía sin problemas” a Milei.

“Lo único que veo, que aparece ahí dando vueltas, es que ellos nos pidieron 5000 entradas gratuitas para el acto. En principio yo, como presidente de la Fundación, no tengo facultades para dar 5000 entradas. Esas 5000 entradas un domingo son $25.000.000 . Nosotros dijimos que no podíamos, lo único a lo que les dijimos que no es a eso, no podíamos dar 5000 entradas, no había razón para darlas”, reveló Vaccaro, quien aseveró que el protocolo establecido es que puedan otorgar como máximo 200 pases sin cargo. “No hay razón para que nosotros demos gratuitamente 5000 entradas en un contexto socioeconómico complejo, donde la ecuación de nuestra organización está al límite”, insistió en Radio Urbana Play.

Dijo, en tanto, que se enteraron de que el Presidente había cancelado su participación en la feria cuando lo contó en El Observador, el miércoles después del mediodía. “Yo no participé de las últimas dos reuniones, pero me dijeron los funcionarios que fueron gratas y amables”, acotó con respecto a esos encuentros que había coordinado la hermana del mandatario, la secretaria general Karina Milei.

La versión del líder libertario fue otra. “No lo vamos a presentar en la Feria del Libro porque mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento, no algo propio de la cultura”, marcó cuando comunicó que no iría. Incluso dijo que no se podía “exponer a un bloqueo” y deslizó que hubo “violencia inducida” y casi “llamados a la violencia” de parte de la organización.

En redes, en tanto, el tema se replicó y hubo una fuerte movida de las cuentas libertarias contra Vaccaro, quien había cuestionado al Presidente por “despreciar” la feria en su discurso inaugural. El usuario “Un León Santafesino”, por ejemplo, expuso una foto suya con la expresidenta Cristina Kirchner junto a la frase: “¿Qué podés esperar de alguien así? Obvio que les duele y más si les tocan el bolsillo, muy bien explicado @lilialemoine!!!”.

La imagen la replicó la diputada nacional Lilia Lemoine (junto a un “Ahora sí, no vuelven”), quien dijo en LN+ que en el evento promovían el “marxismo cultural”.

“Escuchando las declaraciones del presidente de la Feria del Libro [por Vaccaro] es claro que si se pasea por canales como C5N hablando pestes del Presidente, se confirma que les duele haber perdido la plata que se les daba en forma de subsidio”, sentenció la legisladora.

