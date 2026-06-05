El más querido

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Diana Fernández Irusta
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DIBYANGSHU SARKAR - AFP

En India lo aman. ¿En India nos aman? Lo que queda fuera de campo en la foto es fácil de adivinar: la mano que sostiene esa réplica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es la de Lionel Messi, apenas un apéndice de una enorme escultura del futbolista argentino. Erigida en Calcuta para conmemorar una visita que el astro realizó a la ciudad, debió desmontarse por cuestiones de seguridad. Según informó AFP, funcionarios indios aseguraron que la estatua mostraba signos de desestabilizarse cuando el viento arreciaba, lo que llevó a retirarla y buscar un lugar más seguro. El Mundial se acerca, en la Argentina se va notando el fervor por figuritas, remeras y cálculos de horarios; en el resto del mundo mucha gente andará en lo mismo y, como se intuye en esta imagen y tantas otras, miles de niñitos soñarán con un jugador nacido en Rosario y destinado al mundo.

Por Diana Fernández Irusta
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