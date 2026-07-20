“Las Malvinas son argentinas”: en la Estación Congreso de la Línea A del subte se exhibe la foto de la selección con el reclamo

En la vitrina de la Estación Congreso - Raúl Alfonsín de la Línea A, donde actualmente se exhibe la muestra La patria aprendida, con páginas y portadas sobre historia argentina de las revistas didácticas y de entretenimiento para chicos Anteojito y Billiken, desde este jueves capta la atención de los pasajeros una reproducción en gran escala de la histórica foto de la selección nacional con la bandera improvisada con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, que los jugadores desplegaron al final del partido ante la selección inglesa. La imagen, donde se ve al capitán de la selección Lionel Messi, recorrió el mundo. Tiene el correspondiente crédito: Paul Ellis, de la Agencia France-Presse.

“Armamos la vitrina Homenaje al Congreso de la Nación del subte línea A Congreso - Raúl Alfonsín. Las MALVINAS son ARGENTINAS. Dirección General de Cultura. Museo Parlamentario HSN”, posteó en su página de Facebook y en su cuenta de Instagram el artista Lautaro Dores.

En diálogo con LA NACION, el director del Museo Parlamentario de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Raúl Amado, dijo que la foto se exhibirá hasta el domingo 25, “tras los festejos del campeonato”; como en otros mundiales, la selección argentina también llegó esta vez a la instacia final. La idea de exhibir la foto en la vitrina fue del director de Cultura del Senado de la Nación, Daniel Abate, que colabora con la vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel.

“Antes de conocer los documentos, los hechos o comprender la complejidad del pasado, generaciones de argentinos encontramos a historia en las páginas de revistas como Billiken y Anteojito -se lee en el texto que acompaña la muestra La patria aprendida-. Allí aprendimos reconocer sus símbolos, sus héroes y las escenas fundacionales de la Nación. Esta instalación en la estación Congreso de la línea A del subterráneo reúne aquellas imágenes que formaron nuestra primera memoria histórica y las devuelve transformadas por el movimiento. La patria se aprende, se imagina y se vuelve a mirar desde cada presente”.

Entre líneas, la Dirección de Cultura del Senado da a entender que los jugadores de la selección argentina dieron una lección de historia y activismo en Atlanta.