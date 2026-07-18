Vacaciones de invierno: de una maravillosa Alicia inmersiva a la fiesta de la lectura en el Malba

Hoy empiezan oficialmente las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires, en un fin de semana excepcional por la final del Mundial que se celebra este domingo. Es por eso que, aunque las agendas de los museos y espacios culturales ofrecen actividades para chicos desde hoy y hasta el 2 de agosto, muchas propuestas que estaban programadas para mañana se pasaron para los días siguientes porque el país estará paralizado cuando la selección argentina dispute la copa del mundo con España. Así que, atención madres, padres, tíos y abuelos, consulten las páginas webs oficiales y las cuentas de redes sociales de las instituciones porque son los mejores canales para informarse sobre cambios de último momento.

Como todos los años, el menú cultural porteño para el receso escolar de invierno es rico y variado: hay talleres, visitas participativas, encuentros con autores y lecturas, experiencias inmersivas para compartir en familia y mucho más. La mayoría son con entrada gratuita (algunas requieren inscripción previa vía web) y otras, con entrada paga cuyos montos dependen de cada propuesta.

Sala de lectura en el Centro Cultural Recoleta Gentileza

Arte y talleres creativos

El Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473) ofrece en su programación especial para las vacaciones de invierno propuestas diarias en distintos horarios (a las 11, a las 15 y a las 17) para chicos y adolescentes. Hoy, el martes 21 y el jueves 23, a las 11, Inés Alvarado y Gisela Witten dictan el taller “Instantes a todo color”, inspirado en las obras de artistas impresionistas como Claude Monet, Alfred Sisley y Camille Pissarro. La actividad es al aire libre (si el clima está lindo) y propone a los chicos pintar paisajes que rodean el museo. Se sugiere llevar ropa cómoda que pueda mancharse.

Arte, cuentos e historias para chicos en el Bellas Artes Prensa MNBA

Otra opción participativa para familias es “Circo geométrico”, un taller creativo a partir de obras con arlequines y acróbatas (hoy, el 21 y el 23 a las 15). Todas las actividades educativas son gratuitas y no requieren inscripción previa. Más información en la agenda web del museo.

El Moderno ofrece su programa de vacaciones de invierno “Sueños del mar: vacaciones fantásticas” Museo Moderno

También gratis y para toda la familia, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350) organiza talleres, espectáculos, laboratorios creativos y experiencias participativas para visitantes de 0 a 99 años. Inspiradas en las exposiciones del programa anual “Habitando el futuro”, las actividades invitan a explorar el arte, la imaginación y el vínculo con la naturaleza a través del juego y la creación colectiva.

En el año de su 70 aniversario, el ciclo “Sueños del mar: vacaciones fantásticas”, del lunes 20 al domingo 26, de 15 a 17, incluye talleres como “Movimiento invención: Tiempo de jugar”, un espacio de exploración y creatividad, a partir de técnicas de collage y ensamblaje. En el sitio web del museo está disponible la programación diaria.

Muntref organiza el ciclo de vacaciones en su sede del Hotel de Inmigrantes y en la de Caseros Gentileza

En la sede Hotel de Inmigrantes de Muntref (Av. Antártida Argentina s/n, entre Buquebus y Migraciones, en Puerto Madero.), hay actividades gratuitas de miércoles a domingos de 11 a 18. El miércoles 22 y el domingo 26 se dicta el taller de arte y literatura para chicos “Cuentos del derecho y del revés”, un espacio de lectura y creación de collages, a partir de cuentos y canciones de María Elena Walsh cedidos por la Fundación Walsh-Facio.

El Palacio Libertad (Sarmiento 155) celebra las vacaciones de invierno con espectáculos musicales, obras teatrales, recorridos por las exhibiciones del centro cultural, talleres y funciones de cine. A su vez, los jóvenes contarán con una programación de películas y cortos, propuestas de animación y nuevas tecnologías, espacios de juego y dibujo libre, talleres de literatura y muestras de artes visuales. De martes a domingos, de 14 a 20, hasta el 2 de agosto. En este enlace está disponible la programación del ciclo “Vacaciones en el Palacio”.

El Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) funciona en Costanera Sur, en la ex confitería Munich NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

En tanto, la red de museos públicos porteños organiza actividades pensadas para descubrir la diversidad de sus colecciones con una propuesta amplia y diversa que incluye talleres de arte en los museos Sívori (cerca del Rosedal de Palermo), de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373), Saavedra (Crisólogo Larralde 6309), de la Imaginación y el Juego (en el edificio de la ex confitería Munich, en Costanera Sur) y Quinquela Martín (en La Boca), entre otros; además, hay visitas guiadas en todos los museos y visitas teatralizadas especiales en el Larreta para conocer de manera lúdica su patrimonio.

Taller creativo en el Recoleta Gentileza

También dependiente del gobierno porteño, el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) programó talleres, espectáculos y cine para los más chicos: stop motion, acuarela inspirada en paisajes andinos, cuentos ilustrados y propuestas en la sala de Dibujo. Entre ellas, “Lo veo, ¡pero no lo creo!“, dictado por Irene Blei, hoy a las 15, para chicos de 8 a 12 años. Se trata de una experimentación lúdica con celulares y materiales caseros reciclados para simular trucos e ilusiones ópticas. La agenda diaria puede consultarse en la web y en su cuenta de Instagram.

Estas vacaciones de invierno, el equipo de Educación de Malba presenta actividades y talleres especialmente diseñados a partir de las exhibiciones de Abel Rodríguez / Mogaje Guihu (Colombia), Belkis Ayón (Cuba), Dan Flavin (Estados Unidos) y de la Colección Malba-Costantini. Los recorridos y talleres contemplan espacios donde se podrá imaginar nuevas posibilidades, experimentar y crear con distintos materiales. En el sitio de Malba figuran los días y horarios de cada visita que finaliza con un taller creativo.

Fiesta de la lectura en el Malba. Alejandro guyot

Para los que vivan en la zona sur (o vayan de paseo por La Boca), Fundación Proa y Fundación Andreani son dos paradas obligatorias. Ubicadas muy cerca una de otra, sobre avenida Pedro de Mendoza al 1800 y al 1900, organizan talleres participativos y recorridos guiados. Fundación Andreani, por ejemplo, tiene programación especial del miércoles 22 al sábado 1 de agosto, los miércoles, jueves y sábados a las 16. Las actividades son gratuitas y los cupos son limitados. La mayoría de los talleres requiere inscripción previa a través de la web. Toda la información y los links de inscripción se encuentran en este enlace.

Entre cuentos y personajes

Como ya es tradición, Malba organiza en las vacaciones de invierno una edición especial de la Fiesta de la Lectura, que esta vez tendrá lugar el miércoles 22, entre las 15 y las 21, en el hall, la biblioteca y el auditorio del museo (Av. Figueroa Alcorta 3415). Durante toda la jornada, el edificio se transforma en una gran biblioteca para habitar con espacios para leer, escribir, conversar, enviar cartas, descubrir libros y publicaciones independientes, participar de experiencias artísticas y compartir tiempo con otros lectores. A las 17, Diego Golombek y Celeste Giardinelli coordinarán la charla “La ciencia del sueño: ¿Qué es lo que pasa cuando se apaga la luz?”. Para los más grandes, súper recomendado el cierre musical, a las 20.30, con un show gratuito (como el resto de las actividades) con Leo García.

Museo Histórico Nacional, en el parque Lezama Romina Santarelli - MHN

Los amantes de las cartas (del género epistolar a las de juego) encontrarán el miércoles 22, a las 11, un taller ideal en el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600): “Llegó carta” es una propuesta lúdica que parte de un recorrido epistolar por la colección del museo sobre algunos sucesos y personajes históricos del siglo XIX para participar de un taller de escritura epistolar con las técnicas del pasado y escribir una carta pensando en el futuro.

El Centro de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Nacional invita a compartir una tarde de lectura e ilustración el miércoles 22, a las 16. Mientras los chicos escuchan el cuento “Bicho raro”, de Graciela Montes, Paz Tamburrini dibujará en vivo y se proyectarán imágenes en pantalla grande. El taller es gratuito y se dicta en la sala Augusto R. Cortazar del edificio de Agüero 2502. Y el miércoles 29, a las 16, en la sala Leopoldo Marechal se realizará la actividad “Borges, entre libros y pinceles”, con lectura y creación en el marco de la muestra dedicada a Jorge Luis Borges.

La Biblioteca del Congreso de la Nación, por su parte, continúa con la muestra Cuentos Polycromágicos, que presenta un recorrido por el universo del autor Poly Bernatene en el Espacio Cultural BCN (Alsina1835, hasta el 31 de julio con entrada libre y gratuita.

Experiencias inmersivas

En distintos puntos de Buenos Aires coinciden varias propuestas inmersivas: algunas para ver en 3D con cascos; y otras que invitan a “sumergirse” entre sarcófagos y momias egipcias o a hacer volar la imaginación en el maravilloso universo de Alicia, de Lewis Carroll.

Muestra inmersiva inspirada en el universo de Alicia, de Lewis Carroll María Bessone

Esa es la propuesta de Maravillosa Alicia, que se presenta en el Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951), todos los días desde las 18. Es una experiencia inmersiva de gran escala que transforma el parque en un universo fantástico a través de doce instalaciones especialmente creadas para convivir con la naturaleza. La propuesta combina arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva para construir un recorrido nocturno donde el público no solo observa la historia: puede atravesarla, jugarla y protagonizarla.

El recorrido incluye algunos de los momentos más icónicos del universo de Lewis Carroll, convertidos en espacios habitables donde los visitantes pasan a formar parte activa de la experiencia. Las entradas (desde $25.000) se consiguen a través de MundoTicket.

Experiencia Tutankamón, en El Cubo, hasta fin de julio Mark Fischer

Para los fanáticos de Egipto, Tutankamón, La Experiencia combina entretenimiento, historia y emoción en un mismo recorrido. Debido al éxito de sus primeras cuatro semanas, las funciones se extienden hasta el 30 de julio en El Cubo, Complejo Al Río (Vicente López). Como consignó LA NACION antes de la inauguración, esta propuesta pone en escena uno de los descubrimientos más impactantes de la historia y conecta al público con el misterio, la belleza y el legado del Antiguo Egipto con la exhibición de más de 150 piezas certificadas. De martes a domingos de 10 a 20. Información y tickets en www.tuentrada.com (desde $15.000).

Para los que paseen por Palermo y visiten la exposición Rural, en el Pabellón Frers (Av. Sta. Fe 4363) hay cinco experiencias de realidad virtual 360° en simultáneo que invitan a viajar del Antiguo Egipto al espacio exterior, pasando por castillos medievales y millones de años de evolución. Funciones de lunes a viernes, de 12 a 20; sábados, de 10 a 21 y domingos, de 10 a 20. Entradas: www.laruralticket.com.ar (desde $ 30.000).

Un festival inclusivo

El lunes 27 llega la primera edición de Festivalito, un festival inclusivo y diverso creado para acercar el arte, la cultura y la literatura a la infancia, que se realizará de 14 a 17 en la sala Abra Cultural (Hipólito Yrigoyen 840). Habrá más de diez actividades en simultáneo: desde historias narradas e ilustradas en vivo hasta talleres de creación artística para llevarse a casa y construcción de murales colaborativos, un glitter bar, lecturas y mucho más, de la mano de invitados especiales. Las entradas son limitadas y ya están disponibles a través de Alternativa Teatral.